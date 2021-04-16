ЦБ отозвал лицензию у банка «Нейва»
Центробанк с 16 апреля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка «Нейва» (город Екатеринбург), говорится в сообщении регулятора. Согласно данным ЦБ, по величине активов кредитная организация занимала 188-е место в банковской системе России.В источнике
С чего всё началось
Там отметили
, что банк "нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к нему меры, в том числе вводилось ограничение на осуществление отдельных банковских операций".