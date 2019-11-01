Экономика

ВедомостиВедомостиЦБ отозвал лицензию у омского «Эксперт Банка»

Центробанк России отозвал лицензию на осуществление банковской деятельности у омского «Эксперт Банк», говорится в сообщении регулятора.
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У омского «Эксперт Банка» отозвали лицензию за невыполнение закона о противодействии отмыванию

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ЦБ лишил лицензии омский «Эксперт Банк»

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Еще одним лицензированным банком в Омске стало меньше

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Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 04:59, Ашберн
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Турция передала России 18 пленных сирийских военных

Как следует из сообщения турецкого минобороны в Twitter, военных, задержанные 29 октября к юго-востоку от города Рас эль-Айн, переданы в "результате координации с властями Российской Федерации".
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Захарова ответила на призыв НАТО вернуть Крым Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала призыв НАТО вернуть Крым под контроль Украины «сотрясанием воздуха», передает Ura.ru.
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Игра не для всех: первые оценки Death Stranding появились в Сети

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Обнаружен полезный эффект холестерина

Ученые из шведского Лундского университета провели исследование и выяснили, что для нормальной работы отвечающего за выработку инсулина рецептора необходим холестерин.
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В Надыме подростки избили инвалида и заставили «признаться» в педофилии

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Бенчич: на Итоговом турнире на первый план выходит психология

Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич прокомментировала выход в полуфинал Итогового турнира WTA.
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Турецкий генерал заявил о неизбежности третьей мировой войны

Турецкий генерал-майор в отставке Осман Памукоглу опубликовал книгу «Третья мировая война», в которой выразил мнение, что новая война неизбежна.
RT на русском 04:46
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Стриминговый сервис Netflix выпустил полноценный трейлер сериала «Ведьмак». Премьера сезона намечена на 20 декабря.
Gazeta.SPb вчера в 13:42
Экономика

На Украине подсчитали потери от сокращения транзита российского газа

На Украине оценили прямые потери Киева от сокращения транзита российского газа.
Газета.Ru 04:32
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Девочка умерла во время тихого часа в детсаду Коми

ТАСС вчера в 08:35
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В России после праздников начнут продавать альтернативное мясо из США

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Общество

Прокуратура попросила взять с Серебренникова подписку о невыезде

RT на русском 03:58
Экономика

В Германии назвали рубль лучшей валютой

Российский рубль успешно преодолел все вызовы и стал лучшей валютой развивающихся стран в этом году.
Российская газета 02:27
Армия и оружие

Армия США решила сменить калибр патронов из-за России

Изменить калибр американцы решили из-за новых российских и китайских бронежилетов, которые пули в 5,56 мм могут не пробить.
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«Секретное оружие» Кремля опутывает Землю, считает Die Welt

Германское издание Die Welt пишет, что Россия покрывает планету сетью атомных электростанций.
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Суд признал законным внесение ФБК в список иноагентов

Замоскворецкий суд Москвы признал законными действия Минюста, который внёс Фонд борьбы с коррупцией* (ФБК) в реестр некоммерческих организаций — иностранных агентов.
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Трамп объяснил смену своего места жительства с Нью-Йорка на Флориду

Президент США Дональд Трамп рассказал, что поменял место налоговой регистрации с Нью-Йорка на Флориду из-за плохого отношения к нему политиков штата.
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На ульяновского «крестного отца» завели уголовное дело

Вторым отделом по расследованию особо важных дел СКР по Ульяновской области в отношении криминального авторитета возбуждено уголовное дело.
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Политика

Трамп пообещал зачитать стенограмму беседы с Зеленским в прямом эфире

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен зачитать в прямом эфире по телевидению стенограмму телефонной беседы с украинским коллегой Владимиром Зеленским, которая стала поводом для начала процедуры импичмента в отношении американского лидера.
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Происшествия

Следователи проверят видео с избиением четвероклассника в Новосибирске

В Новосибирске следователи начали проверку сообщений об избиении 10-летнего школьника одним из его одноклассников.
Российская газета 03:30
Гаджеты

Apple купила бренд у компании из Зеленограда

Российская группа компаний ISBC продала Apple свою торговую марку AirTag, под которой выпускала гаджеты с RFID-метками.
News.ru вчера в 03:19
Общество

Су-34 отбуксировали из Бутурлиновки в Воронеж на колесах как машину

Минобороны России буксирует аварийные многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34 из Бутурлиновки (Воронежская область) в Воронеж на собственных шасси этих самолетов, не используя для таких целей специальный транспорт, пишет The Aviationist.
Lenta.ru вчера в 08:32
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Губернатор НАО прокомментировал убийство ребенка в детсаду Нарьян-Мара

Губернатор Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский заявил о системной проблеме с безопасностью детей после убийства мальчика в детсаду в Нарьян-Маре.
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Опубликовано видео с места убийства экс-мэра Киселёвска

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Что касается самого артиста, то он стал отцом уже в четвертый раз.
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Спортсмены из стран ЕАЭС перестанут быть легионерами

Ранее легионерами уже перестали считаться спортсмены из Беларуси — в ноябре 2018 года такое решение было принято в хоккее.
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Caviar представил новый дизайн iPhone 11 Pro с частицами небесных тел

Российский люксовый бренд смартфонов и аксессуаров Caviar представил новый дизайн iPhone 11 Pro с частицами небесных тел.
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