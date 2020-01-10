с чего всё началось

ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского «Нэклис-банка». Об этом говорится в сообщении, опубликованном в пятницу, 10 января, на сайте регулятора.

Политика Зеленский не исключил версию о попадании ракеты в самолет МАУ 9 января секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что прибывшие в Иран члены украинской комиссии по расследованию будут искать обломки российской ракеты ЗРК "Тор", поражение лайнера которой он назвал одной из основных версий.

Происшествия Западные разведки назвали свою версию авиакатастрофы в Иране Западные разведки считают, что разбившийся в Тегеране самолет «Международных авиалиний Украины» не был сбит ракетой, этому нет никаких доказательств, сообщает Reuters со ссылкой на источники в службе безопасности Канады.

Общество Российский замминистра рассказал о новогоднем подношении в долларах Заместитель министра транспорта России Владимир Токарев написал заявление в Следственный комитет России (СКР) о предложенной ему взятке в 10 тысяч долларов и бутылке водки «Белуга».

Политика В Абхазии протестующие начали штурм администрации президента Митингующие выломали дверь и пытаются ворваться в здание. Они также выбили окно рядом с дверью и пытаются через него проникнуть внутрь.

Политика FT сообщила о новых британских санкциях против россиян Великобритания намерена ввести собственные санкции против иностранцев, якобы причастных к нарушениям прав человека, под них могут попасть и россияне, сообщает газета Financial Times.

Футбол Швеция — Молдова 1:0 На 32-й минуте мяч забил Джордан Ларссон, который на клубном уровне выступает за московский «Спартак». Это первый гол форварда за сборную.