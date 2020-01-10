с чего всё началось

Банк России с 10 января отозвал лицензию у московского Нэклис-банка, сообщается на сайте регулятора. Как следует из релиза ЦБ, кредитная организация полностью утратила собственные средства из-за доформирования резервов по ряду активов и проводила операции, имеющие признаки вывода активов.

Происшествия Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников Из центрального аппарата ФСБ были уволены 16 человек из отдела «П», причастные к съемке событий во время расстрела на Лубянке.

Политика CNN: украинский самолет был сбит двумя ракетами Разведка США считает, что разбившийся под Тегераном 8 января украинский самолет был сбит не одной, а двумя иранскими ракетами ПВО.

Политика Шэрон Стоун назвала Путина сильным лидером Актриса Шэрон Стоун в интервью журналу GQ рассказала о своем отношении к президенту России Владимиру Путину и раскритиковала его американского коллегу Дональда Трампа.

Политика FT сообщила о новых британских санкциях против россиян Великобритания намерена ввести собственные санкции против иностранцев, якобы причастных к нарушениям прав человека, под них могут попасть и россияне, сообщает газета Financial Times.

Политика Зеленский допустил ошибку в обращении к жителям Канады Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Twitter допустил ошибку в обращении к гражданам Канады, назвав их «жителями Канадии».

Здоровье Санитарный контроль усилен на границе с Китаем из-за вспышки пневмонии Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) усиливает санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска на границе с КНР из-за вспышки вирусной пневмонии в китайском городе Ухань.

Шоу-бизнес Беременная Милла Йовович сильно поправилась Знаменитая голливудская актриса Милла Йовович в настоящее время находится в ожидании третьего ребенка.

Экономика Медведев утвердил план приватизации госимущества на 2020–2022 годы Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил прогнозный план приватизации федерального имущества и основные направления приватизации федерального имущества, сообщает официальный сайт правительства России.

Армия и оружие Шойгу призвал отслеживать развертывание США РСМД Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что России необходимо отслеживать развертывание США ракет средней и меньшей дальности в связи с прекращением действия ДРСМД.