Как отмечается в сообщении, лицензия отозвана в связи с тем, что акционерное общество нарушало порядок инвестирования средств страховых резервов, нарушало более чем на 20% минимально допустимое значение нормативного соотношения собственных средств (капитала) и принятых обязательств, а также неоднократно нарушало требования страхового законодательства.

Происшествия Военный суд арестовал срочника, застрелившего сослуживцев в Забайкалье Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, расстрелявший восьмерых сослуживцев в войсковой части в Забайкальском крае, арестован по решению Читинского гарнизонного военного суда.

Космос Американский космоплан X-37B вернулся с секретной миссии Секретная миссия X-37B завершилась через 780 дней пребывания на околоземной орбите. Предыдущий рекорд космоплана - 718 дней.

Экономика Минэкономразвития отказалось от «налога Чубайса» Минэкономразвития отказалось от углеродного налога, предложенного главой «Роснано» Анатолием Чубайсом, после замечаний Минэнерго, Минпромторга и Российского союза промышленников и предпринимателей.

Общество Минкомсвязи пообещало не допустить сбои в телевещании из-за долгов Минкомсвязи работает над ситуацией с долгами «Первого канала» и стремится не допустить перебоев в телевещании.

Общество Медведев поручил создать в Ялте игорную зону «Золотой берег» В Ялте появится игорная зона "Золотой берег", следует из распоряжения премьер-министра Дмитрия Медведева, опубликованного на официальном портале правовой информации.

Экономика ФАС заподозрила энергетиков в ценовом сговоре После начала расследования цены уже пошли вниз. Если сговор энергетиков удастся доказать, им грозят штрафы до 15% от годовой выручки.

Кино Исполнитель роли Джокера Хоакин Феникс отмечает юбилей Исполнитель роли Джокера Хоакин Феникс отмечает юбилей Сегодня актер Хоакин Феникс празднует день рождения.

Здоровье Глава Минздрава назвала примерные сроки перехода на систему лекарственного страхования Министерство здравоохранения России рассчитывает перейти на систему полного или частичного возмещения стоимости лекарств в амбулаторном звене в течение двух-трёх лет, заявила глава ведомства Вероника Скворцова.

Политика Глава Башкирии Хабиров возглавил правительство региона Ранее источники в администрации главы региона сообщали, что на должность премьера планировалось назначить бывшего сопредседателя «Деловой России» Андрея Назарова.

Общество Мисс Украина рассказала, кому принадлежит Крым Мисс Украина - 2019 и претендентка на победу в конкурсе красоты «Мисс мира» Маргарита Паша поделилась мнением о территориальной принадлежности Крыма.

Общество Треть российских семей с детьми не знают о положенных им льготах Более 35% российских семей с детьми не получают льготы из-за того, что не знают о существовании положенной им помощи, сообщают «Известия» со ссылкой на результаты опроса, проведенного Общественной палатой России.

Происшествия Задержаны 14 предполагаемых участников ночной перестрелки в Казани Правоохранители разыскали и задержали 14 возможных участников перестрелки в Казани, в результате которой пострадал человек.

Авто Монгольская полиция приобрела внедорожники Lada 4X4 В оснащение полицейских Lada 4X4 вошли рации, светоговорящие устройства, видеомагнитофоны, системы доступа к базам данных полиции.

Общество Видеосервис Apple запустится без русской озвучки В контенте сервиса Apple TV+, который станет доступен с 1 ноября, не будет русского дубляжа, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник, близкий к Apple и топ-менеджеров российских видеосервисов.

Здоровье Онкологи назвали средний возраст диагностики рака в России Средний возраст диагностики онкологических заболеваний среди россиян составляет 64,5 года.

Шоу-бизнес Наталья Рудова раскритиковала Малахова за передачу об эскорте Актриса Наталья Рудова написала большой пост о серии передач Андрея Малахова, посвященных эскорту.

Шоу-бизнес Алла Пугачева удивила Максима Галкина новой причёской Юморист Максим Галкин частенько радует поклонников Аллы Пугачёвой новыми снимками Примадонны.

Общество «Нафтогаз»: суд Амстердама арестовал акции «дочки» «Газпрома» Окружной суд Амстердама удовлетворил требования «Нафтогаза» и арестовал акции дочерней структуры «Газпрома» – South Stream Transport B.V.

Экономика Пенсионные льготы обойдутся бюджету России в 10 млрд рублей В 10 млрд рублей обойдутся бюджету налоговые льготы, которые планируется предоставить гражданам и работодателям в рамках новой пенсионной реформы.

Общество На Троекуровском кладбище открылся памятник Николаю Караченцову Памятник актеру Николаю Караченцову открылся на Троекуровском кладбище, сообщает РИАМО со ссылкой на корреспондента.

Фигурное катание Трусова и Ханю показали параллельный четверной тулуп Российская фигуристка Александра Трусова и японец Юдзуру Ханю исполнили параллельный четверной тулуп на тренировке перед показательными выступлениями на Skate Canada.