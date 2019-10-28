Экономика
ТАССЦБ отозвал лицензию у страховой компании «Стерх»
Как отмечается в сообщении, лицензия отозвана в связи с тем, что акционерное общество нарушало порядок инвестирования средств страховых резервов, нарушало более чем на 20% минимально допустимое значение нормативного соотношения собственных средств (капитала) и принятых обязательств, а также неоднократно нарушало требования страхового законодательства.
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Транспорт
Стала известна стоимость проезда по трассе Москва–Петербург
Стала известна стоимость будущего проезда на легковом автомобиле по всей трассе М-11 Москва–Санкт-Петербург, сдать которую планируют в ноябре.
Известия 18:54
Здоровье
Главные признаки алкоголизма назвал нарколог
Разницу между алкоголиком и здоровым человеком объяснил психиатр-нарколог Михаил Зобин, сообщает profile.ru.
Live24 вчера в 04:18
Армия и оружие
Пентагон отчитался о ликвидации лидера ИГ аль-Багдади
Американские военные провели спецоперацию в провинции Илдиб на северо-западе Сирии, в ходе которой уничтожили 48-летнего лидера "Исламского государства" (ИГ, террористическая организация, запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади, передает издание Newsweek.
Газета.Ru 02:30
Игры
Состоялся релиз The Outer Worlds
Оценка игры на Metacritic – 86 из 100, критики называют The Outer Worlds одной из лучших игр студии Obsidian.
Cyber.sports.ru 25 октября в 03:30
Политика
Посол России в США назвал главную опасность прекращения ДРСМД
Опасность прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) между Россией и США состоит в том, что такие ракеты могут появиться на территории Европы.
РБК 18:44
Политика
Минэкономразвития подготовило новый перечень районов Крайнего Севера
Минэкономразвития России разработало проект постановления правительства России, которым будет утвержден новый перечень районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.
Усинск.онлайн 06:40
Армия и оружие
Останки главаря ИГ захотели сбросить в море
Останки убитого лидера террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади могут быть сброшены в море.
Lenta.ru 22:27
Общество
Власти Калифорнии объявили об эвакуации 180 тыс. человек из-за пожара
В американском штате Калифорния из-за пожаров решили эвакуировать 180 тыс. человек. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на местного шерифа.
РБК 16:16
Политика
В Брюсселе обсудят транзит российского газа через Украину
28 октября в Брюсселе стартуют новый раунд переговоров на министерском уровне между Россией, Украиной и Еврокомиссией по вопросу транзита российского газа в Европу через Украину.
Московский Комсомолец 18:15
Авто
Названы 3 лучшие подержанные иномарки за 300 тыс. рублей
Специалисты, работающие на рынке подержанных автомобилей иностранного производства, назвали 3 лучшие, по их мнению модели, которые можно приобрести за сумму до 300 тысяч рублей.
Car.ru вчера в 14:50
Здоровье
Люди заболели гаффской болезнью в Тюменской области
В Тюменской области выявлены случаи заболевания гаффской болезнью (по научному – Алиментарно-токсическая пароксизмальная миоглобинурия).
7 новостей 25 октября в 04:17
Происшествия
Число жертв ДТП в Алтайском крае возросло до восьми человек
Количество погибших в результате дорожно-транспортного происшествия в Алтайском крае увеличилось до восьми человек.
REGNUM вчера в 01:41
Происшествия
У семьи россиян забрали 9-летнюю девочку весом 7 килограммов
В городе Зеленодольск (Республика Татарстан) у семьи Карабаевых забрали девятилетнюю девочку с ДЦП весом 7 килограммов.
Lenta.ru 11:19
Шоу-бизнес
Стас Пьеха признался, что перенес инфаркт в 34 года
Российский певец Стас Пьеха признался, что около шести лет назад перенес инфаркт после длительного употребления лекарственных препаратов, алкоголя и "всякого разного".
Газета.Ru 15:48
Армия и оружие
Опубликован план захвата Калининградской области Польшей и США
Потенциальный военный конфликт между Россией и странами НАТО в Прибалтике приведет в первую очередь к потере Калининградской области.
Lenta.ru вчера в 17:02
Политика
Член конгресса США подала в отставку после сексуального скандала
Член палаты представителей США от демократов Кэти Хилл подала в отставку после получившего огласку сексуального скандала с ее участием, передает ТАСС.
Газета.Ru 22:29
Гаджеты
В России начались продажи складного смартфона Samsung Galaxy Fold
Сегодня, 25 октября, на территории РФ стартуют продажи первого складного смартфона. Речь идет о модели Samsung Galaxy Fold.
Gazeta.SPb 25 октября в 00:19
Экономика
Минэкономразвития отказалось вводить «налог Чубайса»
Зачем нужен углеродный налог Председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс предложил ввести в России так называемый углеродный налог, взимаемый за превышение компаниями целевых показателей выбросов парниковых газов.
РБК 17:00
Кино
Блекло: режиссер «Отряда самоубийц» показал ранние тестовые образы Харли Квинн
В преддверии возвращения на экраны персонажа «Отряда самоубийц» Харли Квинн режиссер картины Дэвид Эйгер продемонстрировал, как могла выглядеть главная оторва Готэма.
Popcornnews.ru 25 октября в 17:30
Автоспорт
Хэмилтон выиграл Гран-при Мексики «Формулы-1», Квят стал девятым
Британец Льюис Хэмилтон из команды Mercedes стал победителем Гран-при Мексики, очередного этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1".
Интерфакс-Спорт 17:16
Политика
Отставки губернаторов перенесли на весну
Нынешней осенью плановых отставок губернаторов не будет, сообщают «Ведомости» — по сведениям издания, полученным от источников, близких к Кремлю, могут состояться одна-две отставки, но основная волна отставок намечена на весну.
Хакасия-Информ 21:47
Политика
В Госдепе США призвали отказаться от насилия в Ираке
Глава пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортагус призвала стороны конфликта в Ираке отказаться от применения насилия, а также выразила обеспокоенность давлением на иракские СМИ.
RT на русском 22:22
Общество
В ноябре россиян ждут длинные выходные
В ноябре россиян ждут подряд три выходных дня.
Известия Мордовии 25 октября в 01:54
Энергетика
Крупный проект «Роснефти» не получит льготы на добычу нефти
Для загрузки Северного морского пути ведется разработка консолидации нефтегазовых активов и создания новой нефтегазовой провинции мирового класса на севере Красноярского края (проект «Восток ойл», включающий Лодочное, Ванкорское, Сузунское, Тагульское, Пайяхское и другие месторождения), писал в июне 2019 г. президенту Владимиру Путину главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин.
Ведомости 17:15
Политика
Президент Аргентины признал поражение на выборах
Действующий президент Аргентины Маурисио Макри поздравил своего оппонента по выборам оппозиционного кандидата Альберто Фернандеса с победой на президентских выборах, сообщает La Nacion.
РБК 22:45
Космос
Американский космоплан X-37B вернулся с секретной миссии
Секретная миссия X-37B завершилась через 780 дней пребывания на околоземной орбите. Предыдущий рекорд космоплана - 718 дней.
ТАСС 18:07
Политика
Украинские боевики вывезли оружие из Золотого – Нацполиция
Комментируя ситуацию, Троян называет боевиков «ветеранами-добровольцами» и подчёркивает законный характер имеющегося у них на руках оружия определением «собственное легальное».
REGNUM 19:57
Армия и оружие
Российские стратегические бомбардировщики возвращаются из ЮАР
Визит в Южно-Африканскую Республику завершили два стратегических ракетоносца Ту-160 по информации Южно-Африканских национальных сил обороны, 26 октября сообщает REGNUM.
Красная весна вчера в 03:22