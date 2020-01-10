Экономика

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ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского «Нэклис-банка». Об этом говорится в сообщении, опубликованном в пятницу, 10 января, на сайте регулятора.
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Как отмечается
, кредитная организация проводила операции, имеющие признаки вывода активов, и полностью утратила собственные средства вследствие доформирования резервов.
RT на русском00:49

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ЦБ отозвал лицензию у московского «Нэклис-Банка»

РИА Новости01:21

ЦБ отозвал лицензию у Нэклис-Банка

ТАСС01:16

Центробанк отозвал лицензию у «Нэклис-Банка»

Агентство Москва00:46

ЦБ отозвал лицензию у принадлежащего Касперской банка

РБК01:08

Нэклис-Банк лишен лицензии

Банки.ру00:42

Наталья Касперская не будет предпринимать никаких действий в связи с отзывом лицензии у её «Нэклис-банка»

Говорит Москва01:39

Центробанк аннулировал лицензию «Нэклис-Банка»

Вечерняя Москва00:37
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Автоматически обработано 7039 источников, обновлено в 04:26, Ашберн
Политика

Зеленский не исключил версию о попадании ракеты в самолет МАУ

9 января секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что прибывшие в Иран члены украинской комиссии по расследованию будут искать обломки российской ракеты ЗРК "Тор", поражение лайнера которой он назвал одной из основных версий.
Интерфакс 02:39
Экономика

Продажи одежды и обуви в России сократились впервые с 2015 года

Продажи одежды, обуви и аксессуаров сократились в России впервые с 2015 года.
REGNUM 02:43
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл заявили о сложении королевских полномочий

Издание The Sun со ссылкой на источники во дворце сообщает, что королева Великобритании Елизавета II «глубоко расстроена» из-за публичного заявления внука.
Rambler News Service вчера в 01:07
Общество

Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею

Обладательницей рекордного лотерейного выигрыша в миллиард рублей оказалась жительница Московской области Надежда Бартош.
Российская газета вчера в 07:49
Автоспорт

Экипаж Николаева остановился на «Дакаре» из-за проблем с двигателем

Экипаж российской команды "КАМАЗ-мастер" под управлением Эдуарда Николаева остановился на пятом этапе ралли-рейда "Дакар" из-за проблем с двигателем, сообщается на официальной странице команды в Twitter.
РИА Новости вчера в 05:10
Происшествия

Танкер под флагом РФ столкнулся с турецкой рыболовецкой лодкой

Вести.Ru 01:17
Происшествия

Западные разведки назвали свою версию авиакатастрофы в Иране

Западные разведки считают, что разбившийся в Тегеране самолет «Международных авиалиний Украины» не был сбит ракетой, этому нет никаких доказательств, сообщает Reuters со ссылкой на источники в службе безопасности Канады.
BFM.ru 08 января в 17:32
Общество

Российский замминистра рассказал о новогоднем подношении в долларах

Заместитель министра транспорта России Владимир Токарев написал заявление в Следственный комитет России (СКР) о предложенной ему взятке в 10 тысяч долларов и бутылке водки «Белуга».
Lenta.ru 03:35
Политика

В Абхазии протестующие начали штурм администрации президента

Митингующие выломали дверь и пытаются ворваться в здание. Они также выбили окно рядом с дверью и пытаются через него проникнуть внутрь.
РИА Новости вчера в 05:39
Экономика

Fitch посчитало, сколько заемщиков отдавали банкам более 80% доходов

Показателем долговой нагрузки является соотношение ежемесячных платежей по кредитам к доходу клиента.
Право.ру 01:37
Происшествия

В Индии женщина очнулась во время собственных похорон

РИА Новости 01:43
Общество

Пресс-секретарем главы Башкирии стала 24-летняя Диана Ихсанова

Новым пресс-секретарем главы Республики Башкортостан Радия Хабирова назначена Диана Ихсанова.
Российская газета 03:44
Происшествия

Раскрыта личность издевавшегося над рядовым Шамсутдиновым сослуживца

Московский Комсомолец 01:01
Происшествия

Трое студентов-медиков семь часов делали ампутацию ноги

На семь часов затянули операцию по ампутации ноги три неопытных студента-медика.
Вести.Ru 01:35
Гаджеты

В России рекордно подешевел iPhone 7

Югополис вчера в 04:27
Политика

FT сообщила о новых британских санкциях против россиян

Великобритания намерена ввести собственные санкции против иностранцев, якобы причастных к нарушениям прав человека, под них могут попасть и россияне, сообщает газета Financial Times.
РИА Новости 03:05
Армия и оружие

Шойгу поручил отслеживать развертывание РСМД Соединенными Штатами

Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил российским военным отслеживать развертывание США ракет средней и меньшей дальности.
ТАСС 03:52
Футбол

Швеция — Молдова 1:0

На 32-й минуте мяч забил Джордан Ларссон, который на клубном уровне выступает за московский «Спартак». Это первый гол форварда за сборную.
Евро-футбол.ру вчера в 13:37
Общество

Сотрудники Boeing сомневались в надежности модели 737 MAX

Сотрудники американской компании Boeing считали неудачной разработку модели Boeing 737 MAX.
BFM.ru 04:21
Хоккей

Вратарь «Нэшвилла» Пекка Ринне забил гол броском через всю площадку

REGNUM 01:05
Кино

Во втором сезоне «Ведьмака» появятся представители ЛГБТ

Во втором сезоне «Ведьмака» покажут персонажей, которые относятся к сексуальным и гендерным меньшинствам.
CyberSport.ru 08 января в 09:24
Происшествия

Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников

Житель подмосковного Подольска Евгений Манюров открыл стрельбу у здания ФСБ на Лубянке вечером 19 декабря.
РБК 04:11
Общество

«ИрАэро» потребовала от производителя SSJ-100 почти 2 млрд рублей

Претензия связана с эксплуатацией лайнеров SSJ-100 за период с 2016 года. Перевозчик недоволен техническим состоянием самолётов.
REGNUM 04:02
Политика

Иран и Украина будут вместе расшифровывать черный ящик разбившегося «Боинга»

Политика Сегодня 03:31
Футбол

Игрок «Атлетико» Лемар может продолжить карьеру в России

По информации The Telegraph, 24-летнего француза хотят заполучить «Челси», «Тоттенхэм», а также неназванные российские клубы.
Bookmaker-ratings.ru 00:37
Кино

Скотт Дерриксон оставил пост режиссера сиквела «Доктора Стрэнджа»

КиноПоиск 01:10
Политика

Трамп передал для Ким Чен Ына письмо с поздравлением с днем рождения

"У Ким Чен Ына 8 января был день рождения, и президент [США Дональд] Трамп поручил передать сообщение с наилучшими пожеланиями председателю Госсовета КНДР Ким Чен Ыну", - приводит агентство слова Чон Ый Ёна.
ТАСС 03:38
Кино

Нед Старк из «Игры престолов» появится в сериале «Властелин колец»

Роль Белдора в сериале «Властелин колец» сыграет Роберт Арамайо, исполнивший роль молодого Неда Старка в «Игре престолов», сообщает Radio Times.
iReactor вчера в 23:51
Происшествия

В Москве эксперты незаконно признали инвалидами 238 человек

В мае 2018 года прокуратура Дагестана сообщила, что более 300 человек в республике были незаконно признаны инвалидами.
РБК 03:24
Театры

Труппе «Современника» представили нового худрука Виктора Рыжакова

Труппе столичного театра «Современник» представили нового художественного руководителя Виктора Рыжакова.
Вечерняя Москва вчера в 10:33
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