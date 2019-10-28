Экономика
ЯсноЦБ отозвал лицензию у страховой компании «Стерх»
Центральный банк России отозвал лицензию у страховой компании «Стерх». Как сообщается на сайте ЦБ, данное решение связано с тем, что организация нарушила порядок инвестирования средств страховых резервов, правила их формирования, а также неоднократно нарушила требования страхового законодательства.
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Происшествия
Пропавший в Бердске школьник найден мертвым
Школьник, который ушел в школу в Бердске Новосибирской области и пропал, найден мертвым.
Газета.Ru 01:13
Армия и оружие
На аль-Багдади вывел его помощник
Окончательно установить местонахождение аль-Багдади удалось в этом году в ходе совместной операции разведок США, Турции и Ирака.
Вести.Ru 01:45
Общество
Россияне стали охотнее копить на старость и образование
По словам руководителя проектов в сфере финансовых исследований НАФИ Всеволода Хоменко, россияне стали копить на старость из-за снижения покупательной способности, снижения помощи со стороны детей и влияния пенсионной реформы.
Lenta.ru 01:19
Транспорт
Названа стоимость проезда по трассе М-11 Москва—Санкт-Петербург
В марте "Автодор" сообщал, что стоимость проезда по скоростной платной автотрассе М-11 Санкт-Петербург — Москва составит около 2 тыс. руб. Напомним, скоростная автомобильная дорога М-11 Москва — Санкт-Петербург протянется от МКАД до примыкания к КАД Петербурга.
Коммерсантъ вчера в 22:53
Космос
Американский космоплан X-37B вернулся с секретной миссии
Секретная миссия X-37B завершилась через 780 дней пребывания на околоземной орбите. Предыдущий рекорд космоплана - 718 дней.
ТАСС вчера в 18:07
Происшествия
Пилот пропавшего частного самолета в Пермском крае погиб
Пилот Геннадий Белоглазов, который управлял частным легкомоторным самолетом "Сессна", погиб.
ТАСС 03:16
Шоу-бизнес
Данила Козловский и Ольга Зуева впервые станут родителями
В актерской семье Данилы Козловского и Ольги Зуевой ожидается рождение малыша. Актриса беременна от своего избранника.
Телепрограмма 00:34
Общество
Умер советский диссидент и писатель Владимир Буковский
Советский диссидент и писатель Владимир Буковский умер после продолжительной болезни в больнице в Кембридже, сообщается на сайте писателя.
Ведомости вчера в 20:15
Политика
МВД Украины подтвердило вывоз добровольцами оружия из Золотого
RT на русском 02:02
Экономика
ФАС подозревает энергокомпании в намеренном завышении цен
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) по итогам предварительного анализа причин роста цен на электроэнергию на рынке на сутки вперед (РСВ) в первой половине 2019 года пришла к выводу, что генерирующие компании намеренно завышали ценовые заявки на РСВ.
Евразия Daily 03:10
Происшествия
В Хакасии мать выколола глаза младенцу после ссоры с мужем
Женщина после ссоры с мужем повредила глаза своему пятимесячному сыну.
REGNUM вчера в 22:40
Общество
Российским учителям запретили общаться в Viber и WhatsApp
Для обмена служебной информацией рекомендовано использовать мессенджер «ТамТам», зарегистрироваться там нужно до 31 октября.
Lenta.ru 25 октября в 15:28
Здоровье
Гипертоники смогут бесплатно получить тонометры по ОМС
Приборы будут выдавать в больницах и поликлиниках В 2020 году российские больницы и поликлиники могут начать выдавать пациентам приборы для мониторинга состояния здоровья, сообщает "Ъ".
АМИТЕЛ вчера в 23:10
Происшествия
Военный суд арестовал солдата, застрелившего сослуживцев в Забайкалье
Читинский гарнизонный военный суд на два месяца заключил под стражу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, по данным следствия, застрелившего восьмерых сослуживцев, сообщила РИА Новости помощник судьи Анна Бегишева.
РИА Новости 02:45
Экономика
Россия допустила отказ от грозящих «скачком цен на топливо» правил
Россия может отложить до 2024 года принятие новых правил Международной морской организации (International Maritime Organization, IMO), которые касаются состава судового топлива.
РБК вчера в 13:08
Общество
Глава H&M увидел угрозу в призывах прекратить потреблять
Гендиректор сети по продаже одежды H&M Карл-Йохан Петерсон считает, что движение, которое осуждает потребление, представляет собой серьезную социальную угрозу.
РБК вчера в 12:21
Авто
Lamborghini построит гоночный Aventador SVR
Squadra Corse – спортивное подразделение Lamborghini – работает над созданием гоночной модификации модели Aventador.
Letnews.ru вчера в 16:15
Общество
Скончалась солистка группы «Бурановские бабушки» Наталья Пугачёва
REGNUM вчера в 03:16
Армия и оружие
В США представлен план захвата НАТО Калининградской области
Научный сотрудник неправительственной, но основанной при поддержке ЦРУ, американской организации The Jamestown Foundation Ричард Хукер обнародовал доклад How To Defend The Baltic States ("Как защитить государства Балтики"), в котором заявил, что НАТО "отберет" у России Калининградскую область в случае агрессии со стороны российских войск против стран Балтии.
Газета.Ru вчера в 03:32
Общество
Россиян предупредили о сбоях в телевещании из-за долгов Первого канала
Генеральный директор телецентра «Останкино» Михаил Шубин предупредил о возможных сбоях в вещании из-за долгов Первого канала и его подрядчиков.
Lenta.ru 02:57
Футбол
Тедеско назвал удовольствием работу в «Спартаке»
RT на русском 02:56
Общество
Число не пользующихся льготами семей с детьми составило 35%
Более 35% российских семей с детьми не пользуются положенными им по закону льготами из-за незнания о существовании доступных им привилегий.
Известия вчера в 14:00
Экономика
Минэкономразвития отказалось вводить предложенный Чубайсом налог
Минэкономразвития исключило из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов предложенные руководителем «Роснано» Анатолием Чубайсом положения об углеродном налоге.
Ведомости вчера в 20:01
Гаджеты
Xiaomi начала продавать Xiaomi Mi CC9 Pro с камерой на 108 Мп
Предполагалось, что 108 Мп смартфон от Xiaomi будет официально представлен в Китае 24 октября, но было было принято решение анонсировать устройство на следующей неделе.
Ferra 26 октября в 03:23
Шоу-бизнес
Меладзе отреагировал на скандал Кормухиной и Гагариной из-за Кукушки
Популярный российский певец Валерий Меладзе прокомментировал скандал вокруг российский певиц Ольги Кормухиной и Полины Гагариной из-за песни «Кукушка» и авторства её новой аранжировки.
Ugpressa.ru 00:44
Политика
МИД России ответил на угрозу «Азова» ввести тысячи бойцов в Донбасс
RT на русском вчера в 23:15
Здоровье
Доктор Мясников рассказал, кому запрещено принимать опасный аспирин
Известный российский врач и теледоктор Александр Мясников рассказал, кому запрещено принимать аспирин, который может быть очень опасен для организма.
Ugpressa.ru вчера в 23:39
Общество
Вышла Call of Duty: Modern Warfare
Activision выпустила Call of Duty: Modern Warfare. Modern Warfare – новая часть серии CoD.
Cyber.sports.ru 25 октября в 03:16