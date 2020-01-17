Экономика

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Отмечается, что лицензия была отозвана из-за неисполнения кредитной организацией федеральных законов и нормативных актов Банка России. По величине активов, согласно данным ЦБ, ПФС-банк на 1 декабря 2019 года занимал 348-е место в банковской системе РФ.
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