Экономика

ИзвестияИзвестияЦБ отозвал лицензию у столичного «Нэклис-банка»

ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского «Нэклис-банка». Об этом говорится в сообщении, опубликованном в пятницу, 10 января, на сайте регулятора.
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 Банка России уточняется, что отзыв лицензии был осуществлен в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность.
Известия00:49

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ЦБ отозвал лицензию у московского «Нэклис-Банка»

РИА Новости01:21

ЦБ отозвал лицензию у принадлежащего Касперской банка

РБК01:08

Нэклис-Банк лишен лицензии

Банки.ру00:42

Центробанк отозвал лицензию у «Нэклис-Банка»

Агентство Москва00:46

ЦБ отозвал лицензию у московского «Нэклис-Банка»

ПРАЙМ00:42

Центробанк отозвал лицензию у московского «Нэклис-банка»

Говорит Москва00:51

Центробанк аннулировал лицензию «Нэклис-Банка»

Вечерняя Москва00:37
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Здоровье

В Японии рассказали о вреде чая и кофе

В Японии 18 января стартуют вступительные университетские экзамены.
Российская газета вчера в 21:27
Авто

В Toyota рассказали о новом Land Cruiser 300

Японский автопроизводитель Toyota готовит к дебюту внедорожник Toyota Land Cruiser нового поколения.
Автоновости дня вчера в 10:27
Политика

Канада заявила о крушении украинского самолета из-за иранской ракеты

Lenta.ru вчера в 15:02
Космос

Астрономы из Нидерландов и Канады нашли источник сигналов из космоса

VSE42.RU 08 января в 23:34
Происшествия

Бочкарева может отделаться штрафом после обнаружения наркотиков

Газета.Ru вчера в 11:16
Общество

Объяснена причина аномально теплой погоды в России

Руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин объяснил причины аномально теплой погоды в России.
Lenta.ru вчера в 23:26
Здоровье

Медики рассказали, как избежать рака желудка

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на гастроэнтеролога Дмитрия Бородина, рак желудка развивается на фоне хронического гастрита и других болезней органов пищеварительной системы.
ToDay News Ufa вчера в 14:30
Футбол

«Краснодару» предложили 16 млн евро за Сулейманова

Отмечается, что «Севилья» пока взяла паузу, но так как наставник клуба Юлен Лопетеги очень хочет видеть футболиста в своей команде, на какой-то из пунктов испанцы могут согласиться.
Кубанские новости вчера в 10:51
Общество

Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею

Российская газета вчера в 07:49
Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации по использованию мобильных

Роспотребнадзор дал рекомендации по безопасному использованию мобильных телефонов.
RT на русском 01:21
Происшествия

Шамсутдинов в письме попросил прощения у семей убитых сослуживцев

РБК вчера в 01:42
Происшествия

В Омске девушка вместе с другом убила свою мать

Управление Следственного комитета РФ по Омской области возбудило уголовное дело в отношении девушки-подростка, которая вместе другом убила свою мать.
Известия вчера в 07:53
Авто

Mazda CX-30 рискует не доехать до России

Кроссовер Mazda CX-30 с большой долей вероятности не появится в России в этом году.
Российская газета вчера в 10:15
Политика

Помпео назвал неисправность возможной причиной крушения Boeing в Иране

РБК 01:06
Происшествия

Вертолет Ми-8 совершил экстренную посадку в Красноярском крае

Вертолет Ми-8 компании "Красавиа" совершил экстренную посадку в Красноярском крае, сообщил РИА Новости представитель профильных служб региона.
РИА Новости 01:30
Армия и оружие

Хафтар отверг предложение России и Турции о прекращении огня в Ливии

В совместном заявлении президентов РФ и Турции всем сторонам ливийского конфликта предлагалось прекратить боевые действия с 00 часов 12 января 2020 года, «объявить устойчивое прекращение огня, подкрепленное необходимыми мерами» для нормализации повседневной жизни Триполи и других городов, а также незамедлительно сесть за стол переговоров.
Коммерсантъ вчера в 14:22
Хоккей

Панарин набрал три очка, «Рейнджерс» обыграли «Нью-Джерси»

Вести.Ru вчера в 22:09
Энергетика

Лукашенко заявил, что не договорился с Россией по нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что до сих пор не договорился с Владимиром Путиным по поставкам нефти.
РИА Новости вчера в 10:06
Авто

Опубликованы фото концепта Lada Vesta Premium

Один из способов «освежить» модель – выпустить люксовую LADA Vesta Premium, которая может стать полноприводным гибридом.
Автоновости дня 08 января в 11:09
Общество

«ИрАэро» потребовала от производителя SSJ100 почти ₽2 млрд

РБК 02:36
Политика

Трамп заявил о защите Европы от России

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон защищает Европу от России, пишет РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 22:18
Политика

Шэрон Стоун назвала Путина сильным лидером, а Трампа манипулятором

Американская актриса Шэрон Стоун в интервью журналу GQ сравнила президента России Владимира Путина и лидера Соединенных Штатов Дональда Трампа.
Газета.Ru вчера в 17:56
Шоу-бизнес

Пользователи Сети высмеяли откровенный снимок Волочковой из Таиланда

Российская балерина Анастасия Волочкова порадовала подписчиков откровенным снимком с обнаженной грудью.
ФАН вчера в 08:10
Шоу-бизнес

У Джастина Бибера диагностировали болезнь Лайма

Певец Джастин Бибер признался, что страдает от болезни Лайма, и пообещал рассказать подробнее о своем здоровье в документальном фильме, сообщает Газета.ru.
РИАМО вчера в 04:12
Происшествия

Трое студентов-медиков семь часов делали ампутацию ноги

На семь часов затянули операцию по ампутации ноги три неопытных студента-медика.
Вести.Ru 01:35
Происшествия

У берегов Турции российский танкер столкнулся с рыболовецким судном

Танкер Glard-2 под российским флагом столкнулся в Черном море в районе Стамбула с рыболовецким катером - последний затонул, из шести рыбаков трое спасены, говорится в сообщении администрации губернатора Стамбула в пятницу.
РИА Новости 01:36
Общество

Названо число недовольных зарплатой россиян

Большинство работающих россиян (74 процента) признались, что их не устраивает уровень текущей зарплаты.
Lenta.ru 02:49
Общество

В Роструде напомнили о сокращенных рабочих неделях в 2020 году

Заместитель руководителя Роструда напомнил, что россиян в 2020 году ожидают восемь сокращенных рабочих недель.
Дождь вчера в 01:04
Общество

Boeing обнародовала массу внутренних документов по лайнеру 737 MAX

Американская компания Boeing опубликовала более 100 страниц внутренней документации, касающихся разработки самолета компании 737 MAX, сообщает CNN со ссылкой на тексты документов.
Интерфакс вчера в 23:44
Футбол

ЦСКА объявил о трансфере Шкурина

Бомбардир.ру вчера в 09:27
Как работают Яндекс.Новости?
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