Экономика
ИзвестияЦБ отозвал лицензию у столичного ПФС-банка
Отмечается, что лицензия была отозвана из-за неисполнения кредитной организацией федеральных законов и нормативных актов Банка России. По величине активов, согласно данным ЦБ, ПФС-банк на 1 декабря 2019 года занимал 348-е место в банковской системе РФ.
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Происшествия
Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна
Политика
Лавров ответил на вопрос о возможном назначении в новое правительство
Ранее Лаврову уже приходилось отвечать на вопрос о возможной должности в будущем правительстве.
Общество
Названы сроки принятия новых правил медосмотра для водителей
Итоговое решение о новом порядке медосмотра для водителей примут в феврале.
Политика
Киев требует от Ирана документального признания вины за сбитый Boeing
Украина требует от Ирана документального признания вины за крушение украинского самолета Boeing 737 в аэропорту Тегерана в результате ошибочной атаки иранских систем противовоздушной обороны.
Политика
Госдума дала согласие назначить Мишустина председателем правительства
В четверг, 16 января, Госдума согласовала кандидатуру руководителя Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост председателя правительства.
Политика
«Ведомости»: Мишустин звонил людям под видом обычного сотрудника ФНС
Премьер-министр России Михаил Мишустин во время работы в Федеральной налоговой службе (ФНС) мог позвонить людям с налоговыми проблемами под видом обычного сотрудника.
Политика
Лавров: СДС в Сирии могут выпускать террористов из лагерей за плату
Сирийские демократические силы (СДС) могут выпускать террористов из специальных лагерей за определенную плату, об этом свидетельствуют поступающие сообщения, заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел России Сергей Лавров.
Политика
«Газпром» попросил ФРГ вывести Nord Stream из-под газовой директивы ЕС
Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG подали заявки в Федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA) с просьбой вывести их из-под действия обновленной газовой директивы ЕС, сообщают «Ведомости» со ссылкой на материалы агентства.
Экономика
Готовый бизнес в России стал дешевле
В 2019 году россияне стали активнее интересоваться покупкой готового бизнеса, спрос на него по сравнению с показателями 2018-го вырос на 4%. Об этом говорится в исследовании интернет-сервиса объявлений «Авито» (есть у РБК).
Политика
Гончарук посоветовал «не спешить с выводами» о его отставке
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук посоветовал «не спешить с выводами» после подачи им заявления об отставке, передает Reuters.
Политика
Захарова прокомментировала заявление премьера Украины об отставке
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление премьер-министра Украины Алексея Гончарука об отставке.
Политика
Готовится замена социального блока правительства РФ
По мнению депутатов фракции, работа по повышению реальных доходов граждан может быть построена на более высоком уровне.
Политика
Уточнены рамки поправок в российскую Конституцию
Накануне, 16 января, президент России Владимир Путин пообещал, что две первые, самые важные главы Конституции — «Основы конституционного строя» и «Права и свободы человека и гражданина» — меняться не будут.
Происшествия
Увезённая матерью в Азербайджан лесбиянка смогла сбежать из дома
Российская студентка Севгия Субхани-Исмаилова, которую мать увезла в Азербайджан, смогла сбежать из дома, сообщает Telegram-канале «Российской ЛГБТ-сети».
Общество
Письмо немецкого солдата от 1943 года нашли под Тверью
Экономика
Банки снижают требования к гражданам, берущим ипотеку
Банки снижают требования к гражданам, берущим ипотеку Бюро кредитных историй (БКИ) фиксируют снижение требований банков к ипотечным заемщикам, что может привести к увеличению рисков.
Кино
Критики оценили «Плохих парней навсегда» с Уиллом Смитом
После довольно посредственного боевика «Гемини», который хоть и был снят с использованием самых современных технологий, но не оставил никакой радости у многих зрителей, Уилл Смит исполнил роль в продолжении легендарных «Плохих парней».
Происшествия
В Москве задержали семерых сообщников лидера секты «Бога Кузи»
Участники секты "Бога Кузи", которую в полиции называют "объединением деструктивной направленности", задержаны в Москве.
Происшествия
На трассе М-4 в Адыгее столкнулись более 20 машин, есть погибшие
На федеральной автодороге М-4 "Дон" в Адыгее столкнулись более двадцати легковых автомобилей, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб республики.
Авто
Tesla рассекретила дизайн нового электрокара
Компания Tesla Motors на днях опубликовала любопытный дизайн-скетч, на котором изображена новая, неизвестная ранее модель марки.
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Варшавы
Минобороны России опубликовало рассекреченные материалы к 75-летию освобождения Варшавы от фашистов.
Экономика
Россия увеличила вложения в госбумаги США
Россия в ноябре 2019 года увеличила вложения в государственные ценные бумаги США на 794 млн долларов — до 11,491 млрд долларов, об этом свидетельствуют данные американского Минфина.
Происшествия
Россиянка задушила девятилетнюю дочь и попыталась покончить с собой
В Новосибирске 28-летняя местная жительница задушила свою девятилетнюю дочь и попыталась покончить с собой.
Общество
Познер оценил требование лишить Урганта гражданства
Актера и телеведущего Ивана Урганта не лишат гражданства из-за шуток, прозвучавших 7 января в программе "Вечерний Ургант".
Политика
Правительство России подало в отставку в полном составе
Дмитрий Медведев сообщил, что правительство России подало в отставку в полном составе.