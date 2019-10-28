Экономика

ТАССТАССЦБ отозвал лицензию у страховой компании «Стерх»

Как отмечается в сообщении, лицензия отозвана в связи с тем, что акционерное общество нарушало порядок инвестирования средств страховых резервов, нарушало более чем на 20% минимально допустимое значение нормативного соотношения собственных средств (капитала) и принятых обязательств, а также неоднократно нарушало требования страхового законодательства.
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ЦБ отозвал лицензию у страховой компании «Стерх»

ТАСС20:30

Банк России отозвал лицензию у страховой компании "Стерх""

РИА Новости20:00

ЦБ отозвал лицензию у страховой компании «Стерх»

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РЕН ТВ20:11

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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 23:12, Ашберн
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