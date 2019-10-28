Экономика

ТАССТАССЦБ отозвал лицензию у страховой компании «Стерх»

Как отмечается в сообщении, лицензия отозвана в связи с тем, что акционерное общество нарушало порядок инвестирования средств страховых резервов, нарушало более чем на 20% минимально допустимое значение нормативного соотношения собственных средств (капитала) и принятых обязательств, а также неоднократно нарушало требования страхового законодательства.
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ЦБ отозвал лицензию у страховой компании «Стерх»

ТАСС20:30

Банк России отозвал лицензию у страховой компании "Стерх""

РИА Новости20:00

ЦБ отозвал лицензию у страховой компании «Стерх»

РБК21:04

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РЕН ТВ20:11

Банк России отозвал лицензии у якутской страховой компании «Стерх»

Российская газета21:33

ЦБ РФ отозвал лицензию у страховой компании «Стерх»

News.ru20:11

Центробанк отозвал лицензию у страховой компании «Стерх»

Life.ru20:56
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Умер писатель и диссидент Владимир Буковский

Буковский умер от остановки сердца 27 октября в одной из больниц в Кембридже. В последние годы он тяжело болел, говорится в сообщении.
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Опасность прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) между Россией и США состоит в том, что такие ракеты могут появиться на территории Европы.
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Посол России призвал к осторожности россиян в США

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Кто мог сдать аль-Багдади?

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СК завел дело после расстрела военнослужащих в Забайкалье

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