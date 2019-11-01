Экономика
ВедомостиЦБ отозвал лицензию у омского «Эксперт Банка»
Центробанк России отозвал лицензию на осуществление банковской деятельности у омского «Эксперт Банк», говорится в сообщении регулятора.
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У омского «Эксперт Банка» отозвали лицензию за невыполнение закона о противодействии отмыванию
Коммерческие Вестивчера в 23:09
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Гаджеты
Представлен не требующий регистрации мини-дрон
Профиль вчера в 05:49
Технологии
Кофейни начали узнавать посетителей в лицо
Кофейни начали узнавать посетителей в лицо Сразу две сетевые кофейни — «Правда кофе» и OneBucksCoffee — начали тестировать сервис распознавания лиц для изучения привычек своей аудитории.
Коммерсантъ вчера в 18:32
Политика
Лавров заявил, что Россия и Китай не планируют создание военного союза
Отношения России и Китая находятся на очень высоком уровне, но о создании военных союзов между двумя странами речи не идет, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
РИА Новости 01:13
Происшествия
Мужчина убил ребенка в детсаду в Нарьян-Маре
В Нарьян-Маре задержан мужчина, подозреваемый в убийстве ребенка во время тихого часа в детском саду, сообщает пресс-служба СК РФ.
Интерфакс вчера в 09:03
Экономика
Экспорт подсолнечника из РФ может побить рекорд 2001 года
Экспорт подсолнечника из России по итогам нынешнего сезона может составить 500 тысяч тонн и превысить рекордные показатели 2000−2001 годов.
REGNUM 03:07
Экономика
Чистая прибыль Сбербанка за девять месяцев снизилась на 3,4%
Чистая прибыль Сбербанка по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за девять месяцев 2019 года сократилась по сравнению с показателем за аналогичный период предыдущего года на 3,4%, до 633 млрд рублей.
ТАСС вчера в 03:10
Общество
Страдающий от рака поджелудочной железы назвал симптомы болезни
Американский телеведущий Алекс Требек, который страдает от рака поджелудочной железы, назвал симптомы болезни.
7 новостей 01:09
Политика
Путин рассказал анекдот про бабушку
Президент России Владимир Путин рассказал анекдот про бабушку в юридической консультации.
Газета.Ru вчера в 07:25
Происшествия
В Подмосковье горит склад с древесиной
Площадь пожара на складе с древесиной в микрорайоне Венюково подмосковного Чехова увеличилась до 1600 кв. м. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе МЧС.
ТАСС 03:21
Общество
Закон об изоляции Рунета сегодня вступил в силу
Напомню, закон, который позволяет Роскомнадзору в худшем случае изолировать российский сегмент интернета от мировой сети, вызвал массу критики.
Эхо Москвы 04:02
Гаджеты
Контроллер Rambus разгоняет память GDDR6 до 18 Гбит/с
На днях компания Rambus сообщила, что смогла достичь стабильной работы памяти GDDR6 с производительностью 18 Гбит/с на каждый контакт шины данных микросхем памяти.
3DNews 03:00
Футбол
Рэшфорд к 22 годам забил больше Роналду
На днях английский форвард «Ман Юнайтед» отметился забитыми голами в ворота «Челси».
Все про Спорт ру 01:46
Общество
Azur Air отказалась регистрировать самолеты в России
Чартерный перевозчик Azur Air перевел из иностранного реестра в российский только один самолет из 29, сообщил замгендиректора авиакомпании Павел Терещенко.
Коммерсантъ вчера в 21:59
Политика
Госдеп заявил о вмешательстве «российских троллей» в протесты в Чили
Представитель Госдепартамента заявил, что Вашингтон видит признаки того, что «российские тролли» в социальных сетях мешают политическому диалогу в Чили, передаёт РИА Новости.
RT на русском вчера в 19:57
Политика
Трамп объяснил смену своего места жительства с Нью-Йорка на Флориду
Президент США Дональд Трамп рассказал, что поменял место налоговой регистрации с Нью-Йорка на Флориду из-за плохого отношения к нему политиков штата.
Известия вчера в 23:48
Общество
NASA попросило у «Роскосмоса» места для астронавтов на корабли «Союз»
VSE42.RU вчера в 06:36
Политика
Захарова ответила на призыв НАТО вернуть Крым Украине
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала призыв НАТО вернуть Крым под контроль Украины «сотрясанием воздуха», передает Ura.ru.
РБК вчера в 20:19
Политика
Die Welt назвала Украину победителем в борьбе с «Северным потоком-2»
США и Украина выиграли в ситуации с газопроводом «Северный поток-2», несмотря на то что Дания наконец выдала разрешение на его строительство.
РБК вчера в 14:36
Политика
Украина отказалась платить за восстановление Донбасса
Министр транспорта и инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что Киев не намерен оплачивать восстановление неподконтрольных ему территорий Донбасса.
Lenta.ru 02:34
Происшествия
Следователи проверят видео с избиением четвероклассника в Новосибирске
В Новосибирске следователи начали проверку сообщений об избиении 10-летнего школьника одним из его одноклассников.
Российская газета 03:30
Общество
Упрощённые правила получения вида на жительство вступили в силу
Как ранее писал News.ru, согласно новым поправкам в закон, высококвалифицированные специалисты и члены их семей получат вид на жительство на срок действия их разрешения на работу.
News.ru вчера в 18:36
Здоровье
Назван самый опасный смертельный возраст для мужчин и женщин
Ugpressa.ru 30 октября в 23:52
Происшествия
Отставной генерал милиции задержан за подготовку убийства
Генерал-майор милиции в отставке, экс-начальник Западного УВД на транспорте Александр Туривненко задержан по подозрению в подготовке заказного убийства жены своего умершего брата.
BFM.ru вчера в 13:41
Общество
Посольство Израиля в Казахстане возобновило свою работу
Напомним, 30 октября посол Израиля в Казахстане Лиат Вексельман заявила, что все израильские посольства по всему миру приостановили свою работу.
REGNUM 03:07
Транспорт
Медведев разрешил построить новую трассу из Москвы в Казань
Правительство решило, что скоростная трасса Москва – Казань все-таки будет построена, причем полностью.
Ведомости вчера в 16:15
Шоу-бизнес
Лидия Вележева: «Стюардесса предложила мне бокал вина, я согласилась»
Стюардесса предложила бокал вина, я согласилась, выпила и сказала, чтобы меня больше не беспокоили, кушать не буду.
StarHit.ru 04:00
Здоровье
В Вологодской области на медсестер возложили обязанности бухгалтеров
По новой схеме, оформление первичной бухгалтерской документации возложили на старших медсестер, однако поскольку те не смогли справиться с этой работой, больницам пришлось не сокращать бухгалтеров, а "тайком" переоформлять их в специально созданные отделы.
Официальный сайт Череповца 01:20
Политика
«Секретное оружие» Кремля опутывает Землю, считает Die Welt
Германское издание Die Welt пишет, что Россия покрывает планету сетью атомных электростанций.
LentaChel.ru 02:00