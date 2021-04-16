Третий бой Конора Макгрегора с Дастином Порье 10 июля официально подтвержден

Сразу после боя и МакГрегор, и Порье подтвердили, что они встретятся снова, поскольку их счет 1:1. Порье даже отказался от титульного боя в легком весе, чтобы снова встретиться с ирландцем.