Экономика

РБКРБКЦБ отозвал лицензию у страховой компании «Стерх»

В августе ЦБ отозвал лицензии на осуществление личного и имущественного страхования у московской компании «КРК-Страхование». Причиной такого решения регулятор назвал неустранение нарушений страхового законодательства в установленный срок.
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ЦБ отозвал лицензию у страховой компании «Стерх»

ТАССвчера в 20:30

Банк России отозвал лицензию у страховой компании "Стерх""

РИА Новостивчера в 20:00

ЦБ отозвал лицензию у страховой компании «Стерх»

РБКвчера в 21:04

Страховую компанию «Стерх» лишили лицензии

РЕН ТВвчера в 20:11

ЦБ отозвал лицензию у компании «Стерх»

Коммерсантъвчера в 21:55

ЦБ отозвал лицензию у страховой компании «Стерх»

Известиявчера в 21:44

Банк России отозвал лицензии у якутской страховой компании «Стерх»

Российская газетавчера в 21:33
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Причину своего «оскорбительного» поведения рассказал участник шоу «Голос» в своем Instagram 26 октября.
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Режиссер Дэвид Линч получил почетную премию "Оскар" за выдающийся вклад в кинематограф, сообщает ТАСС.
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