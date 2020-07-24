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ЦБ отозвал лицензию у петербургского банка «Невастройинвест»

Банк России отозвал лицензию у банка «Невастройинвест» (зарегистрирован в Санкт-Петербурге), сообщается на сайте регулятора. Он занимал 349-е место в банковской системе РФ. ЦБ заявил, что банк нарушил законодательство в области противодействия отмыванию доходов, а также финансированию терроризма.В источнике
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REGNUM

Четыре банка лишены лицензий: чьим активам Центробанк выдал чёрную метку?

REGNUM22:58
АБН

ЦБ лишил лицензии петербургский банк

АБН18:40
РБК

За одно утро в России лицензий лишились четыре банка

РБК24 июля в 05:26
Банки.ру

ЦБ отозвал лицензии у двух банков и аннулировал еще у двух

Банки.ру24 июля в 05:30
ТАСС

Банк России отозвал лицензии у двух банков

ТАСС24 июля в 02:16
Интерфакс

ЦБ РФ отозвал лицензию у Народного банка

Интерфакс24 июля в 01:42
Rambler News Service

ЦБ отозвал лицензию у банка «Невастройинвест»

Rambler News Service24 июля в 02:10
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В ФАС рассказали о ситуации с ценами на топливо в России

В Федеральной антимонопольной службе рассказали, что в оптовом сегменте рынка моторного топлива ситуация с ценами стабилизировалась, а в розничном сегменте изменение цен не превышает уровня инфляции.
RT на русском24 июля в 12:45
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