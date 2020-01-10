Экономика
ИзвестияЦБ отозвал лицензию у столичного «Нэклис-банка»
ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского «Нэклис-банка». Об этом говорится в сообщении, опубликованном в пятницу, 10 января, на сайте регулятора.
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с чего всё началось
Как отмечается, кредитная организация проводила операции, имеющие признаки вывода активов, и полностью утратила собственные средства вследствие доформирования резервов.RT на русском00:49
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Происшествия
Иран опубликовал предварительный отчет о крушении украинского Boeing
Экономика
Forbes: в России появились два новых долларовых миллиардера
Политика
Канада заявила о крушении украинского самолета из-за иранской ракеты
Украинский Boeing, потерпевший крушение около Тегерана, был случайно сбит иранской ракетой.
Политика
Швейцарский суд обязал Москву выплатить Киеву $82 миллиона из-за Крыма
Суд оставил в силе решение Женевского арбитража, который в апреле прошлого года обязал Москву выплатить 12 украинским фирмам более 82 миллионов долларов в качестве компенсации за потерю имущества после возвращения полуострова в состав России в 2014 году.
Политика
Представители США передали Киеву данные по авиакатастрофе в Иране
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с временным поверенным в делах США Кристиной Квин, которая передала ему важные данные по крушению самолета в Иране.
Политика
Иран объявит причину катастрофы украинского самолета 11 января
Причина крушения будет объявлена после заседания международной комиссии по авиационной катастрофе.
Политика
Верховный суд отменил итоги президентских выборов в Абхазии
Верховный суд Абхазии отменил решение ЦИК об итогах президентских выборах и постановил назначить новые.
Армия и оружие
Трамп обвинил Иран в подготовке нападений на четыре посольства США
Президент США Дональд Трамп заявил, что на момент убийства иранского генерала Касема Сулеймани Тегеран якобы планировал «масштабные атаки», в том числе на четыре американские дипмиссии.
Армия и оружие
Минобороны обвинило США в сближении эсминца с российским кораблем
Министерство обороны РФ обвинило американскую сторону в опасном сближении эсминца ВМС США Farragut с российским кораблем в Аравийском море.
Происшествия
Автобус с детьми попал в серьёзное ДТП в Пермском крае
По сообщению регионального ГУ МВД, участниками ДТП стали фура, автобус и несколько легковых автомобилей.
Спорт
Туркменистан впервые представлен на зимних юношеских Олимпийских играх
Игры
На ПК вышло дополнение Iceborne к Monster Hunter: World
Запуск дополнения Iceborne к Monster Hunter: World состоялся на PlayStation 4 и Xbox One в сентябре, а уже в конце октября Capcom отчиталась о продажах в количестве 2,8 млн копий.
Политика
СБУ рассматривает две приоритетные версии авиакатастрофы в Иране
Служба безопасности Украины рассматривает две приоритетные версии причин крушения самолёта Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» в Иране: попадание ракеты и теракт.
Экономика
Росстат сообщил о подорожании гречки в декабре
Цены на пшено в РФ в декабре 2019 года снизились на 4,2%, больше всего среди других продовольственных товаров, гречка подорожала на 5,4% - наиболее заметно среди крупяных изделий, говорится в сообщении Росстата.
Экономика
Биржа отказалась считать прозрачной продажу 6,6% акций «Газпрома»
"Московская биржа" не стала увеличивать free float "Газпрома" после сделок по продаже 6,6% квазиказначейских акций компании в 2019 году с 46% до 49,61%, как об этом заявила сама газовая компания, из-за того, что покупатель пакета не был раскрыт.
Авто
В России отозвали более 650 тыс. автомобилей в 2019 году
Спорт
МОК может пересмотреть дела российских спортсменов, оправданных CAS
Международный олимпийский комитет (МОК) рассматривает возможность пересмотра допинговых дел российских спортсменов, участвовавших в Играх в Сочи, которые были оправданы Спортивным арбитражным судом (CAS) перед Играми-2018 в Пхенчхане, заявил глава МОК Томас Бах.
Политика
Захарова оценила резолюцию сейма Польши о начале Второй мировой
Принятием резолюции о равной ответственности Германии и СССР за начало войны сейм Польши показывает, как идеология побеждает правду, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Армия и оружие
Непревзойденная мощь. Каким оружием оснастят российские танки в Индии
Индия наладит на собственных заводах производство бронебойных боеприпасов российского образца для танков Т-72 и Т-90.
Происшествия
Сына Жванецкого избили двое студентов МГИМО
Политика
Президент Абхазии опротестует решение суда об отмене итогов выборов
Выборы президента в Абхазии прошли в конце прошлого лета.
Авто
ГАЗ готовится к выпуску низкопольного микроавтобуса «ГАЗель City»
Как сообщает «Автостат» со ссылкой на пресс-службу предприятия ГАЗ, стартовала модернизация производственных линий завода, где уже в этом году начнут выпускать низкопольный микроавтобус «ГАЗель City».
Игры
Возвращение социального стелса: что говорят в утечке об Assassin’s Creed про викингов
Армия и оружие
Путин понаблюдал за запуском «Кинжала» в Черном море
В Черном море состоялись совместные учения Северного и Черноморского флотов, за которыми с ракетного крейсера "Маршал Устинов" следил президент России Владимир Путин.
Энергетика
«Газпром» снижает экспорт в Европу
С января 2020 года «Газпром» приступил к резкому снижению поставок газа в Европу, в первую очередь за счет трехкратного сокращения транзита через Украину.
Общество
Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею
Обладательницей рекордного лотерейного выигрыша в миллиард рублей оказалась жительница Московской области Надежда Бартош.