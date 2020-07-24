ЦБ отозвал лицензию у петербургского банка «Невастройинвест»
Смотрите также
Основной миф о зарядке и разрядке смартфонов развеяло Роскачество
Выпускник из Костромы пятым в истории набрал 400 баллов на ЕГЭ
В Минобороны сообщили об испытаниях гиперзвуковой ракеты «Циркон»
Путин и Зеленский обменялись мнениями по ситуации в Донбассе
Затонувшую в Керченском проливе бронемашину могут поднять 26 июля
Трамп ввел режим ЧС в Техасе из-за урагана «Ханна»
Министр здравоохранения Хакасии подал заявление об отставке
Похищенного в Ростовской области из роддома младенца нашли в Калмыкии
Forbes назвал российских миллиардеров, разбогатевших во время пандемии
Гузеева опровергла данные о приглашении стать ведущей «Дома-2»
В ФАС рассказали о ситуации с ценами на топливо в России
«Зенит» победил «Химки» и выиграл Кубок России по футболу
Боеприпасы взорвались на военной базе в Ираке из-за жары
Названо повышающее в 12 раз риск смерти при коронавирусе заболевание
Глава МИД Германии выступил против возвращения России в G7
Путин и Зеленский обменялись мнениями по ситуации в Донбассе
Гузеева опровергла данные о приглашении стать ведущей «Дома-2»
Дегтярев впервые встретился с участниками акций в Хабаровске
Онищенко назвал специфические симптомы коронавируса
Отдыхающих на Чёрном море ждёт комфортная погода
Почти 60 полицейских пострадали во время беспорядков в Сиэтле
«Ювентус» в девятый раз подряд стал чемпионом Италии по футболу
Соловьев высмеял действия Зеленского при захвате заложников в Луцке
Банк России отозвал лицензию у банка «Невастройинвест» (зарегистрирован в Санкт-Петербурге), сообщается на сайте регулятора. Он занимал 349-е место в банковской системе РФ. ЦБ заявил, что банк нарушил законодательство в области противодействия отмыванию доходов, а также финансированию терроризма.В источнике
Подробнее о событии