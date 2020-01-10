с чего всё началось

Банк России с 10 января отозвал лицензию у московского Нэклис-банка, сообщается на сайте регулятора. Как следует из релиза ЦБ, кредитная организация полностью утратила собственные средства из-за доформирования резервов по ряду активов и проводила операции, имеющие признаки вывода активов.

Политика Косачёв оценил заявление Трампа о «защите Европы от России» Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв в разговоре с RT прокомментировал заявление американского президента Дональда Трампа о том, что США «защищают Европу от России».

Происшествия В Липецком районе пенсионер зарезал собаку Ужасная история произошла в селе Грязное Липецкого района на Рождество. Ничто, как говорится, не предвещало беды.

Политика Иран пригласил США к расследованию крушения «Боинга» Иранские авиавласти пригласили Национальный совет по безопасности на транспорте США присоединиться к расследованию крушения украинского "Боинга" под Тегераном.

Общество Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.

Политика Удастся ли установить перемирие в Ливии Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в качестве посредников призвали «все стороны в Ливии прекратить боевые действия с 00:00 12 января, объявить устойчивое прекращение огня, подкреплённое необходимыми мерами, которые должны быть приняты для стабилизации обстановки на земле и нормализации повседневной жизни в Триполи и других городах, и немедленно сесть за стол переговоров».

Общество В Кургане спонсоры отправили в общество слепых просроченные продукты Как отметила Екатерина, подарочный набор с продуктами питания, срок годности которых закончился еще в сентябре, вручили ее бабушке на утреннике в обществе слепых.

Политика В МИД России прокомментировали события в Абхазии Происходящие в Абхазии события являются внутренним делом этой страны, говорится 10 января в комментарии МИД России, опубликованном на сайте ведомства.

Политика NYT показала видео ракетного удара по украинскому самолету в Иране Американская газета The New York Times публикует видео, которое может свидетельствовать о том, что украинский самолет был сбит иранской ракетой недалеко от аэропорта Тегерана.

Политика В ОП прокомментировали польскую резолюцию о начале Второй мировой Сейм Польши (нижняя палата парламента) в четверг принял резолюцию о том, что Советский Союз наравне с гитлеровской Германией виноваты в начале Второй мировой войны.

Экономика Бизнес-омбудсмен вступился за золотодобывающие компании Предприятия испытывают сложности при строительстве инфраструктуры, необходимой для освоения месторождений, расположенных в особо защитных участках лесов, сообщил Титов Кобылкину в письме в конце декабря 2019 г. («Ведомости» ознакомились с содержанием документа, его подтвердил представитель Титова).

Политика FT сообщила о новых британских санкциях против россиян Великобритания намерена ввести собственные санкции против иностранцев, якобы причастных к нарушениям прав человека, под них могут попасть и россияне, сообщает газета Financial Times.

Общество Роспотребнадзор дал рекомендации по использованию мобильного телефона С точки зрения безопасности для здоровья человека длительность разговора по мобильному телефону не должна превышать двух минут, а между звонками стоит делать паузу как минимум на 15 минут, считают эксперты Роспотребнадзора.

Общество Суд обязал снести постройки для мусорного полигона на станции Шиес Mossovetinfo.ru – Арбитражный суд Архангельской области постановил снести капитальные строения, возведенные на железнодорожной станции Шиес в ходе строительства объекта для захоронения твердых коммунальных бытовых отходов – экотехнопарка «Шиес», сообщает портал «Бизнес-класс».

Футбол Швеция — Молдова 1:0 На 32-й минуте мяч забил Джордан Ларссон, который на клубном уровне выступает за московский «Спартак». Это первый гол форварда за сборную.

Космос Британская женщина-астронавт верит в существование инопланетян Первая слетавшая в космос британка Хелен Шерман заявила, что земляне не замечают других жителей галактики.

Шоу-бизнес Молодая супруга Петросяна «постарается» родить мужу пятерых детей Татьяна Брухунова, молодая помощница известного юмориста Евгения Петросяна, которую многие начали считать его новой женой, в шутку заявила, что постарается родить супругу пятерых детей.