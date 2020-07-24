Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Коммерсантъ
Коммерсантъ

ЦБ отозвал лицензию у петербургского банка «Невастройинвест»

Банк России отозвал лицензию у банка «Невастройинвест» (зарегистрирован в Санкт-Петербурге), сообщается на сайте регулятора. Он занимал 349-е место в банковской системе РФ. ЦБ заявил, что банк нарушил законодательство в области противодействия отмыванию доходов, а также финансированию терроризма.В источнике
Подробнее о событии
REGNUM

Четыре банка лишены лицензий: чьим активам Центробанк выдал чёрную метку?

REGNUM22:58
Rambler News Service

ЦБ аннулировал лицензию банка «Центрально-Азиатский»

Rambler News Service24 июля в 03:41
РБК

За одно утро в России лицензий лишились четыре банка

РБК24 июля в 05:26
РИА Новости

Выплаты клиентам банка «Центрально-Азиатский» начнутся до 7 августа

РИА Новости24 июля в 04:26
Банки.ру

ЦБ отозвал лицензии у двух банков и аннулировал еще у двух

Банки.ру24 июля в 05:30
ТАСС

Банк России отозвал лицензии у двух банков

ТАСС24 июля в 02:16
АБН

ЦБ лишил лицензии петербургский банк

АБН18:40

Около 30 человек выстроились в цепь для спасения утопающей в Перми

В Перми около 30 человек выстроились в живую цепь, взявшись за руки, чтобы вытащить из воды женщину, которая начала тонуть на середине реки, а также мужчину, который бросился ей на выручку и доставил к берегу.
Известиявчера в 16:27
96

Жителям юга ЦФО не рекомендовали загорать на предстоящей неделе

Жителям южных регионов Центральной России на предстоящей неделе лучше не загорать из-за активного солнца, а живущим в Архангельской и Мурманской областях, наоборот, стоит больше быть на воздухе, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости21:13
41