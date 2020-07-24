Экономика

Российская газетаРоссийская газетаБанк России отозвал лицензии у банков из Москвы и Санкт-Петербурга

Банк России отозвал лицензии у двух небольших банков - московского Народного банка (297-е место по активам) и петербургского банка "Невастройинвест" (349-е место). Оба банка, по данным банковского надзора, нарушали антиотмывочное законодательство.
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ЦБ отозвал лицензию у Народного Банка

Банки.ру01:40

ЦБ аннулировал лицензии у банков «Ресурс-траст» и «Центрально-Азиатский»

Интерфакс03:32

ЦБ отозвал лицензии у «Народного банка» и банка «Невастройинвест»

RT на русском02:16

Банк России отозвал лицензии у четырех банков

ТАСС02:16

ЦБ за день отозвал лицензии у двух банков

РБК02:11

ЦБ аннулировал лицензию банка «Центрально-Азиатский»

Rambler News Service03:41

Центробанк отозвал лицензии еще у двух банков

Газета.Ru03:43
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Общество

Члены УИК пожаловались на «неадекватную» оплату их работы

Члены избирательных комиссий в некоторых регионах России пожаловались на низкие выплаты за работу на общероссийском голосовании.
Накануне.Ru вчера в 22:30
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Общество

В день массовой акции протеста Дегтярев уедет из Хабаровска

На субботу, 25 июля, в Хабаровске анонсирована очередная массовая акция.
Коммерсантъ 03:22
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Армия и оружие

Опубликовано видео перехвата иранского авиалайнера истребителем США

Известия вчера в 22:41
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Происшествия

Массовая драка в Москве попала на видео

В Москве в ночь на пятницу произошла драка между азербайджанцами и армянами, очевидцы сняли инцидент на видео.
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Здоровье

Определен орган, отвечающий за продолжительность жизни

Ученые назвали орган, от которого зависит продолжительность жизни человека. Им оказалось не сердце, и даже не головной или спинной мозг.
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Street Education: Тюмень организует двухнедельный курс по ивент-менеджменту

Среди курсов Street Education будут раскрыты актуальные темы ивент-индустрии и урбанистики: Как не зафакапить проект на 100 000 человек.
NewsProm.Ru 01:10
Происшествия

В центре Москвы в квартире нашли тело девушки

В Москве возбудили уголовное дело по статье об убийстве после обнаружения тела молодой девушки в квартире в центре столицы.
RT на русском 22 июля в 06:23
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Общество

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Российская газета 22 июля в 12:53
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Политика

Китай объявил о закрытии консульства США в городе Чэнду

Китай потребовал от США закрыть генеральное консульство в городе Чэнду (провинция Сычуань).
РБК 00:19
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Происшествия

Жена погибшего в ДТП с Ефремовым водителя судится со следствием

Супруга погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым водителя Сергея Захарова Ирина подала в суд на следствие, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на адвоката артиста Эльмана Пашаева.
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Происшествия

Под Киевом неизвестные расстреляли бизнесмена

Киев, 24 июля 2020, 11:07 — REGNUM В Киевской области неизвестные расстреляли машину, в которой ехал бизнесмен Игорь П. и его семилетний сын.
REGNUM 04:07
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Власти Красноярского края готовятся к возможной второй волне пандемии

Все необходимые меры будут приняты, для того чтобы встретить ее полно подготовившись, снизив показатели, которые могут возникнуть в случае повторного появления инфекции, — рассказал председатель Заксобрания края Дмитрий Свиридов.
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Авто

Пермский дилер Mitsubishi вышел на рынок Екатеринбурга

Компания «Форвард Авто» теперь продает автомобили Mitsubishi и в Екатеринбурге.
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Летальность от коронавируса в России составила 1,62%

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявляет, что смертность от коронавируса в России составляет 1,62% от числа заболевших, по его словам, это один из самых низких показателей в мире.
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Власти США отправят силовиков в Сиэтл для борьбы с преступностью

Администрация президента США Дональда Трампа решила отправить дополнительные федеральные силы в Сиэтл, штат Вашингтон, для борьбы с преступностью.
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Вышел новый трейлер третьей части комедийной киносерии «Билл и Тед», которая выходит с 1989 года.
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Происшествия

В Москве задержали 13 участников массовой драки

Полиция задержала в Москве 13 участников драки, в которой ранили одного человека, сообщает пресс-служба ГУМВД по Москве.
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Политика

Сенат США одобрил свою версию проекта военного бюджета на $740,5 млрд

Сенат Конгресса США утвердил свою версию бюджета национальной обороны на следующий финансовый год (начинается в стране с 1 октября) на $740,5 млрд, сообщает СNВС.
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Авто

Ford удвоил производство Bronco из-за ажиотажного спроса

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Экклстоун призвал Хэмилтона перестать думать о своем цвете кожи

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Общество

Навальный нашел у Трутнева «аномально» высокий доход

Юрий Трутнев — член высшего совета «Единой России» и полномочный представитель президента на Дальнем Востоке, который подчиняется напрямую Путину, исполняя его личные указы и планы, напомнил оппозиционер.
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Патриарх утвердил решение о лишении сана схиигумена Сергия

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Опубликован первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2

По аналогии с главным конкурентом в лице Sony компания Microsoft провела презентацию, на которой показала игры для консоли нового поколения Xbox Series X. Какие трейлеры увидели зрители - в материале "Газеты.Ru".
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Футбол

«Зенит» хотел провести матч за Суперкубок России в Санкт-Петербурге

В случае поражения «Химок» в финале Кубка России, в матче за Суперкубок страны «Зенит» сыграет против «Локомотива».
BetOn вчера в 17:49
Общество

Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат

Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
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Политика

Трамп заявил о трудных временах в России из-за коронавируса

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия переживает сейчас трудные времена из-за пандемии коронавируса.
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Политика

ЦИК опять разместил в Twitter опрос о многодневном голосовании

Ранее глава ЦИКа заявила радиостанции «Говорит Москва», что Центризбирком удалил опрос о многодневном голосовании, потому что он нерепрезентативен.
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Воробьеву назначили спецпредставителем губернатора Петербурга

Сама Воробьева до 2012 года занимала должность заместителя председателя комитета по образованию, а после – его председателя.
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В Абхазии выявили пять новых случаев COVID-19

Пять новых случаев заражения COVID-19 выявлено в Абхазии за сутки, сообщает оперативный штаб по защите населения от коронавируса.
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