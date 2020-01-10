с чего всё началось

ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского «Нэклис-банка». Об этом говорится в сообщении, опубликованном в пятницу, 10 января, на сайте регулятора.

Теннис Медведев объяснил удар по вышке во время матча ATP Cup Российский теннисист Даниил Медведев объяснил свое поведение во время матча с аргентинцем Диего Шварцманом в рамках турнира ATP Cup в Австралии.

Происшествия В Магадане осудили насильника и убийцу четырехлетней девочки Суд в Магадане признал приехавшего в регион на заработки 65-летнего Александра Скамрова виновным в убийстве, изнасиловании, действиях сексуального характера и надругательстве над телом четырехлетней девочки и приговорил его к 24 годам лишения свободы, сообщил РИА Новости представитель суда.

Политика Российский МИД прокомментировал акции протеста в Абхазии Россия расценивает происходящие события в Абхазии как внутреннее дело республики и рассчитывает на скорейшую стабилизацию обстановки в стране в рамках правового поля, сообщили в пятницу в МИД РФ.

Армия и оружие Хафтар отверг предложение России и Турции о прекращении огня в Ливии В совместном заявлении президентов РФ и Турции всем сторонам ливийского конфликта предлагалось прекратить боевые действия с 00 часов 12 января 2020 года, «объявить устойчивое прекращение огня, подкрепленное необходимыми мерами» для нормализации повседневной жизни Триполи и других городов, а также незамедлительно сесть за стол переговоров.

Общество Пост погибшей в Иране стюардессы растрогал пользователей Сети Пользователей Сети растрогал последний пост в Instagram украинской стюардессы Валерии Овчарук, погибшей в авиакатастрофе в Иране, в котором она признается в любви к своей работе.

Финансы Курс доллара снизился до 61,23 рубля Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи в пятницу уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 6,5 копейки и составил 61,23 рубля.