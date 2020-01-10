с чего всё началось

Банк России с 10 января отозвал лицензию у московского Нэклис-банка, сообщается на сайте регулятора. Как следует из релиза ЦБ, кредитная организация полностью утратила собственные средства из-за доформирования резервов по ряду активов и проводила операции, имеющие признаки вывода активов.

Гаджеты В России рекордно подешевел iPhone 7 В России рекордно подешевел один из самых популярных смартфонов марки Apple – iPhone 7. Об этом сообщает ресурс Hi-Tech.Mail.ru.

Общество Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.

Происшествия В Белоруссии суд вынес два смертных приговора за убийство учительницы В свою очередь не зарегистрированный белорусскими властями правозащитный центр "Весна" сообщил на своем сайте, что "вынесены смертные приговоры в отношении двух братьев: их обвиняли в убийстве своей учительницы, которая жила по соседству, и поджоге ее дома".

Политика Захарова оценила резолюцию сейма Польши о начале Второй мировой Принятием резолюции о равной ответственности Германии и СССР за начало войны сейм Польши показывает, как идеология побеждает правду, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Общество Генерал Чварков получил условный срок по делу о мошенничестве "Признать Чваркова виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, приговорить к трем годам лишения свободы без штрафа, назначенное наказание считать условным, установить испытательный срок на 2 года", - огласил решение судья Константин Репета.

Шоу-бизнес У Джастина Бибера диагностировали болезнь Лайма Певец Джастин Бибер признался, что страдает от болезни Лайма, и пообещал рассказать подробнее о своем здоровье в документальном фильме, сообщает Газета.ru.

Кино «Холоп» собрал в прокате более 2 млрд рублей Сборы фильма Клима Шипенко "Холоп" в российском прокате превысили 2 млрд рублей, передает ТАСС со ссылкой на данные портала Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах.

Кино Появилась информация о сюжете нового фильма о Гарри Поттере В четверг, 9 января, в сети появилась информация о сюжете нового фильма о Гарри Поттере. Об этом рассказали журналисты We Got This Covered.

Политика Шэрон Стоун назвала Путина сильным лидером Актриса Шэрон Стоун в интервью журналу GQ рассказала о своем отношении к президенту России Владимиру Путину и раскритиковала его американского коллегу Дональда Трампа.

Происшествия Западные разведки назвали свою версию авиакатастрофы в Иране Западные разведки считают, что разбившийся в Тегеране самолет «Международных авиалиний Украины» не был сбит ракетой, этому нет никаких доказательств, сообщает Reuters со ссылкой на источники в службе безопасности Канады.