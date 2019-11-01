Экономика
ВедомостиЦБ отозвал лицензию у омского «Эксперт Банка»
Центробанк России отозвал лицензию на осуществление банковской деятельности у омского «Эксперт Банк», говорится в сообщении регулятора.
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У омского «Эксперт Банка» отозвали лицензию за невыполнение закона о противодействии отмыванию
Коммерческие Вестивчера в 23:09
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Лейбл Фадеева расторг контракты со всеми артистами
Телеканал 360° 30 октября в 06:20
Происшествия
Мать убитого в детском саду мальчика рассказала о трагедии
Уралинформбюро 03:14
Армия и оружие
Минобороны показало видео перевооружения ракетного полка на «Ярс»
Аргументы и Факты 03:02
Политика
Die Welt назвала Украину победителем в борьбе с «Северным потоком-2»
США и Украина выиграли в ситуации с газопроводом «Северный поток-2», несмотря на то что Дания наконец выдала разрешение на его строительство.
РБК вчера в 14:36
Общество
Врачи рассказали, как выбрать правильную шапку
Медики рассказали, как выбрать правильную шапку, которая защитит от холода, и каковы последствия слишком теплого головного убора.
Вечерняя Москва вчера в 20:47
Армия и оружие
ИГ подтвердило смерть своего лидера Аль-Багдади
Znak.com вчера в 11:42
Политика
Украина отказалась платить за восстановление Донбасса
Министр транспорта и инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что Киев не намерен оплачивать восстановление неподконтрольных ему территорий Донбасса.
Lenta.ru 02:34
Происшествия
Опознан один из нападавших на экс-мэра Киселевска
Коммерсантъ Новосибирск 03:26
Происшествия
СКР предупредил граждан о новом виде телефонного мошенничества
СК сообщил, что в России появился новый вид телефонного мошенничества, пишет RT.
Ореанда-Новости 30 октября в 12:33
Политика
Госдеп обвинил «российских троллей» во вмешательстве в протесты в Чили
США видят признаки того, что "российские тролли" в соцсетях якобы мешают политическому диалогу в Чили, заявил в пятницу журналистам представитель госдепартамента, однако не смог ответить, связаны ли эти люди с российскими властями.
РИА Новости вчера в 18:41
Политика
Белоруссия унифицирует с Россией таргетирование инфляции
Глава Национального банка Белоруссии Павел Каллаур сообщил, что Минск при унификации денежно-кредитной политики с Москвой рассчитывает с 2021 года перейти на режим таргетирования инфляции, с целями, близкими российскому Центробанку.
RT на русском 03:43
Космос
Ракету «Протон-М» отправили на Байконур
Ракета-носитель "Протон-М" и разгонный блок ДМ-03 для запуска российского метеорологического спутника "Электро-Л" №3 отправлен на Байконур.
ТАСС 02:15
Общество
Страдающий от рака поджелудочной железы назвал симптомы болезни
Американский телеведущий Алекс Требек, который страдает от рака поджелудочной железы, назвал симптомы болезни.
7 новостей 01:09
Спорт
Спортсмены из стран ЕАЭС перестанут считаться легионерами в России
В ЕАЭС помимо России входят Армения, Беларусь, Казахстан и Киргизия.
ProstoProSport вчера в 10:20
Общество
Ночь в Москве оказалась самой холодной с начала осени
РБК 30 октября в 03:43
Кино
Netflix выпустила новый трейлер сериала «Ведьмак»
Life.ru вчера в 14:02
Происшествия
Ростовский суд вынес приговор бизнесмену из «списка Титова»
«Каковкин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ и приговорён к трём годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — уточнили в суде.
REGNUM вчера в 17:17
Культура
«Первый канал» ответил Светлакову на заявление о цензуре
Московский Комсомолец вчера в 05:22
Происшествия
Отставной генерал милиции задержан за подготовку убийства
Генерал-майор милиции в отставке, экс-начальник Западного УВД на транспорте Александр Туривненко задержан по подозрению в подготовке заказного убийства жены своего умершего брата.
BFM.ru вчера в 13:41
Экономика
В Германии назвали рубль лучшей валютой
Российский рубль успешно преодолел все вызовы и стал лучшей валютой развивающихся стран в этом году.
Российская газета 02:27
Политика
Депутат Рады расплакалась на заседании
РИА Новости 03:37
Политика
Трамп пообещал зачитать стенограмму беседы с Зеленским в прямом эфире
Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен зачитать в прямом эфире по телевидению стенограмму телефонной беседы с украинским коллегой Владимиром Зеленским, которая стала поводом для начала процедуры импичмента в отношении американского лидера.
ТАСС 03:00
Армия и оружие
Армия США решила сменить калибр патронов из-за России
Изменить калибр американцы решили из-за новых российских и китайских бронежилетов, которые пули в 5,56 мм могут не пробить.
Известия вчера в 20:14
Политика
Фото Зеленского и Столтенберга рассмешило пользователей соцсетей
Пользователи сети посмеялись над совместной фотографией президента Украины Владимира Зеленского и генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, сообщает РИА Новости.
Газета.Ru 01:44
Футбол
Криштиану Роналду принес победу «Ювентусу» в игре с «Дженоа»
В матче десятого тура чемпионата Италии по футболу туринский "Ювентус" принимал на своем стадионе генуэзский клуб "Дженоа".
Вести.Ru 30 октября в 18:33
Кино
Эмилия Кларк раскрыла тайну стаканчика с кофе в «Игре престолов»
Актриса Эмилия Кларк на американском вечернем шоу у Джимми Фэллона рассказала, кто виноват в стаканчике кофе, появившемся в одном из эпизодов финального сезона сериала "Игра престолов".
Piter.tv вчера в 14:46
Общество
Стало известно, насколько вырастут тарифы на услуги ЖКХ в 2020 году
В правительстве страны утвержден предельный индекс повышения стоимости коммунальных услуг в 2020 году и определена дата, с которой вырастут тарифы на услуги ЖКХ.
Маленькая Сызрань вчера в 11:03
Автоспорт
Ферстаппен назвал глупой критику со стороны Хэмилтона
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен ответил на критику со стороны гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона.
Чемпионат вчера в 15:22
Общество
Прокуратура потребовала взять с Серебренникова подписку о невыезде
В ходе заседания в Мещанском суде обвинение потребовало взять с фигурантов дела «Седьмой студии» подписку о невыезде, передает ТАСС.
РБК 03:50