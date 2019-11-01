Экономика
ВедомостиЦБ отозвал лицензию у омского «Эксперт Банка»
Центробанк России отозвал лицензию на осуществление банковской деятельности у омского «Эксперт Банк», говорится в сообщении регулятора.
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У омского «Эксперт Банка» отозвали лицензию за невыполнение закона о противодействии отмыванию
Коммерческие Вестивчера в 23:09
Автоматически обработано 7078 источников, обновлено в 06:26, Вашингтон
Армия и оружие
В ЛНР заявили о завершении отвода сил в Золотом
Народная милиция самопровозглашенной Луганской Народной Республики (ЛНР) завершила процесс отвода своих сил на линии соприкосновения в Золотом.
Известия 06:14
Происшествия
Обвиняемый в убийстве на детской площадке найден мертвым в СИЗО
В подмосковном следственном изоляторе найден мертвым 38-летний Артем Шустов - обвиняемый в резонансном убийстве девушки на детской площадке.
Российская газета 05:41
Политика
Украину назвали победителем в борьбе против «Северного потока-2»
Соединенные Штаты и Украина стали победителями в ситуации с газопроводом «Северный поток-2».
Lenta.ru вчера в 12:46
Происшествия
Пустившего убийцу в детский сад охранника задержали в Нарьян-Маре
В Нарьян-Маре задержан охранник детского сада, пустивший в здание убийцу шестилетнего мальчика, сообщается на сайте Следственного комитета России.
Газета.Ru 06:04
Происшествия
В Красноярском крае полицейского подозревают в изнасиловании
В региональном главке МВД сообщили, что в данный момент сотрудник отстранен от исполнения служебных обязанностей, проводится проверка, после которой полицейский будет уволен за поступок, порочащий честь и достоинство сотрудника полиции.
РИА Новости 04:08
Экономика
В Германии назвали рубль лучшей валютой
Российский рубль успешно преодолел все вызовы и стал лучшей валютой развивающихся стран в этом году.
Российская газета 02:27
Политика
В России ответили на призыв НАТО передать контроль над Крымом Украине
"Россия не нуждается в советах" Депутат Государственной Думы от Севастополя Дмитрий Белик заявил, что заявления НАТО с требованием вернуть Украине контроль над Крымом – абсурдны.
РИА Новости вчера в 19:33
Происшествия
Опубликовано видео с места убийства экс-мэра Киселевска
Оперативное видео с места убийства экс-мэра Киселевска Кемеровской области Сергея Лаврентьева опубликовал 1 ноября Следственный комитет России.
REGNUM 02:27
Транспорт
Названа дата запуска первых двух диаметров МЦД в Москве
МИР 24 вчера в 09:04
Общество
1 ноября вступают в силу новые законы
Кредитным организациям запретят выдавать займы под залог недвижимости. Это еще одно изменение, вступающее в силу с 1 ноября.
Реквизит вчера в 04:25
Происшествия
Отставной генерал милиции задержан за подготовку убийства
Генерал-майор милиции в отставке, экс-начальник Западного УВД на транспорте Александр Туривненко задержан по подозрению в подготовке заказного убийства жены своего умершего брата.
BFM.ru вчера в 13:41
Армия и оружие
Директор СВР прокомментировал сообщения о гибели аль-Багдади
Служба внешней разведки (СВР) России не располагает доказательствами гибели главаря "Исламского государства"* Абу Бакра аль-Багдади.
РИА Новости 04:59
Гаджеты
Пользователи iOS 13 жалуются на проблемы с закрытием приложений
Многие пользователи iOS 13 стали жаловаться на проблему с мобильной операционной системой.
News.ru 03:14
Происшествия
Ростовский суд вынес приговор бизнесмену из «списка Титова»
«Каковкин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ и приговорён к трём годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — уточнили в суде.
REGNUM вчера в 17:17
Футбол
Ветеран «Спартака» высказался о прогрессе команды
В матче 1/8 финала "Спартак" одолел "Ростов" со счетом 2:1. Рейнгольд отметил, что команду не за что критиковать, потому что при новом наставнике стал виден прогресс.
Газета.Ru вчера в 21:00
Общество
Страдающий от рака телеведущий из США назвал первые симптомы болезни
Американский телеведущий Алекс Требек обращал внимание на разные тревожные симптомы, которые подавал его организм, но ничего с этим не делал.
Телеканал 360° 04:49
Политика
МИД России заявил о нехватке времени для выработки нового договора СНВ
Заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Леонтьев заявил, что за время, оставшееся до окончания срока действия российско-американского Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ — СНВ-3), не получится разработать новый документ.
Известия 04:43
Происшествия
Срочно: кассир из Башкирии Луиза Хайруллина признала свою вину
Прославившаяся на всю страну кассир банка Луиза Хайруллина, которую обвиняют в присвоении более 23 млн рублей, признала свою вину и начала сотрудничать со следствием.
ГТРК Башкортостан 05:55
Технологии
В России впервые запустили облачный сервис распознавания лиц
Сервис облачного видеонаблюдения и видеоаналитики Ivideon, который в 2018 году привлек $8 млн инвестиций от фондов Rusnano Sistema SICAR и Skolkovo Ventures, первым в России запустил облачное решение для распознавания лиц Ivideon Faces, сообщила в пятницу пресс-служба Группы "Роснано".
ТАСС 06:16
Гаджеты
14-ядерный процессор Intel не смог одолеть 12-ядерный Ryzen в Time Spy
Результат оказался довольно странным. 10940X не смог одолеть Ryzen 9 3900X с 12 ядрами.
Игромания.ру 03:16
Политика
Украина намерена обязать Россию платить за восстановление Донбасса
Россия после окончания конфликта в Донбассе должна выплатить Украине репарации, заявил украинский министр инфраструктуры Владислав Криклий.
RT на русском 04:31
Космос
Телескоп «Хаббл» заснял зловещее лицо в космосе
Сообщается, что изображение напоминает чьё-то лицо. Астрофизики пояснили, что на фото — момент столкновения двух галактик.
Life.ru 29 октября в 11:00
Экономика
Налог для самозанятых введут по всей России с июля 2020 года
Специальный налоговый режим для самозанятых россиян будет распространен на всю страну с 1 июля 2020 года. Об этом заявили в Минфине России.
Известия 06:13
Происшествия
Во Владимирской области загорелся торговый центр
RT на русском 06:15
Происшествия
Голунов пришёл в суд в бронежилете
RT на русском 05:21
Политика
В России появится инженерный центр для самолета CR929
Инженерный центр дальнемагистрального самолета CR929 будет создан в России с филиалом в Китае, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
Российская газета 05:55
ЖКХ
Россиянам предложили не платить за некачественные услуги ЖКХ
Депутат Госдумы Василий Власов направил министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву предложение с просьбой разрешить россиянам не оплачивать некачественные коммунальные услуги.
Газета.Ru вчера в 21:04
Армия и оружие
Россия за год поставила другим странам оружия на $11 млрд
В 2019 году Рособоронэкспорт поставил вооружение в 43 страны на $11 млрд и заключил 800 новых контрактов, заявил глава компании-спецэкспортера Александр Михеев, сообщает «Интерфакс» в пятницу, 1 ноября.
Известия 05:06