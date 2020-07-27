Экономика

КоммерсантъКоммерсантъЦБ отозвал лицензию у петербургского банка «Невастройинвест»

Банк России отозвал лицензию у банка «Невастройинвест» (зарегистрирован в Санкт-Петербурге), сообщается на сайте регулятора. Он занимал 349-е место в банковской системе РФ. ЦБ заявил, что банк нарушил законодательство в области противодействия отмыванию доходов, а также финансированию терроризма.
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Четыре банка лишены лицензий: чьим активам Центробанк выдал чёрную метку?

REGNUMвчера в 22:58

ЦБ отозвал лицензию у банка «Невастройинвест»

Rambler News Service24 июля в 02:10

ЦБ отозвал лицензии у двух банков и аннулировал еще у двух

Банки.ру24 июля в 05:30

За одно утро в России лицензий лишились четыре банка

РБК24 июля в 05:26

Банк России отозвал лицензии у двух банков

ТАСС24 июля в 02:16

ЦБ РФ отозвал лицензию у Народного банка

Интерфакс24 июля в 01:42

ЦБ лишил лицензии петербургский банк

АБНвчера в 18:40
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено вчера в 23:54, Ашберн
Армия и оружие

В Донбассе вступают в силу дополнительные меры прекращения огня

Позже в штабе операции объединенных сил Украины заявили, что ведется подготовка к перемирию и с 27 июля на каждой из украинских позиций дополнительный контроль за прекращением огня будут осуществлять специально командированные украинские военнослужащие.
РИА Новости вчера в 18:23
Происшествия

В России кошки перевели раненую собаку через дорогу и попали на видео

В России две кошки перевели раненую собаку через через дорогу.
Lenta.ru вчера в 11:40
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Общество

В Чите проверяют видео, где подросток прикурил от свечи в церкви

Полиция Забайкальского края проводит проверку после размещения в сети видео, на котором подросток прикурил сигарету от свечи в соборе Читы, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД.
РИА Новости вчера в 22:38
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Политика

Хайко Маас выступил против возвращения России в G7

Ранее президент США Дональд Трамп предложил расширить G7 и пригласить туда четыре страны: Россию, Индию, Австралию и Южную Корею, напоминает телеканал "Россия 24".
Вести.Ru вчера в 23:29
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Политика

Строительство «Северного потока-2» приостановлено из-за нереста трески

По сообщениям Die Welt и NDR, строительство «Северного потока-2» не ведётся из-за нереста трески.
Общественная служба новостей 25 июля в 17:04
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Экономика

Крупнейший в России добытчик краба может прекратить промысел

Ранее «Восток-1» добывала в год около 8 тыс. т краба, т. е. 9–10% от всего промысла краба в стране.
Коммерсантъ вчера в 21:36
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Футбол

Агент опроверг слухи о возможном переходе Джикии в «Локомотив»

Агент футболиста «Спартака» Георгия Джикии Вадим Шпинев отреагировал на слухи о возможном трансфере игрока в «Локомотив».
ProstoProSport вчера в 08:13
Политика

Флаг США над генконсульством в Чэнду снят с флагштока

Американский флаг был снят с флагштока генерального консульства США в китайском городе Чэнду, сообщает CGTN.
RT на русском вчера в 23:20
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Шоу-бизнес

Экс-невеста Николая Баскова Софи Кальчева снялась обнаженной в поле

Софи Кальчева сделала ряд снимков в поле, позируя перед камерой в обнаженном виде. Интимные зоны на кадрах прикрыты растениями.
Дни24 вчера в 20:00
Авто

В Уфе ещё одна партия арестованных автомобилей выставлена на торги

В Уфе 24 августа пройдёт аукцион по продаже арестованных автомобилей. Сейчас идёт приём заявок на участие.
UfaTime.ru вчера в 21:49
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Футбол

Президент «Сельты» назвал выкуп Смолова непростой задачей

Глава "небесных" назвал задачу по выкупу россиянина непростой.
Вести.Ru вчера в 16:14
Происшествия

Осужденного владельца «Тараса Бульбы» объявят в международный розыск

По словам Леоненко, Белойвана планируют объявить в международный розыск.
Lenta.ru вчера в 22:49
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Экономика

Цена золота впервые с 2011 года обновила рекорд за тройскую унцию

В последний раз стоимость золота находилась выше уровня в $1910 за тройскую унцию в сентябре 2011 года — тогда за унцию давали $1923,7.
РБК вчера в 22:01
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Технологии

Эксперт рассказал о новых интересных приложениях для смартфонов

В ближайшее время интересными будут проекты, связанные с телемедициной, и некоторые игровые сервисы, рассказал агентству "Прайм" глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.
ПРАЙМ вчера в 19:04
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Общество

Костромской школьник набрал 400 баллов на ЕГЭ

Российская газета 25 июля в 12:38
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Общество

Повышенные пенсии и пособия россиянам начнут выплачивать с 1 августа

Некоторые категории россиян с 1 августа смогут получить повышенные пенсии и пособия.
ToDay News Ufa вчера в 14:29
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Общество

Мишустин: с 1 августа Россия возобновляет международное авиасообщение

С 1 августа в России возобновляется международное авиасообщение, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
Znak.com 24 июля в 06:33
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Здоровье

Россиянам раскрыли способ эффективного выявления рака толстой кишки

Lenta.ru вчера в 13:21
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Кино

Голливудская актриса Оливия де Хэвилленд умерла на 105-м году жизни

Дама Оливия де Хэвилленд родилась в семье британцев Токио, где ее отец вел адвокатскую практику. Карьеру актрисы она начала в 1930-е годы.
Интерфакс вчера в 12:26
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Политика

Цепкало намерен вести предвыборную борьбу в Белоруссии из Москвы

Политическую борьбу намерен продолжать, находясь в Москве, экс-претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало, об этом он рассказал в опубликованном 26 июля интервью журналу Forbes.
ИА Красная Весна вчера в 05:40
Авто

Hyundai представила спортивную версию кроссовера Santa Fe

Корейский автогигант Hyundai Motor представил спортивную версию обновленного кроссовера Santa Fe.
Новые автомобили вчера в 22:57
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Общество

Из-за коронавируса уральские санатории оказались на грани выживания

Только летом здравницам разрешили вернуться к привычной работе, вот только решились на это не все: из-за коронавируса санаториям нужно соблюдать противоэпидемиологические рекомендации Роспотребнадзора, а это для многих оказалось невыгодно.
Екатеринбург Онлайн вчера в 23:15
Шоу-бизнес

Кристина Орбакайте опубликовала редкую фотографию с Аллой Пугачевой

Сегодня дочь Примадонны порадовала подписчиков своего микроблога в Instagram редкой фотографией с мамой.
Вокруг ТВ вчера в 09:08
Происшествия

В Сиэтле почти 60 полицейских пострадали при беспорядках

Около шести десятков сотрудников полиции пострадали в ходе беспорядков в американском Сиэтле, задержано 47 участников столкновений, сообщает местная полиция.
РИА Новости вчера в 22:55
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Происшествия

Около 30 человек выстроились в цепь для спасения утопающей в Перми

В Перми около 30 человек выстроились в живую цепь, взявшись за руки, чтобы вытащить из воды женщину, которая начала тонуть на середине реки, а также мужчину, который бросился ей на выручку и доставил к берегу.
Известия вчера в 16:27
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Гаджеты

Мода во время коронавируса. Дизайнер одежды представила защитную маску для лица с LED-экраном

Отчаянные времена, в которых оказалось человечество из-за пандемии коронавируса, требуют переосмысления подхода ко всему.
iXBT.com вчера в 16:35
Общество

В России предложили ввести уголовную статью за налоговое мошенничество

Российские правоохранители разработали проект новой статьи Уголовного кодекса РФ «Налоговое мошенничество».
Lenta.ru вчера в 21:57
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Кино

Открылся 23-й Шанхайский международный кинофестиваль

Российские киноработы в последние годы традиционно принимают участие в конкурсной программе Шанхайского международного кинофестиваля.
ТАСС 25 июля в 04:01
Политика

Дегтярев впервые встретился с участниками акций в Хабаровске

Известия вчера в 20:23
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Здоровье

Названо повышающее в 12 раз риск смерти при коронавирусе заболевание

Известия вчера в 17:51
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