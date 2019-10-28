Экономика
РБКЦБ отозвал лицензию у страховой компании «Стерх»
Как следует из информации на сайте компании, «Стерх» имеет 29 филиалов в Якутии. Ее главный офис находится в столице республики Якутске. В августе ЦБ отозвал лицензии на осуществление личного и имущественного страхования у московской компании «КРК-Страхование».
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Здоровье
В Калуге зарегистрировали первые случаи гриппа
На прошлой неделе в Калужской области зарегистрировано 5108 случаев ОРВИ и это на 11,5% меньше, чем на неделе ранее.
Здоровье
Улучшение медобслуживания и устранение недочетов в больницах: в Приамурье общественный совет по НОК подвел итоги работы
Состоялось заседание амурского общественного совета по независимой оценке качества условий оказания медицинских услуг.
Музыка
Шнуров заявил, что «Ленинград» обрадовался роспуску
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил, что не испытывает груза ответственности за роспуск группы, а сами участники коллектива вообще обрадовались «выходу на пенсию».
Общество
Роструд напомнил о короткой рабочей неделе
В Роструде напомнили, что понедельник, 4 ноября, будет выходным в связи с празднованием Дня народного единства.
Общество
Россиян предупредили о сбоях в телевещании из-за долгов Первого канала
Генеральный директор телецентра «Останкино» Михаил Шубин предупредил о возможных сбоях в вещании из-за долгов Первого канала и его подрядчиков.
Политика
Путин поручил ужесточить наказание за пропаганду наркотиков
Президент России Владимир Путин поручил подготовить поправки об ужесточении ответственности за пропаганду наркотиков в интернете.
Футбол
Дубли Икарди и Мбаппе принесли победу «ПСЖ» в матче с «Марселем»
В матче 11-го тура чемпионата Франции "Пари Сен-Жермен" на поле домашнего стадиона "Парк де Пренс" в Париже разгромил "Марсель", забив четыре безответных мяча – 4:0. У победителей встречи по два мяча забили аргентинец Мауро Икарди (10-я, 26-я минуты) и француз Килиан Мбаппе (32, 44).
Происшествия
Суд арестовал студента, планировавшего расстрелять однокурсников
Зарайский городской суд Подмосковья арестовал студента Луховицкого аграрно-промышленного колледжа, который готовил нападение на однокурсников.
Армия и оружие
Россия и Египет объединили ПВО на совместных учениях
Россия и Египет объединили силы ПВО в одну структуру в рамках учений «Стрела Дружбы -2019», сообщает пресс-служба Южного военного округа.
Шоу-бизнес
У Максима Фадеева случился сердечный приступ
Скорая приехала в его загородный дом. Оказалось, 51-летнему Максиму Фадееву стало плохо накануне ночью, случился сердечный приступ.
Политика
Евросоюз разрешил отложить Brexit
Брюссель согласился отложить выход Великобритании из Евросоюза (Brexit) до 31 января 2020 года.
Авто
Тайные «приветы» в автомобилях, о которых не знают владельцы
Здорово, что дизайнеры современных автомобилей по-прежнему позволяют себе эти маленькие, но приятные для будущих владельцев «шалости».
Армия и оружие
Трамп подтвердил гибель лидера ИГ
Президент США Дональд Трамп подтвердил гибель лидера «Исламского государства» (ИГ; запрещено в РФ) Абу Бакра аль-Багдади.
Шоу-бизнес
Гарик Харламов оценил постельные сцены в фильме с участием жены
Российский комик Гарик Харламов ответил на постоянные вопросы поклонников об отношении к роли его жены, актрисы Кристины Асмус, в фильме «Текст».
Происшествия
12-летний российский школьник жестоко убил свою мать
Здоровье
Онкологи назвали средний возраст диагностики рака в России
Средний возраст диагностики онкологических заболеваний среди россиян составляет 64,5 года.
Хоккей
«Локомотив» заключил полноценный контракт с Андреем Марковым
Ярославский «Локомотив» подписал полноценный контракт до конца сезона с защитником Андреем Марковым, информирует пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.
Общество
Медведев поручил создать в Ялте игорную зону «Золотой берег»
В Ялте появится игорная зона "Золотой берег", следует из распоряжения премьер-министра Дмитрия Медведева, опубликованного на официальном портале правовой информации.
Общество
Число не пользующихся льготами семей с детьми составило 35%
Более 35% российских семей с детьми не пользуются положенными им по закону льготами из-за незнания о существовании доступных им привилегий.
Политика
Офис Зеленского сообщил о вывозе оружия националистов из Золотого
Офис Зеленского приводит данные МВД Украины, согласно которым, незаконное оружие националистов, выступающих против разведения сил в Донбассе, было вывезено из Золотого, где украинский президент провел последние два дня.
Происшествия
Страстной паре не дали заняться сексом в самолете
«Любовь» приморцев не нашла одобрения ни у командира экипажа самолета, ни у пассажиров, а потому весь полет от Москвы до Владивостока пара провела в разлуке.
Политика
Американская конгрессмен ушла в отставку после сексуального скандала
Конгрессмен США Кети Хилл подала в отставку из-за обвинений в сексуальных отношениях с сотрудниками.
Политика
Сотрудники «либеральных» СМИ рассказали о своей работе
Телеканал RT пообщался с сотрудниками "либеральных" СМИ, попросив рассказать их об особенностях своей работы, и опубликовал ответы журналистов на самые "острые вопросы".
Политика
МИД России ответил на угрозу «Азова» ввести тысячи бойцов в Донбасс
Общество
Мисс Украина рассказала, кому принадлежит Крым
Мисс Украина - 2019 и претендентка на победу в конкурсе красоты «Мисс мира» Маргарита Паша поделилась мнением о территориальной принадлежности Крыма.
Общество
Собянин отметил заслугу полиции в предотвращении последствий акций протеста в Москве
Комментируя работу полиции и Росгвардии в Москве, Собянин заявил, что, помимо уличных акций, правоохранительные органы обеспечили безопасность большого количества культурных мероприятий, в которых участвовали миллионы москвичей и приезжих.
Происшествия
Названа причина расстрела 8 человек в воинской части в Забайкалье
Общество
Правительство позволит строить жилье ближе к аэропортам
Уровень шума используется для определения границ приаэродромной территории, на которой ограничено строительство жилья.
Общество
Дагестанцам придется копить деньги 19 лет для покупки дома
В Дагестане при средней зарплате в 30 тысяч рублей и стоимости дома 6,6 млн рублей срок для накопления необходимой суммы составляет 19 лет.