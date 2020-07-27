Экономика
КоммерсантъЦБ отозвал лицензию у петербургского банка «Невастройинвест»
Банк России отозвал лицензию у банка «Невастройинвест» (зарегистрирован в Санкт-Петербурге), сообщается на сайте регулятора. Он занимал 349-е место в банковской системе РФ. ЦБ заявил, что банк нарушил законодательство в области противодействия отмыванию доходов, а также финансированию терроризма.
Читать в источнике
Оценить121
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 01:11, Ашберн
Общество
В России предложили ввести уголовную статью за налоговое мошенничество
Российские правоохранители разработали проект новой статьи Уголовного кодекса РФ «Налоговое мошенничество».
Lenta.ru вчера в 21:57
Происшествия
В России кошки перевели раненую собаку через дорогу и попали на видео
В России две кошки перевели раненую собаку через через дорогу.
Lenta.ru вчера в 11:40
Здоровье
В Депздраве назвали отличия COVID-19 от гриппа
Тяжельников отметил, что симптоматика гриппа хорошо изучена и четко описана, в то время как коронавирус может проявляться по-разному.
РБК вчера в 05:38
Шоу-бизнес
Рэпер Элджей из Новосибирска заразился коронавирусом
О болезни Ивлева написала в своём профиле в Instagram.
Om1.ru вчера в 20:30
Общество
Исследование показало разницу зарплат в Москве и регионах
Врачам в Москве, согласно исследованию, в среднем предлагают зарплату в 101 тысячу рублей.
РИА Новости вчера в 20:11
Кино
Голливудская актриса Оливия де Хэвилленд умерла на 105-м году жизни
Дама Оливия де Хэвилленд родилась в семье британцев Токио, где ее отец вел адвокатскую практику. Карьеру актрисы она начала в 1930-е годы.
Интерфакс вчера в 12:26
Общество
За нелегальный техосмотр в России введут уголовную ответственность
Госавтоинспекция получила право на контрольную закупку диагностических карт в случае, если есть подозрение, что оператор техосмотра ими торгует без проведения диагностики машины.
Российская газета вчера в 23:58
Армия и оружие
Сатановский рассказал о главном страхе США перед Россией
Политолог Евгений Сатановский рассказал о главном страхе чиновников в США перед Россией, о котором проговорился спецпредставитель американского президента по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.
ФАН вчера в 23:18
Политика
Дегтярев впервые встретился с участниками акций в Хабаровске
Известия вчера в 20:23
Единоборства
Чимаев победил техническим нокаутом Макки на турнире UFC
Шведский боец смешанных единоборств чеченского происхождения Хамзат Чимаев победил британца Риса Макки на турнире UFC в ОАЭ, пишут «Известия».
Моя Москва.онлайн вчера в 04:28
Шоу-бизнес
Гузеева опровергла данные о приглашении стать ведущей «Дома-2»
Актриса Лариса Гузеева прокомментировала данные о том, что она станет ведущей шоу «Дом-2». Об этом сообщает издание URA.RU.
Lenta.ru вчера в 13:57
Здоровье
Названо повышающее в 12 раз риск смерти при коронавирусе заболевание
Специалисты провели исследование и выяснили, что при наличии диабета заболевшие коронавирусом в шесть раз чаще нуждаются в госпитализации, так как COVID-19 у них протекает тяжелее и, по сравнению с пациентами без диабета, они в 12 раз чаще умирают от коронавируса.
Известия вчера в 17:51
Общество
В Кузбассе еще у 69 человек выявили коронавирус
По данным на воскресенье, всего в Кузбассе выявлены 3329 случаев заражения коронавирусом, 21 человек скончался.
РИА Новости 00:46
Политика
Глава МИД Германии выступил против возвращения России в G7
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что он против участия России в заседаниях "большой семерки" до решения украинского вопроса.
Интерфакс вчера в 22:44
Общество
Ким Чен Ын распорядился закрыть Кесон из-за коронавируса
Газета.Ru 25 июля в 19:35
Здоровье
Стало известно о первом повторном заражении коронавирусом в России
В Санкт-Петербургском государственном педиатрическом медицинском университете, предположительно, зарегистрировали первый случай повторного заражения коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 20:24
Гаджеты
Qualcomm называет Snapdragon 875 кодовым словом Lahaina
Специалисты компании Qualcomm, выпускающей процессоры, называют Snapdragon 875 кодовым словом Lahaina.
Актуальные Новости 00:42
Хоккей
Вратарь «Вашингтона» Самсонов получил травму и пропустит плей-офф НХЛ
Вратарь «Вашингтона» Илья Самсонов не примет участия в плей-офф после возобновления сезона НХЛ.
Sport24.ru 25 июля в 11:11
Политика
Генконсульство США в китайском Чэнду официально закрыто
Генеральное консульство США в административном центре китайской провинции Сычуань городе Чэнду официально прекратило работу, сообщил МИД КНР в понедельник.
Интерфакс вчера в 23:52
Армия и оружие
В Британии оценили российский флот
Lenta.ru 00:56
Политика
Путин и Зеленский обменялись мнениями по ситуации в Донбассе
Президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, сообщили в Кремле. Разговор состоялся по инициативе Киева.
РИА Новости вчера в 13:46
Общество
На карты россиян придет новое пособие до 6 000 руб. до 31 августа
До 6 000 рублей новое пособие придет на карты россиян до 31 августа этого года.
Evo-rus.com вчера в 15:14
Шоу-бизнес
Наталья Штурм сообщила, что сын Бари Алибасова готов похоронить отца
По словам певицы, Алибасов-младший "заигрался" до такой степени, что действительно готов похоронить отца, "лишь бы не вылезать из телевизора".
РЕН ТВ вчера в 22:57
Музыка
Группа BTS установила мировой рекорд по числу зрителей онлайн-концерта
Piter.tv 24 июля в 04:10
Политика
Вашингтон усилил давление на подрядчиков «Северного потока-2»
Вашингтон усилил давление на европейских подрядчиков, занятых в строительстве газопровода "Северный поток-2".
Российская газета 25 июля в 23:50
Армия и оружие
МИД России ответил на обвинения США об испытаниях оружия в космосе
Ранее космическое командование ВВС США обвинило Россию в том, что 15 июля она провела испытания противоспутникового оружия на земной орбите — якобы от спутника «Космос-2543» отделился некий объект.
BFM.ru 24 июля в 14:53
Футбол
Макгрегор принял предложение Рамоса посетить тренировку «Реала»
Газета.Ru вчера в 11:47
Политика
Эксперты ожидают выхода Нидерландов из Евросоюза
Великобритания еще не вышла окончательно из Евросоюза - дедлайн истекает в декабре – как уже другая страна стала следующим кандидатом на выход - Нидерланды.
Газета.Ru вчера в 08:21
Политика
В Сети опубликованы запрещенные снимки летчиков нацистской Германии
На просторах Сети оказались размещены запрещенные снимки летчиков времен нацистской Германии.
Актуальные Новости вчера в 14:37