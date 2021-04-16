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ЦБ отозвал лицензию у банка «Нейва»

Центробанк с 16 апреля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка «Нейва» (город Екатеринбург), говорится в сообщении регулятора. Согласно данным ЦБ, по величине активов кредитная организация занимала 188-е место в банковской системе России.В источнике
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С чего всё началось
Там отметили
, что банк "нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к нему меры, в том числе вводилось ограничение на осуществление отдельных банковских операций".

Подробнее о событии

Центробанк отозвал лицензию у банка «Нейва»

Газета.Ru00:01

Центробанк отозвал лицензию у банка «Нейва»

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Отозвана лицензия у банка «Нейва»

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Центробанк отозвал лицензию у банка «Нейва»

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ЦБ отозвал лицензию у банка «Нейва»

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