Экономика

РБКРБКЦБ отозвал лицензию у страховой компании «Стерх»

Как следует из информации на сайте компании, «Стерх» имеет 29 филиалов в Якутии. Ее главный офис находится в столице республики Якутске. В августе ЦБ отозвал лицензии на осуществление личного и имущественного страхования у московской компании «КРК-Страхование».
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ЦБ отозвал лицензию у страховой компании «Стерх»

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ЦБ отозвал лицензию у страховой компании «Стерх»

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Коммерсантъвчера в 21:55

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Банк России отозвал лицензии у якутской страховой компании «Стерх»

Российская газетавчера в 21:33
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