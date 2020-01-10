Экономика
ИзвестияЦБ отозвал лицензию у столичного «Нэклис-банка»
ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского «Нэклис-банка». Об этом говорится в сообщении, опубликованном в пятницу, 10 января, на сайте регулятора.
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с чего всё началось
Как отмечается, кредитная организация проводила операции, имеющие признаки вывода активов, и полностью утратила собственные средства вследствие доформирования резервов.RT на русском00:49
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Политика
Глава МИД Нидерландов уверен — украинский Boeing 737 сбил Иран
Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок заявил, что он считает «очень вероятным», что потерпевший катастрофу в Исламской Республике Иран украинский пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» мог быть сбит иранскими ракетами.
Политика
МИД Украины передал России ноту протеста из-за поездки Путина в Крым
Футбол
Жоау Мариу: мне был нужен такой проект, как в «Локомотиве»
Полузащитник московского «Локомотива» Жоау Мариу, права на которого принадлежат «Интеру», высказался о своём нынешнем клубе, а также рассказал о влиянии нападающего Антонио Эдера на его адаптацию в стане «железнодорожников».
Общество
Программа «Земский учитель» стартовала в Омской области
Заявки на участие в программе «Земский учитель» принимаются с 10 января по 15 апреля.
Культура
Телепередачу «Сам себе режиссер» закрыли после 28 лет в эфире
Ведущий телепрограммы "Сам себе режиссер" Алексей Лысенков рассказал о закрытии передачи. Новостью он поделился в своем Instagram.
Футбол
Лодыгин покинул турецкий «Газиантеп»
Политика
В ОП прокомментировали польскую резолюцию о начале Второй мировой
Сейм Польши (нижняя палата парламента) в четверг принял резолюцию о том, что Советский Союз наравне с гитлеровской Германией виноваты в начале Второй мировой войны.
Экономика
«Нафтогаз» подаст обновленные иски к РФ по активам в Крыму
В сентябре 2017 года "Нафтогаз" подал иск против РФ в Международный трибунал с требованием возместить убытки в связи с потерей активов в Крыму.
Происшествия
В Nordwind подтвердили жесткую посадку самолета компании в Анталье
Футбол
Агент Лемара заявил, что не будет рассматривать предложения из России
Ранее сообщалось, что футболистом «Атлетико» Лемаром интересуются российские клубы.
Происшествия
В Пермском крае в ДТП с автобусом пострадали девять человек
В Пермском крае в результате столкновения автобуса с другими автомобилями пострадали девять человек, в том числе четверо детей.
Шоу-бизнес
Гоген Солнцев улетел в Таиланд с соперницей своей жены
Недавно Гоген Солнцев представил широкой общественности свою подругу Лидию, с которой теперь отправился отдыхать в Таиланд.
Происшествия
В Белоруссии суд вынес два смертных приговора за убийство учительницы
Суд в Белоруссии приговорил к смертной казни двух братьев, обвиненных в убийстве учительницы, сообщила в пятницу пресс-секретарь Верховного суда республики Юлия Ляскова.
Происшествия
В России возбудили первое уголовное дело за самовольную добычу янтаря
Житель Калининградской области стал фигурантом уголовного дела за самовольную добычу янтаря – первого после вступления в силу нового федерального закона об уголовной ответственности за незаконную добычу полудрагоценных камней, сообщила журналистам представитель УМВД по региону Светлана Поставничая.
Политика
Помпео предложил Зеленскому помощь в расследовании катастрофы в Иране
Государственный секретарь США Майк Помпео в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским предложил Киеву помощь в расследовании авиакатастрофы в Иране.
Транспорт
Стоимость проезда по ЗСД вырастет с 18 января
В Петербурге увеличиваются тарифы на проезд по Западному скоростному диаметру (ЗСД). Изменения вступят в силу с 18 января.
Политика
Москва не поверила заверениям Токио насчет ПРО Aegis Ashore
Япония не убедила Россию, что новые комплексы ПРО Aegis Ashore планируется установить только для обороны страны, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
Общество
Россияне в ночь на 11 января увидят первое лунное затмение в 2020 году
Первое из четырех лунных затмений 2020 года россияне увидят в ночь на субботу, 11 января.
Авто
Все автоновинки-2020: календарь «За рулем»
Рестайлинговая Веста может появиться осенью, однако продажи стартуют лишь в 2021 году: нужно выдержать паузу с момента запуска модификаций с вариатором.
Кино
Фильм «Холоп» собрал в прокате более 2 млрд рублей
Российский фильм режиссера Клима Шипенко «Холоп» собрал в прокате более 2 млрд рублей, следует из данных портала Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах.
Шоу-бизнес
Внучка Боярского восхитила фанатов нарядом с глубоким декольте
Наследница знаменитого российского актёра театра и кино Михаила Боярского Екатерина предстала перед публикой в откровенном наряде.
Шоу-бизнес
Лолита выиграла первый суд у бывшего мужа
Адвокат Лолиты Милявской Сергей Жорин рассказал, что звезда выиграла первый суд у экс-супруга Дмитрия Иванова.
Политика
ПЦУ: отзыв подписи Филарета не изменит статуса «новой церкви» Украины
Замглавы пресс-службы "новой церкви" Украины (ПЦУ), "архиепископ Черниговский и Нежинский" Евстратий Зоря заявил в пятницу, что отзыв подписи раскольника Филарета Денисенко под постановлением о слиянии церквей в "новую церковь" не повлияет на ее статус, поскольку постановление помесного собора не является договором или соглашением, которое можно разорвать.
Экономика
Росстат: инфляция в 2019 году составила 3%
По данным Росстата, за 2019 год инфляция в стране составила 3%, что совпало с предварительными прогнозами.