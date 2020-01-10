Экономика

ИзвестияИзвестияЦБ отозвал лицензию у столичного «Нэклис-банка»

ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского «Нэклис-банка». Об этом говорится в сообщении, опубликованном в пятницу, 10 января, на сайте регулятора.
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с чего всё началось
Как отмечается
, кредитная организация проводила операции, имеющие признаки вывода активов, и полностью утратила собственные средства вследствие доформирования резервов.
RT на русском00:49

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У столичного Нэклис‑Банка отозвали лицензию

РИАМО01:26

Центробанк аннулировал лицензию «Нэклис-Банка»

Вечерняя Москва00:37

ЦБ отозвал лицензию у Нэклис-Банка

ТАСС01:16

ЦБ отозвал лицензию у принадлежащего Касперской банка

РБК01:08

Центробанк отозвал лицензию у «Нэклис-Банка»

Агентство Москва00:46

Наталья Касперская не будет предпринимать никаких действий в связи с отзывом лицензии у её «Нэклис-банка»

Говорит Москва01:39

ЦБ отозвал лицензию у московского «Нэклис-Банка»

РИА Новости01:21
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Биатлон

Фуркад стал победителем в спринте на этапе Кубка мира

Газета.Ru 09:53
Политика

CNN: украинский самолет был сбит двумя ракетами

Газета.Ru 04:12
Армия и оружие

На востоке Украины ополченцы уничтожили военного из «рыцарской» бригады ВСУ

Как пишет издание «Русская весна», украинская сторона заявила, что ополченцы накануне вечером уничтожили во время обстрела из стрелкового оружия солдата 28-й бригады имени рыцарей Зимнего похода.
Аргументы недели 07:01
Происшествия

Умер бывший участник группы «140 ударов в минуту» Юрий Абрамов

РБК 06:41
Политика

Путин назвал дату начала грузового сообщения по Крымскому мосту

Президент России Владимир Путин рассказал, когда произойдет начало полноценного грузового сообщения по Крымскому мосту.
Вечерняя Москва 07:11
Происшествия

Самолет Nordwind совершил жесткую посадку в Анталье

Самолет Airbus A321 российской авиакомпании Nordwind Airlines в пятницу, 10 января, совершил жесткую посадку в турецкой Анталье.
Известия 06:31
Политика

В ОП прокомментировали польскую резолюцию о начале Второй мировой

Сейм Польши (нижняя палата парламента) в четверг принял резолюцию о том, что Советский Союз наравне с гитлеровской Германией виноваты в начале Второй мировой войны.
РИА Новости 03:54
Экономика

«Нафтогаз» подаст обновлённые иски к России по активам в Крыму

«Нафтогаз» подаст обновлённые иски к России по крымским активам. Об этом сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
RT на русском 05:57
Происшествия

Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников

РБК 04:11
Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации по использованию мобильного телефона

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) 10 января на своем сайте опубликовала рекомендации по использованию мобильного телефона.
Известия 02:12
Экономика

Росстат назвал размер инфляции в России в 2019 году

Ранее ЦБ заявил, что размер инфляции в России в 2019 году составил 3%.
Газета.Ru 08:30
Происшествия

Бочкарева призналась в хранении наркотиков

Актриса Наталья Бочкарева признала вину в хранении запрещенного вещества, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Газета.Ru 07:24
Политика

Рябков объяснил позицию России касательно американских ПРО в Японии

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков рассказал о переговорах с Токио о размещении американских систем Aegis Ashore на японских островах.
RT на русском 09:28
Экономика

В России впервые с 2015 года упали продажи одежды и обуви

В России в 2019 году впервые с 2014 года сократились продажи обуви и аксессуаров в стране в 2019 году сократились на 3–4%, до 2,26–2,29 трлн рублей, пишет "Коммерсантъ", ссылаясь на данные аналитиков Fashion Consulting Group (FCG).
Интерфакс 03:38
Театры

Труппе «Современника» представили нового худрука

Труппе театра «Современник» представили нового художественного руководителя Виктора Рыжакова. Об этом рассказали в пресс-службе театра.
Известия вчера в 09:21
Происшествия

В Белоруссии вынесли смертный приговор двум убийцам учительницы

Могилевский областной суд (Белоруссия) приговорил двух человек к смертной казни.
Известия 07:25
Политика

США не намерены обсуждать с Ираком вывод войск

США не намерены обсуждать с Ираком вывод своих войск, заявил Госдепартамент в ответ на требование исполняющего обязанности премьер-министра Ирака Аделя Абд аль-Махди прислать делегацию для проработки этого вопроса.
РИА Новости 10:21
Общество

Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею

Российская газета вчера в 07:49
Политика

Помпео предложил Зеленскому помощь в расследовании крушения самолета

Госсекретарь США Майк Помпео предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому помощь в расследовании крушения украинского самолета на территории Ирана.
Вести.Ru 09:15
Культура

Программу «Сам себе режиссер» закрыли после 28 лет в эфире

Телеканал «Россия 1» и медиахолдинг ВГТРК решили закрыть программу «Сам себе режиссер», сообщил в социальных сетях ее ведущий Алексей Лысенков.
Коммерсантъ 09:51
Общество

Россияне в ночь на 11 января увидят первое лунное затмение в 2020 году

Первое из четырех лунных затмений 2020 года россияне увидят в ночь на субботу, 11 января.
ТАСС Наука вчера в 21:24
Общество

Латвия предоставила политическое убежище журналисту «Росбалта»

Латвия предоставила политическое убежище журналисту "Росбалта" Александру Швареву, который в России заочно арестован по обвинению в клевете и вымогательстве.
Московский Комсомолец 09:28
Происшествия

Шамсутдинов в письме попросил прощения у семей убитых сослуживцев

РБК вчера в 01:42
Политика

В Абхазии заявили об участии украинцев в попытке госпереворота

«Граждане Украины, называющие себя представителями Донецкой народной республики, принимали участие в попытке государственного переворота в Абхазии», — сообщили журналистам.
РБК 09:31
Финансы

Рубль удерживает завоеванные позиции

Пара доллар/рубль повысилась на 0,7%, до 61,29 руб.
REGNUM 00:12
Общество

Супруга принца Гарри вернулась из Великобритании в Канаду

По данным издания, супруги оставили своего первенца — восьмимесячного Арчи — в Канаде перед тем, как ненадолго вернуться в Великобританию и объявить о решении отказаться от статуса старших членов британской королевской семьи.
REGNUM 06:41
Общество

Boeing обнародовала внутренние документы по самолету 737 MAX

Компания Boeing обнародовала внутреннюю переписку, в которой отмечается, что сотрудники корпорации знали о проблемах с самолетами 737 Max.
Газета.Ru 03:10
Кино

Фильм «Холоп» собрал в прокате более 2 млрд рублей

Кассовые сборы фильма «Холоп», который вышел в прокат 26 декабря 2019 года, превысили 2 млрд рублей.
АБН 05:45
Армия и оружие

Украина заявила о задержании ополченца, якобы охранявшего обломки MH17

Украинские пограничники заявили о задержании гражданина Украины, который якобы принимал участие в конфликте в Донбассе на стороне ополченцев и охранял обломки потерпевшего крушение MH17, сообщила в пятницу Госпогранслужба.
РИА Новости 08:05
Интернет

Россиян атаковал троян, создающий фейковые отзывы о приложениях

Троянец эксплуатирует службу поддержки специальных возможностей Google Accessibility Service (облегчает использование программ людям с ограниченными возможностями).
News.ru 09:53
Как работают Яндекс.Новости?
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