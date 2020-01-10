с чего всё началось

ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского «Нэклис-банка». Об этом говорится в сообщении, опубликованном в пятницу, 10 января, на сайте регулятора.

Политика Глава МИД Нидерландов уверен — украинский Boeing 737 сбил Иран Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок заявил, что он считает «очень вероятным», что потерпевший катастрофу в Исламской Республике Иран украинский пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» мог быть сбит иранскими ракетами.

Футбол Жоау Мариу: мне был нужен такой проект, как в «Локомотиве» Полузащитник московского «Локомотива» Жоау Мариу, права на которого принадлежат «Интеру», высказался о своём нынешнем клубе, а также рассказал о влиянии нападающего Антонио Эдера на его адаптацию в стане «железнодорожников».

Политика В ОП прокомментировали польскую резолюцию о начале Второй мировой Сейм Польши (нижняя палата парламента) в четверг принял резолюцию о том, что Советский Союз наравне с гитлеровской Германией виноваты в начале Второй мировой войны.

Экономика «Нафтогаз» подаст обновленные иски к РФ по активам в Крыму В сентябре 2017 года "Нафтогаз" подал иск против РФ в Международный трибунал с требованием возместить убытки в связи с потерей активов в Крыму.

Происшествия В России возбудили первое уголовное дело за самовольную добычу янтаря Житель Калининградской области стал фигурантом уголовного дела за самовольную добычу янтаря – первого после вступления в силу нового федерального закона об уголовной ответственности за незаконную добычу полудрагоценных камней, сообщила журналистам представитель УМВД по региону Светлана Поставничая.

Политика Помпео предложил Зеленскому помощь в расследовании катастрофы в Иране Государственный секретарь США Майк Помпео в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским предложил Киеву помощь в расследовании авиакатастрофы в Иране.

Транспорт Стоимость проезда по ЗСД вырастет с 18 января В Петербурге увеличиваются тарифы на проезд по Западному скоростному диаметру (ЗСД). Изменения вступят в силу с 18 января.

Политика Москва не поверила заверениям Токио насчет ПРО Aegis Ashore Япония не убедила Россию, что новые комплексы ПРО Aegis Ashore планируется установить только для обороны страны, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

Авто Все автоновинки-2020: календарь «За рулем» Рестайлинговая Веста может появиться осенью, однако продажи стартуют лишь в 2021 году: нужно выдержать паузу с момента запуска модификаций с вариатором.

Кино Фильм «Холоп» собрал в прокате более 2 млрд рублей Российский фильм режиссера Клима Шипенко «Холоп» собрал в прокате более 2 млрд рублей, следует из данных портала Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах.