Экономика
ИзвестияЦБ отозвал лицензию у столичного ПФС-банка
Отмечается, что лицензия была отозвана из-за неисполнения кредитной организацией федеральных законов и нормативных актов Банка России. По величине активов, согласно данным ЦБ, ПФС-банк на 1 декабря 2019 года занимал 348-е место в банковской системе РФ.
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Культура
Президент России поздравил Игоря Николаева с юбилеем
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Пропавшую под Новосибирском 10-летнюю девочку нашли живой в подвале
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При ударе по базе в Ираке пострадали 11 американских военных
Армия и оружие
НАТО посмотреть: флот получит корветы с мощными радарами
Общество
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Премьер-министр Украины написал заявление об отставке
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Михаил Мишустин написал несколько песен для Григория Лепса
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Экипаж российской команды «КАМАЗ-мастер» под руководством Андрея Каргинова занял первое место в зачете грузовиков ралли «Дакар».
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Напомним, с собой на отдых Екатерина взяла троих своих детей. Компанию Климовой составил актер Алексей Чадов.
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В Москве задержали семерых членов секты «бога Кузи»
Сотрудники правоохранительных органов в Москве задержали семерых членов секты «бога Кузи», которые подозреваются в хищении 15 млн рублей у потерпевших.
Хоккей
Овечкину разбили лицо клюшкой в матче НХЛ
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Азербайджанские активисты заявили о побеге Исмаиловой из дома
Политика
Соловьев в прямом эфире поспорил с экспертом о советско-польской войне
Телеведущий Владимир Соловьев в прямом эфире своей авторской программы на канале "Россия 1" вступил в жаркую дискуссию с общественным деятелем Григорием Амнуэлем.
Энергетика
Украина отказалась строить газопровод для СПГ из США
Строить новый газопровод в Польшу для поставок регазифицированного сжиженного природного газа (СПГ) из США на Украину не имеет смысла.
Происшествия
Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна
Режиссер Никита Михалков отреагировал на информацию о падении модели Ксении Пунтус из окна в Москве, согласно которой это случилось в квартире его внука Андрея Бакова, передает РИА Новости.
Политика
«Газпром» попросил ФРГ вывести Nord Stream из-под газовой директивы ЕС
Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG подали заявки в Федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA) с просьбой вывести их из-под действия обновленной газовой директивы ЕС, сообщают «Ведомости» со ссылкой на материалы агентства.
Общество
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В России зафиксировали первую смерть из-за некурительных никотиносодержащих смесей, заявил главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн.
Политика
В Сеть попали «слова Гончарука» о «примитивном понимании» Зеленского
В Сети опубликована аудиозапись предположительно с совещания премьер-министра Украины Алексея Гончарука с главой Минфина Оксаной Маркаровой и руководством Национального банка Украины (НБУ), где премьер говорит, что у президента «примитивное понимание» экономики.
Футбол
Вратарь Лунин пропустил курьёзный гол в дебютном матче за «Овьедо»
Украинский вратарь Андрей Лунин провел дебютный матч в составе "Овьедо". Ранее голкипер был арендован у "Реала".
Происшествия
В Домодедово самолет экстренно сел на недостроенную полосу
Самолет российской авиакомпании "ИрАэро" сел на недействующую взлетно-посадочную полосу вблизи Домодедово, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта.