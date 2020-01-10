Экономика

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ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского «Нэклис-банка». Об этом говорится в сообщении, опубликованном в пятницу, 10 января, на сайте регулятора.
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Как отмечается
, кредитная организация проводила операции, имеющие признаки вывода активов, и полностью утратила собственные средства вследствие доформирования резервов.
RT на русском00:49

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10 января. Главное за минуту

Банки.ру12:00

У столичного Нэклис‑Банка отозвали лицензию

РИАМО01:26

Центробанк отозвал лицензию у «Нэклис-Банка»

Агентство Москва00:46

ЦБ отозвал лицензию у Нэклис-Банка

ТАСС01:16

ЦБ отозвал лицензию у принадлежащего Касперской банка

РБК01:08

ЦБ отозвал лицензию у московского «Нэклис-Банка»

РИА Новости01:21

Наталья Касперская не будет предпринимать никаких действий в связи с отзывом лицензии у её «Нэклис-банка»

Говорит Москва01:39
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Происшествия

Иран опубликовал предварительный отчет о крушении украинского Boeing

РИА Новости вчера в 01:44
Экономика

Forbes: в России появились два новых долларовых миллиардера

Ведомости вчера в 14:46
Политика

Канада заявила о крушении украинского самолета из-за иранской ракеты

Украинский Boeing, потерпевший крушение около Тегерана, был случайно сбит иранской ракетой.
Lenta.ru вчера в 15:02
Политика

Швейцарский суд обязал Москву выплатить Киеву $82 миллиона из-за Крыма

Суд оставил в силе решение Женевского арбитража, который в апреле прошлого года обязал Москву выплатить 12 украинским фирмам более 82 миллионов долларов в качестве компенсации за потерю имущества после возвращения полуострова в состав России в 2014 году.
РИА Новости 12:56
Политика

Представители США передали Киеву данные по авиакатастрофе в Иране

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с временным поверенным в делах США Кристиной Квин, которая передала ему важные данные по крушению самолета в Иране.
Аргументы и Факты 07:57
Общество

Самая богатая женщина Африки оказалась гражданкой России по рождению

РБК 10:26
Политика

Иран объявит причину катастрофы украинского самолета 11 января

Причина крушения будет объявлена после заседания международной комиссии по авиационной катастрофе.
ТК Звезда 14:49
Политика

Верховный суд отменил итоги президентских выборов в Абхазии

Верховный суд Абхазии отменил решение ЦИК об итогах президентских выборах и постановил назначить новые.
Газета.Ru 14:16
Армия и оружие

Трамп обвинил Иран в подготовке нападений на четыре посольства США

Президент США Дональд Трамп заявил, что на момент убийства иранского генерала Касема Сулеймани Тегеран якобы планировал «масштабные атаки», в том числе на четыре американские дипмиссии.
Известия 14:59
Армия и оружие

Минобороны обвинило США в сближении эсминца с российским кораблем

Министерство обороны РФ обвинило американскую сторону в опасном сближении эсминца ВМС США Farragut с российским кораблем в Аравийском море.
Газета.Ru 13:28
Происшествия

Автобус с детьми попал в серьёзное ДТП в Пермском крае

По сообщению регионального ГУ МВД, участниками ДТП стали фура, автобус и несколько легковых автомобилей.
RT на русском 08:54
Кино

Николас Холт сыграет в двух новых фильмах «Миссия невыполнима»

Газета.Ru 04:20
Спорт

Туркменистан впервые представлен на зимних юношеских Олимпийских играх

Turkmenportal 06:23
Игры

На ПК вышло дополнение Iceborne к Monster Hunter: World

Запуск дополнения Iceborne к Monster Hunter: World состоялся на PlayStation 4 и Xbox One в сентябре, а уже в конце октября Capcom отчиталась о продажах в количестве 2,8 млн копий.
3DNews вчера в 13:06
Политика

СБУ рассматривает две приоритетные версии авиакатастрофы в Иране

Служба безопасности Украины рассматривает две приоритетные версии причин крушения самолёта Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» в Иране: попадание ракеты и теракт.
RT на русском 13:00
Происшествия

Основной версией крушения самолета в Алматы назвали обледенение

Союзное Вече 09:56
Экономика

Росстат сообщил о подорожании гречки в декабре

Цены на пшено в РФ в декабре 2019 года снизились на 4,2%, больше всего среди других продовольственных товаров, гречка подорожала на 5,4% - наиболее заметно среди крупяных изделий, говорится в сообщении Росстата.
РИА Новости 08:38
Экономика

Биржа отказалась считать прозрачной продажу 6,6% акций «Газпрома»

"Московская биржа" не стала увеличивать free float "Газпрома" после сделок по продаже 6,6% квазиказначейских акций компании в 2019 году с 46% до 49,61%, как об этом заявила сама газовая компания, из-за того, что покупатель пакета не был раскрыт.
Интерфакс 12:52
Авто

В России отозвали более 650 тыс. автомобилей в 2019 году

SpeedMe вчера в 05:14
Спорт

МОК может пересмотреть дела российских спортсменов, оправданных CAS

Международный олимпийский комитет (МОК) рассматривает возможность пересмотра допинговых дел российских спортсменов, участвовавших в Играх в Сочи, которые были оправданы Спортивным арбитражным судом (CAS) перед Играми-2018 в Пхенчхане, заявил глава МОК Томас Бах.
РИА Новости 13:46
Политика

Захарова оценила резолюцию сейма Польши о начале Второй мировой

Принятием резолюции о равной ответственности Германии и СССР за начало войны сейм Польши показывает, как идеология побеждает правду, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
РИА Новости вчера в 13:55
Армия и оружие

Непревзойденная мощь. Каким оружием оснастят российские танки в Индии

Индия наладит на собственных заводах производство бронебойных боеприпасов российского образца для танков Т-72 и Т-90.
BaltNews.ee вчера в 09:46
Происшествия

Сына Жванецкого избили двое студентов МГИМО

Российская газета 09:35
Политика

Президент Абхазии опротестует решение суда об отмене итогов выборов

Выборы президента в Абхазии прошли в конце прошлого лета.
Эхо Москвы 14:30
Авто

ГАЗ готовится к выпуску низкопольного микроавтобуса «ГАЗель City»

Как сообщает «Автостат» со ссылкой на пресс-службу предприятия ГАЗ, стартовала модернизация производственных линий завода, где уже в этом году начнут выпускать низкопольный микроавтобус «ГАЗель City».
Тарантас Ньюс 09:04
Игры

Возвращение социального стелса: что говорят в утечке об Assassin’s Creed про викингов

Игромания.ру 13:24
Армия и оружие

Путин понаблюдал за запуском «Кинжала» в Черном море

В Черном море состоялись совместные учения Северного и Черноморского флотов, за которыми с ракетного крейсера "Маршал Устинов" следил президент России Владимир Путин.
Газета.Ru вчера в 08:30
Общество

Вдова пилота Boeing рассказала о знаках, предшествовавших крушению

РИА Новости 14:30
Энергетика

«Газпром» снижает экспорт в Европу

С января 2020 года «Газпром» приступил к резкому снижению поставок газа в Европу, в первую очередь за счет трехкратного сокращения транзита через Украину.
Коммерсантъ 08 января в 14:36
Общество

Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею

Обладательницей рекордного лотерейного выигрыша в миллиард рублей оказалась жительница Московской области Надежда Бартош.
Российская газета вчера в 07:49
Как работают Яндекс.Новости?
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