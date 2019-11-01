Экономика

ВедомостиВедомостиЦБ отозвал лицензию у омского «Эксперт Банка»

Центробанк России отозвал лицензию на осуществление банковской деятельности у омского «Эксперт Банк», говорится в сообщении регулятора.
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У омского «Эксперт Банка» отозвали лицензию за невыполнение закона о противодействии отмыванию

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