Экономика
ТАССЦБ отозвал лицензию у страховой компании «Стерх»
Как отмечается в сообщении, лицензия отозвана в связи с тем, что акционерное общество нарушало порядок инвестирования средств страховых резервов, нарушало более чем на 20% минимально допустимое значение нормативного соотношения собственных средств (капитала) и принятых обязательств, а также неоднократно нарушало требования страхового законодательства.
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Общество
Умерла «Бурановская бабушка» Наталья Пугачева
Регион online 26 октября в 13:03
Происшествия
Военный суд арестовал срочника, застрелившего сослуживцев в Забайкалье
Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, расстрелявший восьмерых сослуживцев в войсковой части в Забайкальском крае, арестован по решению Читинского гарнизонного военного суда.
Газета.Ru 04:28
Космос
Американский космоплан X-37B вернулся с секретной миссии
Секретная миссия X-37B завершилась через 780 дней пребывания на околоземной орбите. Предыдущий рекорд космоплана - 718 дней.
ТАСС вчера в 18:07
Экономика
Минэкономразвития отказалось от «налога Чубайса»
Минэкономразвития отказалось от углеродного налога, предложенного главой «Роснано» Анатолием Чубайсом, после замечаний Минэнерго, Минпромторга и Российского союза промышленников и предпринимателей.
BFM.ru 04:42
Общество
Минкомсвязи пообещало не допустить сбои в телевещании из-за долгов
Минкомсвязи работает над ситуацией с долгами «Первого канала» и стремится не допустить перебоев в телевещании.
РБК 04:36
Общество
Медведев поручил создать в Ялте игорную зону «Золотой берег»
В Ялте появится игорная зона "Золотой берег", следует из распоряжения премьер-министра Дмитрия Медведева, опубликованного на официальном портале правовой информации.
РИА Новости 04:51
Экономика
ФАС заподозрила энергетиков в ценовом сговоре
После начала расследования цены уже пошли вниз. Если сговор энергетиков удастся доказать, им грозят штрафы до 15% от годовой выручки.
Коммерсантъ вчера в 18:21
Кино
Исполнитель роли Джокера Хоакин Феникс отмечает юбилей
Исполнитель роли Джокера Хоакин Феникс отмечает юбилей Сегодня актер Хоакин Феникс празднует день рождения.
Экспресс газета вчера в 23:30
Здоровье
Глава Минздрава назвала примерные сроки перехода на систему лекарственного страхования
Министерство здравоохранения России рассчитывает перейти на систему полного или частичного возмещения стоимости лекарств в амбулаторном звене в течение двух-трёх лет, заявила глава ведомства Вероника Скворцова.
Парламентская газета 03:40
Политика
Глава Башкирии Хабиров возглавил правительство региона
Ранее источники в администрации главы региона сообщали, что на должность премьера планировалось назначить бывшего сопредседателя «Деловой России» Андрея Назарова.
Коммерсантъ 03:37
Общество
Мисс Украина рассказала, кому принадлежит Крым
Мисс Украина - 2019 и претендентка на победу в конкурсе красоты «Мисс мира» Маргарита Паша поделилась мнением о территориальной принадлежности Крыма.
ТК Звезда 25 октября в 14:50
Общество
Треть российских семей с детьми не знают о положенных им льготах
Более 35% российских семей с детьми не получают льготы из-за того, что не знают о существовании положенной им помощи, сообщают «Известия» со ссылкой на результаты опроса, проведенного Общественной палатой России.
Коммерсантъ 03:24
Политика
МИД России ответил на угрозу «Азова» ввести тысячи бойцов в Донбасс
RT на русском вчера в 23:15
Происшествия
Задержаны 14 предполагаемых участников ночной перестрелки в Казани
Правоохранители разыскали и задержали 14 возможных участников перестрелки в Казани, в результате которой пострадал человек.
Газета.Ru вчера в 08:42
Происшествия
Подделка: анализы гонщика из Екатеринбурга принадлежат другому
Твой Континент вчера в 02:24
Авто
Монгольская полиция приобрела внедорожники Lada 4X4
В оснащение полицейских Lada 4X4 вошли рации, светоговорящие устройства, видеомагнитофоны, системы доступа к базам данных полиции.
За рулем Кубань 04:08
Общество
Видеосервис Apple запустится без русской озвучки
В контенте сервиса Apple TV+, который станет доступен с 1 ноября, не будет русского дубляжа, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник, близкий к Apple и топ-менеджеров российских видеосервисов.
Rambler News Service 03:25
Здоровье
Онкологи назвали средний возраст диагностики рака в России
Средний возраст диагностики онкологических заболеваний среди россиян составляет 64,5 года.
РБК 03:42
Шоу-бизнес
Наталья Рудова раскритиковала Малахова за передачу об эскорте
Актриса Наталья Рудова написала большой пост о серии передач Андрея Малахова, посвященных эскорту.
Наша версия вчера в 08:47
Шоу-бизнес
Алла Пугачева удивила Максима Галкина новой причёской
Юморист Максим Галкин частенько радует поклонников Аллы Пугачёвой новыми снимками Примадонны.
Paparazzi.ru 02:33
Общество
«Нафтогаз»: суд Амстердама арестовал акции «дочки» «Газпрома»
Окружной суд Амстердама удовлетворил требования «Нафтогаза» и арестовал акции дочерней структуры «Газпрома» – South Stream Transport B.V.
Право.ру 25 октября в 10:35
Происшествия
Школьник жестоко расправился со своей матерью в Петербурге
Газета.Ru вчера в 02:43
Экономика
Пенсионные льготы обойдутся бюджету России в 10 млрд рублей
В 10 млрд рублей обойдутся бюджету налоговые льготы, которые планируется предоставить гражданам и работодателям в рамках новой пенсионной реформы.
Известия вчера в 19:54
Общество
На Троекуровском кладбище открылся памятник Николаю Караченцову
Памятник актеру Николаю Караченцову открылся на Троекуровском кладбище, сообщает РИАМО со ссылкой на корреспондента.
Molnet.ru вчера в 09:42
Фигурное катание
Трусова и Ханю показали параллельный четверной тулуп
Российская фигуристка Александра Трусова и японец Юдзуру Ханю исполнили параллельный четверной тулуп на тренировке перед показательными выступлениями на Skate Canada.
Нева Спорт 01:12
Путешествия
Туристы побили постсоветский рекорд в Крыму
Lenta.ru 04:32
Футбол
Уткин назвал смену главного тренера удачей Спартака
Популярный тележурналист и комментатор Василий Уткин прокомментировал дерби московского «Спартака» с «Локомотивом», назвав смену главного тренера у красно-белых главной удачей.
МонаВиста 03:56