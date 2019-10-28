В августе ЦБ отозвал лицензии на осуществление личного и имущественного страхования у московской компании «КРК-Страхование». Причиной такого решения регулятор назвал неустранение нарушений страхового законодательства в установленный срок.

Общество Руководитель «Останкино» предупредил о возможных сбоях в телевещании «Общественное телевидение России» выполняет все обязательства перед «Останкино», представители телецентра не предупреждали, что какие-то работы не будут производиться, заявил «Ведомостям» первый заместитель гендиректора ОТР Александр Пономарев.

Происшествия В Томской области нашли пропавшую семью с годовалым ребенком Семью с годовалым ребенком, пропавшую без вести, которую разыскивали полицейские и спасатели в Томской области, нашли – люди живы, сообщает в понедельник ГУМЧС по региону.

Экономика Минэкономразвития отказалось вводить предложенный Чубайсом налог Минэкономразвития исключило из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов предложенные руководителем «Роснано» Анатолием Чубайсом положения об углеродном налоге.

Общество Умер советский диссидент и писатель Владимир Буковский Советский диссидент и писатель Владимир Буковский умер после продолжительной болезни в больнице в Кембридже, сообщается на сайте писателя.

Политика Член конгресса США подала в отставку после сексуального скандала Член палаты представителей США от демократов Кэти Хилл подала в отставку после получившего огласку сексуального скандала с ее участием, передает ТАСС.

Здоровье Гипертоников обеспечат бесплатными современными приборами Ведомство планирует со следующего года начать бесплатную раздачу пациентам с гипертонией современных приборов, которые удаленно мониторят состояние здоровья человека.

Кино Этот российский фильм стоил три миллиарда. Он опозорил страну, Шварценеггера и Джеки Чана 23 августа российская пресса взорвалась одной из самых абсурдных новостей года: кинокомпания «Русская Фильм Группа» (РФГ) подала в суд на Арнольда Шварценеггера и Джеки Чана с требованием взыскать с двух суперветеранов экшена, а также главной китайской киногоскорпорации China Film Co. сумму 216,6 миллиона рублей.

Политика Глава Башкирии Хабиров возглавил региональное правительство В соответствии со статьей 91 конституции Башкирии глава республики возглавляет правительство, а его заместители курируют деятельность органов исполнительной власти в соответствующей сфере ведения и контролируют их деятельность в соответствии с распределением обязанностей, говорится в сообщении.

Шоу-бизнес Любовь Успенская: «Я не ношу ни трусы, ни лифчики» Первой оказалось то, что при регулярной покупке красивого и дорогого нижнего белья этот предмет одежды просто пылится в шкафу звезды, ведь она не носит «ни трусы, ни лифчики».

Общество Россияне отказались от развлечений и стали копить на старость Выяснилось, что, если раньше россияне тратили сохраненные деньги на развлечения, отдых или покупку материальных вещей, то в 2019 году жители страны все чаще стали задумываться о будущем.

Футбол Фанаты «Арсенала» освистали Джаку В матче против «Кристал Пэлас» «Арсенал» вёл со счётом 2:0, но упустил победу и добился лишь ничьей.

Шоу-бизнес Алла Пугачева порадовала поклонников стильной прической Под фото в комментариях многие написали, что Пугачева с этой прической стала похожа на свою дочь Кристину Орбакайте.

Политика Кадыров прокомментировал гибель лидера ИГ цитатой из Гоголя Руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров, комментируя информацию о гибели в Сирии главы запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» (ИГ) Абу Бакра аль-Багдади, процитировал русского классика Николая Гоголя.