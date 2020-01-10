Экономика

РБКРБКЦБ отозвал лицензию у принадлежащего Касперской банка

Банк России с 10 января отозвал лицензию у московского Нэклис-банка, сообщается на сайте регулятора. Как следует из релиза ЦБ, кредитная организация полностью утратила собственные средства из-за доформирования резервов по ряду активов и проводила операции, имеющие признаки вывода активов.
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с чего всё началось
Как отмечается
, кредитная организация проводила операции, имеющие признаки вывода активов, и полностью утратила собственные средства вследствие доформирования резервов.
RT на русском00:49

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ЦБ отозвал лицензию у московского «Нэклис-Банка»

РИА Новости01:21

Центробанк аннулировал лицензию «Нэклис-Банка»

Вечерняя Москва00:37

ЦБ отозвал лицензию у принадлежащего Касперской банка

РБК01:08

Центробанк отозвал лицензию у «Нэклис-Банка»

Агентство Москва00:46

Нэклис-Банк лишен лицензии

Банки.ру00:42

Наталья Касперская не будет предпринимать никаких действий в связи с отзывом лицензии у её «Нэклис-банка»

Говорит Москва01:39

ЦБ отозвал лицензию у Нэклис-Банка

ТАСС01:16
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Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв в разговоре с RT прокомментировал заявление американского президента Дональда Трампа о том, что США «защищают Европу от России».
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Происшествия

В Казахстане назвали основную версию авиакатастрофы в Алма-Ате

Крушение самолета Fokker-100 в Алма-Ате произошло по причине обледенения воздушного судна.
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Происшествия

Российский танкер столкнулся с рыболовецким судном у берегов Турции

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Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия

Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Российская газета 08 января в 16:33
Политика

Удастся ли установить перемирие в Ливии

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в качестве посредников призвали «все стороны в Ливии прекратить боевые действия с 00:00 12 января, объявить устойчивое прекращение огня, подкреплённое необходимыми мерами, которые должны быть приняты для стабилизации обстановки на земле и нормализации повседневной жизни в Триполи и других городах, и немедленно сесть за стол переговоров».
RT на русском 03:40
Происшествия

Лидера Тамбовской ОПГ посадили в колонию для больных туберкулезом

Lenta.ru 02:59
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Как отметила Екатерина, подарочный набор с продуктами питания, срок годности которых закончился еще в сентябре, вручили ее бабушке на утреннике в обществе слепых.
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Армия и оружие

Шойгу поручил российским военным отслеживать развертывание РСМД США

Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил российским военным отслеживать развертывание ракет средней и меньшей дальности Соединенными Штатами.
ФАН 04:05
Политика

В МИД России прокомментировали события в Абхазии

Происходящие в Абхазии события являются внутренним делом этой страны, говорится 10 января в комментарии МИД России, опубликованном на сайте ведомства.
REGNUM 03:58
Политика

NYT показала видео ракетного удара по украинскому самолету в Иране

Американская газета The New York Times публикует видео, которое может свидетельствовать о том, что украинский самолет был сбит иранской ракетой недалеко от аэропорта Тегерана.
BFM.ru вчера в 23:23
Политика

В ОП прокомментировали польскую резолюцию о начале Второй мировой

Сейм Польши (нижняя палата парламента) в четверг принял резолюцию о том, что Советский Союз наравне с гитлеровской Германией виноваты в начале Второй мировой войны.
РИА Новости 03:54
Происшествия

Ми-8 совершил аварийную посадку в Красноярском крае

В администрации Хатанги отметили, что пассажиров Ми-8 должен забрать вылетевший из села вертолет.
ТАСС 02:04
Экономика

Бизнес-омбудсмен вступился за золотодобывающие компании

Предприятия испытывают сложности при строительстве инфраструктуры, необходимой для освоения месторождений, расположенных в особо защитных участках лесов, сообщил Титов Кобылкину в письме в конце декабря 2019 г. («Ведомости» ознакомились с содержанием документа, его подтвердил представитель Титова).
Ведомости вчера в 16:00
Происшествия

Школы и суды Москвы и Санкт-Петербурга эвакуируют из-за угрозы взрыва

Коммерсантъ 03:08
Политика

FT сообщила о новых британских санкциях против россиян

Великобритания намерена ввести собственные санкции против иностранцев, якобы причастных к нарушениям прав человека, под них могут попасть и россияне, сообщает газета Financial Times.
РИА Новости 03:05
Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации по использованию мобильного телефона

С точки зрения безопасности для здоровья человека длительность разговора по мобильному телефону не должна превышать двух минут, а между звонками стоит делать паузу как минимум на 15 минут, считают эксперты Роспотребнадзора.
РБК 03:20
Транспорт

В России могут ввести льготы для владельцев электромобилей

Правительство РФ обсуждает возможные льготы для владельцев электромобилей, сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу кабмина.
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Общество

Объяснена причина аномально теплой погоды в России

Руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин объяснил причины аномально теплой погоды в России.
Lenta.ru вчера в 23:26
Общество

Суд обязал снести постройки для мусорного полигона на станции Шиес

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Моссовет вчера в 04:38
Футбол

Швеция — Молдова 1:0

На 32-й минуте мяч забил Джордан Ларссон, который на клубном уровне выступает за московский «Спартак». Это первый гол форварда за сборную.
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Медицинскими специалистами определены и названы восемь признаков плохого кровообращения в организме человека.
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Британская женщина-астронавт верит в существование инопланетян

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Путин высоко оценил действия российских войск в Сирии

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Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников

Из центрального аппарата ФСБ были уволены 16 человек из отдела «П», причастные к съемке событий во время расстрела на Лубянке.
РБК 04:11
Кино

Николас Холт сыграет в двух новых фильмах «Миссия невыполнима»

Газета.Ru 04:20
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