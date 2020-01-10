Экономика
РБКЦБ отозвал лицензию у принадлежащего Касперской банка
Банк России с 10 января отозвал лицензию у московского Нэклис-банка, сообщается на сайте регулятора. Как следует из релиза ЦБ, кредитная организация полностью утратила собственные средства из-за доформирования резервов по ряду активов и проводила операции, имеющие признаки вывода активов.
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Как отмечается, кредитная организация проводила операции, имеющие признаки вывода активов, и полностью утратила собственные средства вследствие доформирования резервов.RT на русском00:49
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