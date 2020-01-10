с чего всё началось

ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского «Нэклис-банка». Об этом говорится в сообщении, опубликованном в пятницу, 10 января, на сайте регулятора.

Политика Швейцарский суд обязал Москву выплатить Киеву $82 миллиона из-за Крыма Суд оставил в силе решение Женевского арбитража, который в апреле прошлого года обязал Москву выплатить 12 украинским фирмам более 82 миллионов долларов в качестве компенсации за потерю имущества после возвращения полуострова в состав России в 2014 году.

Политика Представители США передали Киеву данные по авиакатастрофе в Иране Президент Украины Владимир Зеленский встретился с временным поверенным в делах США Кристиной Квин, которая передала ему важные данные по крушению самолета в Иране.

Игры На ПК вышло дополнение Iceborne к Monster Hunter: World Запуск дополнения Iceborne к Monster Hunter: World состоялся на PlayStation 4 и Xbox One в сентябре, а уже в конце октября Capcom отчиталась о продажах в количестве 2,8 млн копий.

Политика СБУ рассматривает две приоритетные версии авиакатастрофы в Иране Служба безопасности Украины рассматривает две приоритетные версии причин крушения самолёта Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» в Иране: попадание ракеты и теракт.

Экономика Росстат сообщил о подорожании гречки в декабре Цены на пшено в РФ в декабре 2019 года снизились на 4,2%, больше всего среди других продовольственных товаров, гречка подорожала на 5,4% - наиболее заметно среди крупяных изделий, говорится в сообщении Росстата.

Экономика Биржа отказалась считать прозрачной продажу 6,6% акций «Газпрома» "Московская биржа" не стала увеличивать free float "Газпрома" после сделок по продаже 6,6% квазиказначейских акций компании в 2019 году с 46% до 49,61%, как об этом заявила сама газовая компания, из-за того, что покупатель пакета не был раскрыт.

Спорт МОК может пересмотреть дела российских спортсменов, оправданных CAS Международный олимпийский комитет (МОК) рассматривает возможность пересмотра допинговых дел российских спортсменов, участвовавших в Играх в Сочи, которые были оправданы Спортивным арбитражным судом (CAS) перед Играми-2018 в Пхенчхане, заявил глава МОК Томас Бах.

Политика Захарова оценила резолюцию сейма Польши о начале Второй мировой Принятием резолюции о равной ответственности Германии и СССР за начало войны сейм Польши показывает, как идеология побеждает правду, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Авто ГАЗ готовится к выпуску низкопольного микроавтобуса «ГАЗель City» Как сообщает «Автостат» со ссылкой на пресс-службу предприятия ГАЗ, стартовала модернизация производственных линий завода, где уже в этом году начнут выпускать низкопольный микроавтобус «ГАЗель City».