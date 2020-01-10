Экономика
RT на русскомЦБ отозвал лицензию у московского «Нэклис-Банка»
Центробанк с 10 января отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского «Нэклис-Банка», сообщает пресс-служба регулятора.
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с чего всё началось
Как отмечается, кредитная организация проводила операции, имеющие признаки вывода активов, и полностью утратила собственные средства вследствие доформирования резервов.RT на русском00:49
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Общество
В России хотят ввести штрафы за завышение стоимости услуг ЖКХ
Штрафы для ресурсоснабжающих организаций, которые завышают стоимость жилищно-коммунальных услуг, предлагают ввести в правительстве России, пишут 10 января «Известия».
Происшествия
В Магадане осудили насильника и убийцу четырехлетней девочки
Суд в Магадане признал приехавшего в регион на заработки 65-летнего Александра Скамрова виновным в убийстве, изнасиловании, действиях сексуального характера и надругательстве над телом четырехлетней девочки и приговорил его к 24 годам лишения свободы, сообщил РИА Новости представитель суда.
Экономика
Forbes: в России появились два новых долларовых миллиардера
Космос
В 2020 году Китай побьет рекорды СССР в космосе, а Россия отправит на Марс «Казачка»
Отдельно стоит отметить, что в случае, если в 2020 году Китай успешно реализует заявленные планы по исследованию Луны и Марса, можно будет говорить, что Поднебесная, за исключением миссий к Венере и программы «Энергия-Буран», фактически воспроизвела, а касательно Красной планеты — и превзошла основные космические достижения СССР.
Экономика
Банки начали устанавливать комиссии за переводы по номеру телефона
Банки начали устанавливать комиссии за денежные переводы по номеру телефона через Систему быстрых платежей (СБП).
Технологии
Twitter хочет ограничить ответы на твиты
Американская компания Twitter Inc. начнет в тестовом режиме использовать новые функции, позволяющие пользователям контролировать ответы на их твиты.
Общество
Объяснена причина аномально теплой погоды в России
Руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин объяснил причины аномально теплой погоды в России.
Политика
Помпео прокомментировал крушение украинского Boeing в Иране
Происшествия
Киргизское село эвакуировали из-за стычки на границе с Таджикистаном
Жителей киргизского села эвакуировали из-за конфликта на границе с Таджикистаном, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе администрации Баткенской области Киргизии.
Политика
Джонсон допустил попадание иранской ракеты в украинский самолет
Иран мог сбить украинский самолет Boeing случайно. К такому выводу пришел британский премьер Борис Джонсон.
Общество
Роспотребнадзор рассказал, как уменьшить вред от мобильного телефона
Роспотребнадзор напомнил, как безопасно пользоваться мобильным телефоном и уменьшить от него вред для здоровья.
Происшествия
Пострадавший в аквапарке Новосибирска подросток приехал из Кемерова
Напомним, 8 января 2020 года в новосибирском аквапарке 16-летний подросток застрял в джакузи.
Шоу-бизнес
Беременная Милла Йовович набрала 22 килограмма
Папарацци засняли беременную Миллу во время семейной прогулки с мужем и детьми.
Политика
Шэрон Стоун назвала Путина сильным лидером
Политика
Протестующие взяли штурмом администрацию президента Абхазии
Автоспорт
Эдуард Николаев остановился на трассе из-за проблем с двигателем
После четырех этапов экипаж Николаева занимал шестое место в общем зачете с отставанием в 1 час и 11 минут от лидера.
Политика
В МИД заявили о готовности России обсудить с США кризис вокруг Ирана
Заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил о готовности России к обсуждению с Соединёнными Штатами ситуации вокруг Ирана в случае, если Вашингтон проявит интерес.
Армия и оружие
Опубликовано видео поражения цели «Калибром» на учениях в Черном море
Телеканал "Звезда" опубликовал видео пусков ракет "Калибр" на учениях в Черном море.
Общество
World of Tanks поедет на Госдуму
Здоровье
В Ростовской области снизилась заболеваемость ОРВИ и гриппом
Во время новогодних каникул заболеваемость ОРВИ и гриппом в Ростовской области снизилась. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.
Хоккей
Финский голкипер Пекка Ринне забросил шайбу в матче НХЛ
Политика
В Белом Доме прокомментировали принятую Конгрессом резолюцию по Ирану
Резолюция Палаты представителей Конгресса об ограничении права президента США Дональда Трампа на использование силы против Ирана подрывает способность противостоять "террористической деятельности" со стороны Тегерана.
Общество
Boeing обнародовала массу внутренних документов по лайнеру 737 MAX
Американская компания Boeing опубликовала более 100 страниц внутренней документации, касающихся разработки самолета компании 737 MAX, сообщает CNN со ссылкой на тексты документов.
Общество
Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею
Обладательницей рекордного лотерейного выигрыша в миллиард рублей оказалась жительница Московской области Надежда Бартош.
Армия и оружие
Хафтар отверг предложение России и Турции о прекращении огня в Ливии
Ливийская национальная армия (ЛНА) во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром отвергла предложении о прекращении огня, с инициативой которого выступили в среду президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров в Стамбуле.
Общество
Россияне могут увидеть самое масштабное полутеневое лунное затмение
Россияне смогут сегодня увидеть первое и самое масштабное в новом году полутеневое лунное затмение.
Происшествия
Причиной пожара на НПЗ в Ухте стал взрыв
Причиной пожара на территории Ухтинского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Республике Коми, по предварительным данным, стал технологический взрыв.
Общество
Пожилой женщине повысили пенсию на 1 рубль и 10 копеек в Кургане
Энергетика
Белоруссия нашла нефть на январь
Половину потребностей страны обеспечат компании Михаила Гуцериева Нефтяные компании Михаила Гуцериева «Русснефть» и «Нефтиса», которые сейчас являются единственными поставщиками нефти в Белоруссию, хотят втрое увеличить объем поставки в январе — до 650 тыс. тонн.
Футбол
Ларссон получил травму в матче за сборную Швеции
Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон получил травму в товарищеском матче между сборными Швеции и Молдавии (1:0). 22-летний швед забил единственный мяч в этой встрече, однако не смог доиграть ее до конца.