Экономика

РБКРБКЦБ отозвал лицензию у принадлежащего Касперской банка

Банк России с 10 января отозвал лицензию у московского Нэклис-банка, сообщается на сайте регулятора. Как следует из релиза ЦБ, кредитная организация полностью утратила собственные средства из-за доформирования резервов по ряду активов и проводила операции, имеющие признаки вывода активов.
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с чего всё началось
Как отмечается
, кредитная организация проводила операции, имеющие признаки вывода активов, и полностью утратила собственные средства вследствие доформирования резервов.
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У столичного Нэклис‑Банка отозвали лицензию

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