Экономика

ТАССТАССЦБ отозвал лицензию у страховой компании «Стерх»

Как отмечается в сообщении, лицензия отозвана в связи с тем, что акционерное общество нарушало порядок инвестирования средств страховых резервов, нарушало более чем на 20% минимально допустимое значение нормативного соотношения собственных средств (капитала) и принятых обязательств, а также неоднократно нарушало требования страхового законодательства.
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ЦБ отозвал лицензию у страховой компании «Стерх»

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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 00:44, Вашингтон
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