Экономика
ИзвестияЦБ отозвал лицензию у столичного «Нэклис-банка»
ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского «Нэклис-банка». Об этом говорится в сообщении, опубликованном в пятницу, 10 января, на сайте регулятора.
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с чего всё началось
Как отмечается, кредитная организация проводила операции, имеющие признаки вывода активов, и полностью утратила собственные средства вследствие доформирования резервов.RT на русском00:49
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Политика
Зеленский не исключил версию о попадании ракеты в самолет МАУ
9 января секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что прибывшие в Иран члены украинской комиссии по расследованию будут искать обломки российской ракеты ЗРК "Тор", поражение лайнера которой он назвал одной из основных версий.
Экономика
Продажи одежды и обуви в России сократились впервые с 2015 года
Продажи одежды, обуви и аксессуаров сократились в России впервые с 2015 года.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл заявили о сложении королевских полномочий
Издание The Sun со ссылкой на источники во дворце сообщает, что королева Великобритании Елизавета II «глубоко расстроена» из-за публичного заявления внука.
Общество
Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею
Обладательницей рекордного лотерейного выигрыша в миллиард рублей оказалась жительница Московской области Надежда Бартош.
Автоспорт
Экипаж Николаева остановился на «Дакаре» из-за проблем с двигателем
Экипаж российской команды "КАМАЗ-мастер" под управлением Эдуарда Николаева остановился на пятом этапе ралли-рейда "Дакар" из-за проблем с двигателем, сообщается на официальной странице команды в Twitter.
Происшествия
Западные разведки назвали свою версию авиакатастрофы в Иране
Западные разведки считают, что разбившийся в Тегеране самолет «Международных авиалиний Украины» не был сбит ракетой, этому нет никаких доказательств, сообщает Reuters со ссылкой на источники в службе безопасности Канады.
Общество
Российский замминистра рассказал о новогоднем подношении в долларах
Заместитель министра транспорта России Владимир Токарев написал заявление в Следственный комитет России (СКР) о предложенной ему взятке в 10 тысяч долларов и бутылке водки «Белуга».
Политика
В Абхазии протестующие начали штурм администрации президента
Митингующие выломали дверь и пытаются ворваться в здание. Они также выбили окно рядом с дверью и пытаются через него проникнуть внутрь.
Экономика
Fitch посчитало, сколько заемщиков отдавали банкам более 80% доходов
Показателем долговой нагрузки является соотношение ежемесячных платежей по кредитам к доходу клиента.
Происшествия
В Индии женщина очнулась во время собственных похорон
Общество
Пресс-секретарем главы Башкирии стала 24-летняя Диана Ихсанова
Новым пресс-секретарем главы Республики Башкортостан Радия Хабирова назначена Диана Ихсанова.
Происшествия
Раскрыта личность издевавшегося над рядовым Шамсутдиновым сослуживца
Происшествия
Трое студентов-медиков семь часов делали ампутацию ноги
На семь часов затянули операцию по ампутации ноги три неопытных студента-медика.
Гаджеты
В России рекордно подешевел iPhone 7
Политика
FT сообщила о новых британских санкциях против россиян
Великобритания намерена ввести собственные санкции против иностранцев, якобы причастных к нарушениям прав человека, под них могут попасть и россияне, сообщает газета Financial Times.
Армия и оружие
Шойгу поручил отслеживать развертывание РСМД Соединенными Штатами
Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил российским военным отслеживать развертывание США ракет средней и меньшей дальности.
Футбол
Швеция — Молдова 1:0
На 32-й минуте мяч забил Джордан Ларссон, который на клубном уровне выступает за московский «Спартак». Это первый гол форварда за сборную.
Общество
Сотрудники Boeing сомневались в надежности модели 737 MAX
Сотрудники американской компании Boeing считали неудачной разработку модели Boeing 737 MAX.
Кино
Во втором сезоне «Ведьмака» появятся представители ЛГБТ
Во втором сезоне «Ведьмака» покажут персонажей, которые относятся к сексуальным и гендерным меньшинствам.
Происшествия
Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников
Житель подмосковного Подольска Евгений Манюров открыл стрельбу у здания ФСБ на Лубянке вечером 19 декабря.
Общество
«ИрАэро» потребовала от производителя SSJ-100 почти 2 млрд рублей
Претензия связана с эксплуатацией лайнеров SSJ-100 за период с 2016 года. Перевозчик недоволен техническим состоянием самолётов.
Политика
Иран и Украина будут вместе расшифровывать черный ящик разбившегося «Боинга»
Футбол
Игрок «Атлетико» Лемар может продолжить карьеру в России
По информации The Telegraph, 24-летнего француза хотят заполучить «Челси», «Тоттенхэм», а также неназванные российские клубы.
Политика
Трамп передал для Ким Чен Ына письмо с поздравлением с днем рождения
"У Ким Чен Ына 8 января был день рождения, и президент [США Дональд] Трамп поручил передать сообщение с наилучшими пожеланиями председателю Госсовета КНДР Ким Чен Ыну", - приводит агентство слова Чон Ый Ёна.
Кино
Нед Старк из «Игры престолов» появится в сериале «Властелин колец»
Роль Белдора в сериале «Властелин колец» сыграет Роберт Арамайо, исполнивший роль молодого Неда Старка в «Игре престолов», сообщает Radio Times.
Происшествия
В Москве эксперты незаконно признали инвалидами 238 человек
В мае 2018 года прокуратура Дагестана сообщила, что более 300 человек в республике были незаконно признаны инвалидами.
Театры
Труппе «Современника» представили нового худрука Виктора Рыжакова
Труппе столичного театра «Современник» представили нового художественного руководителя Виктора Рыжакова.