Экономика
ТАССЦБ отозвал лицензию у страховой компании «Стерх»
Как отмечается в сообщении, лицензия отозвана в связи с тем, что акционерное общество нарушало порядок инвестирования средств страховых резервов, нарушало более чем на 20% минимально допустимое значение нормативного соотношения собственных средств (капитала) и принятых обязательств, а также неоднократно нарушало требования страхового законодательства.
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Женщина после ссоры с мужем повредила глаза своему пятимесячному сыну.
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Премьер Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании в Ялте игорной зоны «Золотой берег», копия документа размещена на официальном портале правовой информации.
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Почему «Спартак» обыграл «Локомотив» в матче РПЛ
14-й тур чемпионата России подарил болельщикам сразу два московских дерби, в которых новоиспеченный наставник "Спартака" Доменико Тедеско одержал свою первую победу в России над грозным "Локомотивом", а "Динамо" начало выбираться из кризиса благодаря триумфу в матче с обескровленным ЦСКА.
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В общей группе футболист начался тренироваться с 4 октября. Тогда он рассказал, что его очень тепло приняли.
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Путин и Меркель обсудили транзит газа через Украину
Экономика
Охранники стали самыми закредитованными работниками в России
Треть дохода на выплату кредитов отдают медики (33,2%) и работники социальной сферы (32,8%).
Общество
Хакеры взломали сайт президента Грузии
Хакеры взломали сайт президента Грузии Саломе Зурабишвили и разместили на нем фото экс-главы государства Михаила Саакашвили с подписью I’ll be back («Я вернусь»).
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Зеленский назначил нового главу Киевской области
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил Алексея Чернышова новым главой Киевской области.
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Местные власти рассказали о семье солдата, застрелившего сослуживцев
Представители администрации поселка Вагай Тюменской области рассказали РИА Новости о семье срочника Рамиля Шамсутдинова, арестованного за убийство восьми сослуживцев в войсковой части в Забайкальском крае.
Шоу-бизнес
Любовь Успенская рассказала, что не носит нижнее бельё
Любовь Успенская ошеломила своих поклонников внезапным признанием, сделанным ею в рамках передачи "Бар в большом городе" с Ириной Чесноковой.
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