Экономика
ИзвестияЦБ отозвал лицензию у столичного «Нэклис-банка»
ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского «Нэклис-банка». Об этом говорится в сообщении, опубликованном в пятницу, 10 января, на сайте регулятора.
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с чего всё началось
Как отмечается, кредитная организация проводила операции, имеющие признаки вывода активов, и полностью утратила собственные средства вследствие доформирования резервов.RT на русском00:49
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Политика
FT узнала о планах Лондона ввести санкции за нарушение прав человека
Великобритания после выхода из Евросоюза намерена ввести санкции против физических лиц за нарушение ими прав человека, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.
Армия и оружие
Ракета упала вблизи авиабазы Балад в Ираке
Шоу-бизнес
Сын актера Михаила Васькова умер от алкоголизма
Политика
Канада заявила о крушении украинского самолета из-за иранской ракеты
Теннис
Медведев объяснил удар по вышке во время матча ATP Cup
Российский теннисист Даниил Медведев объяснил свое поведение во время матча с аргентинцем Диего Шварцманом в рамках турнира ATP Cup в Австралии.
Общество
Пожилой женщине повысили пенсию на 1 рубль и 10 копеек в Кургане
Экономика
Forbes: в России появились два новых долларовых миллиардера
Общество
Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею
Гаджеты
В Сети появились рендеры iPhone SE 2
Происшествия
Трое студентов-медиков семь часов делали ампутацию ноги
На семь часов затянули операцию по ампутации ноги три неопытных студента-медика.
Происшествия
В Магадане осудили насильника и убийцу четырехлетней девочки
Суд в Магадане признал приехавшего в регион на заработки 65-летнего Александра Скамрова виновным в убийстве, изнасиловании, действиях сексуального характера и надругательстве над телом четырехлетней девочки и приговорил его к 24 годам лишения свободы, сообщил РИА Новости представитель суда.
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по использованию мобильных
Роспотребнадзор дал рекомендации по безопасному использованию мобильных телефонов.
Кино
Во втором сезоне «Ведьмака» появятся представители ЛГБТ
Во втором сезоне «Ведьмака» покажут персонажей, которые относятся к сексуальным и гендерным меньшинствам.
Политика
Российский МИД прокомментировал акции протеста в Абхазии
Россия расценивает происходящие события в Абхазии как внутреннее дело республики и рассчитывает на скорейшую стабилизацию обстановки в стране в рамках правового поля, сообщили в пятницу в МИД РФ.
Происшествия
В Индии женщина очнулась во время собственных похорон
Общество
Boeing обнародовала внутренние документы по самолету 737 MAX
Компания Boeing обнародовала внутреннюю переписку, в которой отмечается, что сотрудники корпорации знали о проблемах с самолетами 737 Max.
Футбол
Юрий Газзаев останется главным тренером «Енисея»
Главный тренер "Енисея" Юрий Газзаев сохранит свой пост.
Армия и оружие
Запуск «Кинжала» в Черном море показали на видео
Опубликовано видео запуска гиперзвуковой аэробаллистической ракеты "Кинжал" на совместных учениях Северного и Черноморского флотов в Черном море.
Армия и оружие
Хафтар отверг предложение России и Турции о прекращении огня в Ливии
В совместном заявлении президентов РФ и Турции всем сторонам ливийского конфликта предлагалось прекратить боевые действия с 00 часов 12 января 2020 года, «объявить устойчивое прекращение огня, подкрепленное необходимыми мерами» для нормализации повседневной жизни Триполи и других городов, а также незамедлительно сесть за стол переговоров.
Общество
Пост погибшей в Иране стюардессы растрогал пользователей Сети
Пользователей Сети растрогал последний пост в Instagram украинской стюардессы Валерии Овчарук, погибшей в авиакатастрофе в Иране, в котором она признается в любви к своей работе.
Финансы
Курс доллара снизился до 61,23 рубля
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи в пятницу уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 6,5 копейки и составил 61,23 рубля.
Происшествия
В Красноярском крае раскрыли убийство девочки, совершенное в 2010 году
Красноярские следователи раскрыли убийство девочки-подростка, совершенное в 2010 году, в преступлении обвиняется ее родной брат, сообщает пресс-служба регионального главка СК.
Шоу-бизнес
Алексей Макаров показал дочь Любови Полищук
Алексей Макаров и Мариэтта Цигаль-Полищук пошли по стопам своей мамы Любови Полищук, став актерами.
Общество
Объяснена причина аномально теплой погоды в России
Руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин объяснил причины аномально теплой погоды в России.
Армия и оружие
Госдеп США одобрил продажу Сингапуру 12 истребителей F-35B
Армия и оружие
Атомную подлодку «Казань» передадут ВМФ осенью 2020 года
Головная атомная подлодка усовершенствованного проекта 885М ("Ясень-М") "Казань" будет передана Военно-морскому флоту России в сентябре-октябре 2020 года.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия
Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.