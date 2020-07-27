Экономика
КоммерсантъЦБ отозвал лицензию у петербургского банка «Невастройинвест»
Банк России отозвал лицензию у банка «Невастройинвест» (зарегистрирован в Санкт-Петербурге), сообщается на сайте регулятора. Он занимал 349-е место в банковской системе РФ. ЦБ заявил, что банк нарушил законодательство в области противодействия отмыванию доходов, а также финансированию терроризма.
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено вчера в 23:54, Ашберн
Армия и оружие
В Донбассе вступают в силу дополнительные меры прекращения огня
Позже в штабе операции объединенных сил Украины заявили, что ведется подготовка к перемирию и с 27 июля на каждой из украинских позиций дополнительный контроль за прекращением огня будут осуществлять специально командированные украинские военнослужащие.
РИА Новости вчера в 18:23
Происшествия
В России кошки перевели раненую собаку через дорогу и попали на видео
В России две кошки перевели раненую собаку через через дорогу.
Lenta.ru вчера в 11:40
Общество
В Чите проверяют видео, где подросток прикурил от свечи в церкви
Полиция Забайкальского края проводит проверку после размещения в сети видео, на котором подросток прикурил сигарету от свечи в соборе Читы, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД.
РИА Новости вчера в 22:38
Политика
Хайко Маас выступил против возвращения России в G7
Ранее президент США Дональд Трамп предложил расширить G7 и пригласить туда четыре страны: Россию, Индию, Австралию и Южную Корею, напоминает телеканал "Россия 24".
Вести.Ru вчера в 23:29
Политика
Строительство «Северного потока-2» приостановлено из-за нереста трески
По сообщениям Die Welt и NDR, строительство «Северного потока-2» не ведётся из-за нереста трески.
Общественная служба новостей 25 июля в 17:04
Экономика
Крупнейший в России добытчик краба может прекратить промысел
Ранее «Восток-1» добывала в год около 8 тыс. т краба, т. е. 9–10% от всего промысла краба в стране.
Коммерсантъ вчера в 21:36
Футбол
Агент опроверг слухи о возможном переходе Джикии в «Локомотив»
Агент футболиста «Спартака» Георгия Джикии Вадим Шпинев отреагировал на слухи о возможном трансфере игрока в «Локомотив».
ProstoProSport вчера в 08:13
Политика
Флаг США над генконсульством в Чэнду снят с флагштока
Американский флаг был снят с флагштока генерального консульства США в китайском городе Чэнду, сообщает CGTN.
RT на русском вчера в 23:20
Шоу-бизнес
Экс-невеста Николая Баскова Софи Кальчева снялась обнаженной в поле
Софи Кальчева сделала ряд снимков в поле, позируя перед камерой в обнаженном виде. Интимные зоны на кадрах прикрыты растениями.
Дни24 вчера в 20:00
Авто
В Уфе ещё одна партия арестованных автомобилей выставлена на торги
В Уфе 24 августа пройдёт аукцион по продаже арестованных автомобилей. Сейчас идёт приём заявок на участие.
UfaTime.ru вчера в 21:49
Футбол
Президент «Сельты» назвал выкуп Смолова непростой задачей
Глава "небесных" назвал задачу по выкупу россиянина непростой.
Вести.Ru вчера в 16:14
Происшествия
Осужденного владельца «Тараса Бульбы» объявят в международный розыск
По словам Леоненко, Белойвана планируют объявить в международный розыск.
Lenta.ru вчера в 22:49
Экономика
Цена золота впервые с 2011 года обновила рекорд за тройскую унцию
В последний раз стоимость золота находилась выше уровня в $1910 за тройскую унцию в сентябре 2011 года — тогда за унцию давали $1923,7.
РБК вчера в 22:01
Технологии
Эксперт рассказал о новых интересных приложениях для смартфонов
В ближайшее время интересными будут проекты, связанные с телемедициной, и некоторые игровые сервисы, рассказал агентству "Прайм" глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.
ПРАЙМ вчера в 19:04
Общество
Костромской школьник набрал 400 баллов на ЕГЭ
Российская газета 25 июля в 12:38
Общество
Повышенные пенсии и пособия россиянам начнут выплачивать с 1 августа
Некоторые категории россиян с 1 августа смогут получить повышенные пенсии и пособия.
ToDay News Ufa вчера в 14:29
Общество
Мишустин: с 1 августа Россия возобновляет международное авиасообщение
С 1 августа в России возобновляется международное авиасообщение, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
Znak.com 24 июля в 06:33
Здоровье
Россиянам раскрыли способ эффективного выявления рака толстой кишки
Lenta.ru вчера в 13:21
Кино
Голливудская актриса Оливия де Хэвилленд умерла на 105-м году жизни
Дама Оливия де Хэвилленд родилась в семье британцев Токио, где ее отец вел адвокатскую практику. Карьеру актрисы она начала в 1930-е годы.
Интерфакс вчера в 12:26
Политика
Цепкало намерен вести предвыборную борьбу в Белоруссии из Москвы
Политическую борьбу намерен продолжать, находясь в Москве, экс-претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало, об этом он рассказал в опубликованном 26 июля интервью журналу Forbes.
ИА Красная Весна вчера в 05:40
Авто
Hyundai представила спортивную версию кроссовера Santa Fe
Корейский автогигант Hyundai Motor представил спортивную версию обновленного кроссовера Santa Fe.
Новые автомобили вчера в 22:57
Общество
Из-за коронавируса уральские санатории оказались на грани выживания
Только летом здравницам разрешили вернуться к привычной работе, вот только решились на это не все: из-за коронавируса санаториям нужно соблюдать противоэпидемиологические рекомендации Роспотребнадзора, а это для многих оказалось невыгодно.
Екатеринбург Онлайн вчера в 23:15
Шоу-бизнес
Кристина Орбакайте опубликовала редкую фотографию с Аллой Пугачевой
Сегодня дочь Примадонны порадовала подписчиков своего микроблога в Instagram редкой фотографией с мамой.
Вокруг ТВ вчера в 09:08
Происшествия
В Сиэтле почти 60 полицейских пострадали при беспорядках
Около шести десятков сотрудников полиции пострадали в ходе беспорядков в американском Сиэтле, задержано 47 участников столкновений, сообщает местная полиция.
РИА Новости вчера в 22:55
Происшествия
Около 30 человек выстроились в цепь для спасения утопающей в Перми
В Перми около 30 человек выстроились в живую цепь, взявшись за руки, чтобы вытащить из воды женщину, которая начала тонуть на середине реки, а также мужчину, который бросился ей на выручку и доставил к берегу.
Известия вчера в 16:27
Гаджеты
Мода во время коронавируса. Дизайнер одежды представила защитную маску для лица с LED-экраном
Отчаянные времена, в которых оказалось человечество из-за пандемии коронавируса, требуют переосмысления подхода ко всему.
iXBT.com вчера в 16:35
Общество
В России предложили ввести уголовную статью за налоговое мошенничество
Российские правоохранители разработали проект новой статьи Уголовного кодекса РФ «Налоговое мошенничество».
Lenta.ru вчера в 21:57
Кино
Открылся 23-й Шанхайский международный кинофестиваль
Российские киноработы в последние годы традиционно принимают участие в конкурсной программе Шанхайского международного кинофестиваля.
ТАСС 25 июля в 04:01
Политика
Дегтярев впервые встретился с участниками акций в Хабаровске
Известия вчера в 20:23
Здоровье
Названо повышающее в 12 раз риск смерти при коронавирусе заболевание
Известия вчера в 17:51