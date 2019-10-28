Экономика
ТАССЦБ отозвал лицензию у страховой компании «Стерх»
Как отмечается в сообщении, лицензия отозвана в связи с тем, что акционерное общество нарушало порядок инвестирования средств страховых резервов, нарушало более чем на 20% минимально допустимое значение нормативного соотношения собственных средств (капитала) и принятых обязательств, а также неоднократно нарушало требования страхового законодательства.
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Космос
Американский космоплан X-37B вернулся с секретной миссии
Армия и оружие
Пентагон отчитался о ликвидации лидера ИГ аль-Багдади
Американские военные провели спецоперацию в провинции Илдиб на северо-западе Сирии, в ходе которой уничтожили 48-летнего лидера "Исламского государства" (ИГ, террористическая организация, запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади, передает издание Newsweek.
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Член конгресса США подала в отставку после сексуального скандала
Член палаты представителей США от демократов Кэти Хилл подала в отставку после получившего огласку сексуального скандала с ее участием, передает ТАСС.
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В Израиле намерены ускоренно рассматривать просьбы россиян об убежище
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Политика
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«Алтайская правда» представляет гороскоп на рабочую неделю с 26 октября по 1 ноября 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Эгоистичное поведение может привести к напряженности в партнерских отношениях.
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Экономика
Орешкин назвал абсолютно правильным снижение ключевой ставки ЦБ
Снижение ключевой ставки ЦБ сразу на 50 базисных пунктов (б.п.) является абсолютно правильным, считает глава Минэкономразвития Максим Орешкин.
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В Иркутской области полицейских осудили за избиение подозреваемого
Ангарский городской суд (Иркутская область) приговорил трех сотрудников полиции за избиение подозреваемого.
Общество
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Пушков прокомментировал спор Зеленского с националистами в Донбассе
Киев не готов к разведению войск в Донбассе, заявил сенатор Алексей Пушков.
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Стали известны тарифы на проезд по трассе Москва-Петербург
Политика
Посол России призвал к осторожности россиян в США
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов настоятельно рекомендовал направляющимся в США россиянам проявлять бдительность, передает РИА "Новости".
Культура
Харламов и Воля на Comedy Club жестко высмеяли ориентацию Мигеля
Вышел новый выпуск Comedy Club. Ведущие юмористического шоу по традиции жестко высмеяли гостей.
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Россиянка Мария Бутина, освобождённая из заключения в Соединённых Штатах, прилетела в Москву рейсом из Майами.
Общество
Умер советский диссидент Владимир Буковский
Советский диссидент и писатель Владимир Буковский умер в возрасте 76 лет. Об этом сообщается на сайте политического активиста.
Технологии
Япония создаст систему для безопасной навигации в Арктике
Правительство Японии планирует создать систему для безопасной навигации в Северном Ледовитом океане.
Происшествия
Лесовоз на Урале врезался в трубу и оставил без газа город
Ранее 9 октября в Москве рейсовый автобус повредил магистральный газопровод жилого дома в Перовском проезде.
Киберспорт
ESPN: В Overwatch 2 появятся новые герой, карта и режим PvE
Авто
Начались продажи Renault Captur нового поколения
Компания Renault объявила старт продаж кроссовера Captur новой генерации.
Единоборства
Боец из США напал на судью после поражения на турнире Bellator
Американский боец смешанных единоборств Маркус Сурин напал на судью на турнире Bellator 232.
Экономика
Более трех миллиардов рублей выплатят амурским аграриям за паводок
Политика
В КНР отметили развитие ШОС за 18 лет существования организации
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) за 18 лет своего существования стала важным и мощным элементом региональной интеграции и экономической глобализации, ее влияние на мировую экономику непрерывно растет, заявил в понедельник помощник министра коммерции Китая Ли Чэнган на брифинге, посвященном визиту премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна в Узбекистан на встречу глав правительств ШОС.
Происшествия
В Томской области пропала семья с годовалым ребёнком
Пропавшую без вести семью с годовалым ребёнком разыскивают в Томской области. Об этом ИА REGNUM сообщили 28 октября в областном главке МЧС.
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Назван средний возраст диагностики рака в России
Для мужчин средний возраст диагностики рака составил 64,9 года, для женщин — 64,2 года.
Технологии
Изоляция Рунета, вид на жительство и тахографы: что изменится в России в ноябре
Суверенный Рунет 1 ноября в силу вступит закон о безопасной работе российского сегмента интернета.