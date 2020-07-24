Экономика
Российская газетаБанк России отозвал лицензии у банков из Москвы и Санкт-Петербурга
Банк России отозвал лицензии у двух небольших банков - московского Народного банка (297-е место по активам) и петербургского банка "Невастройинвест" (349-е место). Оба банка, по данным банковского надзора, нарушали антиотмывочное законодательство.
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Общество
Члены УИК пожаловались на «неадекватную» оплату их работы
Члены избирательных комиссий в некоторых регионах России пожаловались на низкие выплаты за работу на общероссийском голосовании.
Накануне.Ru вчера в 22:30
Общество
В день массовой акции протеста Дегтярев уедет из Хабаровска
На субботу, 25 июля, в Хабаровске анонсирована очередная массовая акция.
Коммерсантъ 03:22
Армия и оружие
Опубликовано видео перехвата иранского авиалайнера истребителем США
Известия вчера в 22:41
Происшествия
Массовая драка в Москве попала на видео
В Москве в ночь на пятницу произошла драка между азербайджанцами и армянами, очевидцы сняли инцидент на видео.
РИА Новости 04:06
Здоровье
Определен орган, отвечающий за продолжительность жизни
Ученые назвали орган, от которого зависит продолжительность жизни человека. Им оказалось не сердце, и даже не головной или спинной мозг.
SMINEWS в Иванове вчера в 16:39
Культура
Street Education: Тюмень организует двухнедельный курс по ивент-менеджменту
Среди курсов Street Education будут раскрыты актуальные темы ивент-индустрии и урбанистики: Как не зафакапить проект на 100 000 человек.
NewsProm.Ru 01:10
Происшествия
В центре Москвы в квартире нашли тело девушки
В Москве возбудили уголовное дело по статье об убийстве после обнаружения тела молодой девушки в квартире в центре столицы.
RT на русском 22 июля в 06:23
Общество
Волочкову оштрафовали за посещение Дивеево во время карантина
Тверской суд Москвы оштрафовал на 20 тысяч рублей балерину Анастасию Волочкову за визит в Серафимо-Дивеевский монастырь во время действующих на территории села Дивеево ограничений по коронавирусу.
Российская газета 22 июля в 12:53
Политика
Китай объявил о закрытии консульства США в городе Чэнду
Китай потребовал от США закрыть генеральное консульство в городе Чэнду (провинция Сычуань).
РБК 00:19
Происшествия
Жена погибшего в ДТП с Ефремовым водителя судится со следствием
Супруга погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым водителя Сергея Захарова Ирина подала в суд на следствие, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на адвоката артиста Эльмана Пашаева.
Газета.Ru 03:35
Происшествия
Под Киевом неизвестные расстреляли бизнесмена
Киев, 24 июля 2020, 11:07 — REGNUM В Киевской области неизвестные расстреляли машину, в которой ехал бизнесмен Игорь П. и его семилетний сын.
REGNUM 04:07
Здоровье
Власти Красноярского края готовятся к возможной второй волне пандемии
Все необходимые меры будут приняты, для того чтобы встретить ее полно подготовившись, снизив показатели, которые могут возникнуть в случае повторного появления инфекции, — рассказал председатель Заксобрания края Дмитрий Свиридов.
7 канал Красноярск 22 июля в 09:35
Авто
Пермский дилер Mitsubishi вышел на рынок Екатеринбурга
Компания «Форвард Авто» теперь продает автомобили Mitsubishi и в Екатеринбурге.
Car.ru 02:06
Общество
Летальность от коронавируса в России составила 1,62%
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявляет, что смертность от коронавируса в России составляет 1,62% от числа заболевших, по его словам, это один из самых низких показателей в мире.
Интерфакс 03:49
Политика
Власти США отправят силовиков в Сиэтл для борьбы с преступностью
Администрация президента США Дональда Трампа решила отправить дополнительные федеральные силы в Сиэтл, штат Вашингтон, для борьбы с преступностью.
Lenta.ru вчера в 20:31
Кино
Опубликован новый трейлер фильма «Билл и Тед» с Киану Ривзом
Вышел новый трейлер третьей части комедийной киносерии «Билл и Тед», которая выходит с 1989 года.
Газета Кемерова вчера в 18:17
Происшествия
В Москве задержали 13 участников массовой драки
Полиция задержала в Москве 13 участников драки, в которой ранили одного человека, сообщает пресс-служба ГУМВД по Москве.
РИА Новости 01:32
Политика
Сенат США одобрил свою версию проекта военного бюджета на $740,5 млрд
Сенат Конгресса США утвердил свою версию бюджета национальной обороны на следующий финансовый год (начинается в стране с 1 октября) на $740,5 млрд, сообщает СNВС.
Газета.Ru вчера в 16:00
Авто
Ford удвоил производство Bronco из-за ажиотажного спроса
ToDay News Ufa вчера в 11:52
Автоспорт
Экклстоун призвал Хэмилтона перестать думать о своем цвете кожи
Газета.Ru вчера в 08:42
Общество
Навальный нашел у Трутнева «аномально» высокий доход
Юрий Трутнев — член высшего совета «Единой России» и полномочный представитель президента на Дальнем Востоке, который подчиняется напрямую Путину, исполняя его личные указы и планы, напомнил оппозиционер.
Компания вчера в 08:55
Религия
Патриарх утвердил решение о лишении сана схиигумена Сергия
РИА Новости 03:55
Игры
Опубликован первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2
По аналогии с главным конкурентом в лице Sony компания Microsoft провела презентацию, на которой показала игры для консоли нового поколения Xbox Series X. Какие трейлеры увидели зрители - в материале "Газеты.Ru".
Газета.Ru 02:25
Футбол
«Зенит» хотел провести матч за Суперкубок России в Санкт-Петербурге
В случае поражения «Химок» в финале Кубка России, в матче за Суперкубок страны «Зенит» сыграет против «Локомотива».
BetOn вчера в 17:49
Общество
Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат
Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru 03:56
Политика
Трамп заявил о трудных временах в России из-за коронавируса
Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия переживает сейчас трудные времена из-за пандемии коронавируса.
РБК 01:10
Путешествия
Мишустин: правительство вернет туристам до 15 тыс. рублей на отдых
REGNUM 22 июля в 04:00
Политика
ЦИК опять разместил в Twitter опрос о многодневном голосовании
Ранее глава ЦИКа заявила радиостанции «Говорит Москва», что Центризбирком удалил опрос о многодневном голосовании, потому что он нерепрезентативен.
Коммерсантъ вчера в 12:08
Общество
Воробьеву назначили спецпредставителем губернатора Петербурга
Сама Воробьева до 2012 года занимала должность заместителя председателя комитета по образованию, а после – его председателя.
Мойка78 04:07
Общество
В Абхазии выявили пять новых случаев COVID-19
Пять новых случаев заражения COVID-19 выявлено в Абхазии за сутки, сообщает оперативный штаб по защите населения от коронавируса.
РИА Новости 03:49