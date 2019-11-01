Экономика

ВедомостиВедомостиЦБ отозвал лицензию у омского «Эксперт Банка»

Центробанк России отозвал лицензию на осуществление банковской деятельности у омского «Эксперт Банк», говорится в сообщении регулятора.
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ЦБ РФ отозвал лицензию у Эксперт банка - регулятор

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ЦБ отозвал лицензию у омского АО «Эксперт Банк»

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У омского «Эксперт Банка» отозвали лицензию за невыполнение закона о противодействии отмыванию

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Регулятор отозвал лицензию у омского «Эксперт Банка» с 25-летней историей

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ЦБ лишил лицензии омский «Эксперт Банк»

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Нарьян-Марский городской суд арестовал в пятницу 36-летнего подозреваемого в убийстве ребенка в детском саду Нарьян-Мара.
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Суд признал законным внесение ФБК в список иноагентов

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Новый «Терминатор» 2019 со Шварценеггером стартовал в прокате

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Момент убийства экс-мэра Киселевска попал на видео

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«Первый канал» ответил Светлакову на его заявление о цензуре

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Автотрассу «Москва-Казань» построят к 2027 году

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1 ноября вступают в силу новые законы

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В Подмосковье горит склад с древесиной

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Губернатора Алтайского края попросили обратить внимание на больницу в Белокурихе Алтайский Минздрав в Instagram губернатора региона Виктора Томенко дает ответы на комментарии подписчиков под постом о развитии здравоохранения края.
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Политика

Украина хочет обязать Россию платить за восстановление Донбасса

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что после завершения боевых действий в Донбассе Россия должна выплатить репарации Украине, сообщает ТАСС.
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Игра не для всех: первые оценки Death Stranding появились в Сети

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В России ответили на призыв НАТО передать контроль над Крымом Украине

"Россия не нуждается в советах" Депутат Государственной Думы от Севастополя Дмитрий Белик заявил, что заявления НАТО с требованием вернуть Украине контроль над Крымом – абсурдны.
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Российский рубль успешно преодолел все вызовы и стал лучшей валютой развивающихся стран в этом году.
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Официальный курс евро на пятницу вырос до 71,19 рубля

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 18,37 копейки - до 71,1918 рубля, курс доллара снизился на 9,86 копейки - до 63,7748 рубля, следует из данных Банка России.
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Голунов пришёл в суд в бронежилете

Ранее следователь сообщил, что материалы по делу Голунова засекречены. Следующее заседание суда по делу журналиста состоится 11 ноября.
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Трамп пообещал зачитать стенограмму беседы с Зеленским в прямом эфире

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен зачитать в прямом эфире по телевидению стенограмму телефонной беседы с украинским коллегой Владимиром Зеленским, которая стала поводом для начала процедуры импичмента в отношении американского лидера.
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Пользователи iOS 13 жалуются на проблемы с закрытием приложений

Многие пользователи iOS 13 стали жаловаться на проблему с мобильной операционной системой.
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Заработало приложение для оформления европротокола

С 1 ноября водители смогут оформить ДТП по европротоколу, без вызова инспектора ГИБДД и почти без заполнения бумажных документов, отправив электронное извещение с помощью мобильного приложения, сообщает ИА REGNUM.
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Суд отказался взять с Серебренникова подписку о невыезде

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Обвиняемый в убийстве на детской площадке найден мертвым в СИЗО

В подмосковном следственном изоляторе найден мертвым 38-летний Артем Шустов - обвиняемый в резонансном убийстве девушки на детской площадке.
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Турецкий генерал заявил о неизбежности третьей мировой войны

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В Воронеже в лесу обнаружено обезглавленное тело: СК начал проверку

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В России запустился стриминговый сервис Apple TV+

Сегодня, 1 ноября, в более 100 странах мира, включая Россию, запустился стриминговый сервис Apple TV+.
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МИД России заявил о нехватке времени для выработки нового договора СНВ

Заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Леонтьев заявил, что за время, оставшееся до окончания срока действия российско-американского Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ — СНВ-3), не получится разработать новый документ.
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Отставной генерал милиции задержан за подготовку убийства

Генерал-майор милиции в отставке, экс-начальник Западного УВД на транспорте Александр Туривненко задержан по подозрению в подготовке заказного убийства жены своего умершего брата.
BFM.ru вчера в 13:41
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