Экономика
ТАССЦБ отозвал лицензию у страховой компании «Стерх»
Как отмечается в сообщении, лицензия отозвана в связи с тем, что акционерное общество нарушало порядок инвестирования средств страховых резервов, нарушало более чем на 20% минимально допустимое значение нормативного соотношения собственных средств (капитала) и принятых обязательств, а также неоднократно нарушало требования страхового законодательства.
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Общество
Гороскоп «КП»: Как водят знаки зодиака
Лев Львы идеалисты, поэтому водят аккуратно, а со своего железного коня буквально сдувают пылинки и способны упасть в обморок при виде еле заметной царапины.
КП - Калининград 25 октября в 11:43
Экономика
Минэкономразвития отказалось вводить «налог Чубайса»
Зачем нужен углеродный налог Председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс предложил ввести в России так называемый углеродный налог, взимаемый за превышение компаниями целевых показателей выбросов парниковых газов.
РБК 17:00
Технологии
Ученый рассказал о «личности» искусственного интеллекта
Поскольку искусственный интеллект (ИИ) и глубокое обучение продолжают влиять на многие сферы человеческой деятельности, ученый Хуэй Чиа продолжает изучать возможности роботов, чтобы выяснить, может ли понимание «личности» в алгоритме заставить людей больше доверять ИИ.
OAnews 08:04
Шоу-бизнес
Вера Брежнева появилась на показе мод в кожаном бюстгальтере
Исполнительница появилась на публике в кожаном бюстгальтере и легинсах, надев также жакет.
News.ru вчера в 23:42
Происшествия
Впавший в Турции в кому россиянин умер в самолете
Житель Сыктвкара, перенесший инсульт во время отдыха на курорте в турецкой Алании, умер на борту самолета Центра медицины катастроф, который должен был доставить его в родной Сыктывкар.
Ридус 04:29
Кино
Мария Миронова пришла в восторг от фильма «Текст»
Накануне своим мнением о «Тексте» поделилась на своей странице в Instagram Мария Миронова.
Телепрограмма 25 октября в 17:54
Армия и оружие
Трамп подтвердил гибель лидера ИГ
Президент США Дональд Трамп подтвердил гибель лидера «Исламского государства» (ИГ; запрещено в РФ) Абу Бакра аль-Багдади.
Коммерсантъ 09:26
Происшествия
Россиянка повредила пятимесячному сыну глаза после ссоры с мужем
Жительница села Таштып в Хакасии повредила пятимесячному сыну оба глаза после того, как поссорилась с мужем.
Lenta.ru 08:09
Кино
Новый «Zомбилэнд» могут снять в России
В российском прокате оказался получивший невероятный резонанс боевик «Zомбилэнд: Контрольный выстрел».
OvideO.ru вчера в 16:29
Авто
Топ-5 привычек, которые могут продлить жизнь двигателю
ИА Городские вести. Волгоград 09:51
Политика
«Альтернатива для Германии» удвоила результат на выборах в Тюрингии
"Жалкие результаты ХДС наглядно продемонстрировали слабость партии в глазах избирателей - не только в Тюрингии", - признает Die Welt.
Российская газета 20:54
Происшествия
Женщина погибла в ДТП на трассе в Слюдянском районе
Еще четверо взрослых и ребенок получили травмы. ДТП произошло около семи часов вечера в воскресенье, 27 октября, в Слюдянском районе.
ИркСиб 20:50
Автоспорт
Хэмилтон выиграл Гран-при Мексики «Формулы-1», Квят стал девятым
Британец Льюис Хэмилтон из команды Mercedes стал победителем Гран-при Мексики, очередного этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1".
Интерфакс-Спорт 17:16
Общество
Умер советский диссидент Владимир Буковский
Советский диссидент и писатель Владимир Буковский умер в возрасте 76 лет. Об этом сообщается на сайте политического активиста.
Lenta.ru 20:03
Общество
Диетолог назвала продукты, чаще всего вызывающие отравление
Татар-информ вчера в 15:56
Политика
В офисе Зеленского заявили о вывозе оружия националистов из Золотого
Украинская полиция изъяла и вывезла оружие, о котором шла речь в поселке Золотое на юго-востоке страны во время спора президента Владимира Зеленского с националистами, выступающими против разведения сил.
РИА Новости 17:23
Общество
СМИ: у «Останкино» возникли серьезные финансовые трудности
Шубин указывает на то, что долги «Первого канала» лишают «Останкино» почти трети доходов.
Московский Комсомолец 18:54
Футбол
Как «Спартак» разгромил «Локомотив» в столичном дерби
Москва 24 16:42
Шоу-бизнес
Дарья Мельникова вопреки традиции показала фото мужа
Дарья Мельникова почти никогда не делится подробностями личной жизни. Со своим мужем Артуром Смольяниновым она сыграла свадьбу в 2013 году.
Телепрограмма 13:46
Футбол
Хет-трик Пулишича помог «Челси» обыграть на выезде «Бернли»
В матче десятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) лондонский "Челси" гостил у "Бернли".
Газета.Ru вчера в 14:23
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил о вспышке лихорадки Денге
В Роспотребнадзоре предупредили, что вакцины от заболевания нет, именно поэтому в ведомстве просят туристов, прибывших из стран с тропическим климатом, при повышении температуры сразу обращаться ко врачу, пишет газета «Известия».
Комсомольская правда 25 октября в 05:05
Шоу-бизнес
Иркутянин прошёл первое испытание в шоу с Ольгой Бузовой
Шеф-повар из Иркутска Кирилл Шульгин прошёл первое испытание в шоу на ТНТ «План Б» с Ольгой Бузовой, но не выиграл свидание с певицей.
ИрСити 21:04
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 6,5%
Банк России впервые с декабря 2017 года снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов (0,5 п. п.) - до 6,5% на фоне более быстрого замедления инфляции.
ТАСС 25 октября в 06:51
Общество
Вопрос дня: куда делись трупы старателей?
В результате вода затопила два общежития, в которых жили старатели.
Новые Известия 07:31
Здоровье
Главные признаки алкоголизма назвал нарколог
Разницу между алкоголиком и здоровым человеком объяснил психиатр-нарколог Михаил Зобин, сообщает profile.ru.
Live24 вчера в 04:18
Армия и оружие
США планировали использовать робота для ликвидации аль-Багдади
Американские военные планировали использовать робота в ходе операции по ликвидации главаря террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади, однако он не понадобился.
ТАСС 14:59
Политика
Весь мир увидел виновных в срыве Минских соглашений – МИД РФ
Благодаря высказанным лидером «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Андреем Билецким угрозам весь мир увидел истинно виновных в блокировании выполнения Минских соглашений.
REGNUM 20:58