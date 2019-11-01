Центробанк России отозвал лицензию на осуществление банковской деятельности у омского «Эксперт Банк», говорится в сообщении регулятора.

Общество Суд признал законным внесение ФБК в список иноагентов Замоскворецкий суд Москвы признал законными действия Минюста, который внёс Фонд борьбы с коррупцией* (ФБК) в реестр некоммерческих организаций — иностранных агентов.

Экономика Долговая нагрузка населения превысила исторический максимум Как сообщила глава департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Елизавета Данилова в рамках форума «Кредитование 2020», долговая нагрузка российского населения снизилась до исторического максимума, и по итогам 1 октября 2019 года достигла 10,6%. Отметим, что максимальное значение показателя наблюдалось в 2012 году, когда он находился на уровне в 10,4%.

Транспорт Автотрассу «Москва-Казань» построят к 2027 году "С начала 2020 года начнем работы, это строительство новых скоростных участков от Москвы до Владимира, 145 километров, включая обходы Балашихи и Ногинска", - сказал Акимов.

Общество 1 ноября вступают в силу новые законы Кредитным организациям запретят выдавать займы под залог недвижимости. Это еще одно изменение, вступающее в силу с 1 ноября.

Происшествия В Подмосковье горит склад с древесиной Площадь пожара на складе с древесиной в микрорайоне Венюково подмосковного Чехова увеличилась до 1600 кв. м. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе МЧС.

Здоровье Беременных жительниц Белокурихи отправляют рожать в Барнаул Губернатора Алтайского края попросили обратить внимание на больницу в Белокурихе Алтайский Минздрав в Instagram губернатора региона Виктора Томенко дает ответы на комментарии подписчиков под постом о развитии здравоохранения края.

Политика Украина хочет обязать Россию платить за восстановление Донбасса Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что после завершения боевых действий в Донбассе Россия должна выплатить репарации Украине, сообщает ТАСС.

Экономика В Германии назвали рубль лучшей валютой Российский рубль успешно преодолел все вызовы и стал лучшей валютой развивающихся стран в этом году.

Финансы Официальный курс евро на пятницу вырос до 71,19 рубля Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 18,37 копейки - до 71,1918 рубля, курс доллара снизился на 9,86 копейки - до 63,7748 рубля, следует из данных Банка России.

Происшествия Голунов пришёл в суд в бронежилете Ранее следователь сообщил, что материалы по делу Голунова засекречены. Следующее заседание суда по делу журналиста состоится 11 ноября.

Политика Трамп пообещал зачитать стенограмму беседы с Зеленским в прямом эфире Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен зачитать в прямом эфире по телевидению стенограмму телефонной беседы с украинским коллегой Владимиром Зеленским, которая стала поводом для начала процедуры импичмента в отношении американского лидера.

Общество Заработало приложение для оформления европротокола С 1 ноября водители смогут оформить ДТП по европротоколу, без вызова инспектора ГИБДД и почти без заполнения бумажных документов, отправив электронное извещение с помощью мобильного приложения, сообщает ИА REGNUM.

Энергетика «Зарубежнефть» попросила льгот для разработки месторождения на Кубе «Зарубежнефть» и кубинская компания CubaPetroleo (Cupet) собираются добывать на месторождении Бока де Харуко 2 млн т нефти ежегодно в последующие 10 лет, компании готовы инвестировать в проект около 100 млн евро, пишет РБК со ссылкой на заявление заместителя гендиректора российской компании Дениса Улитина.

Политика МИД России заявил о нехватке времени для выработки нового договора СНВ Заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Леонтьев заявил, что за время, оставшееся до окончания срока действия российско-американского Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ — СНВ-3), не получится разработать новый документ.