Сторонники Навального подсчитали, во сколько обходятся полеты Володина в Саратов

Сторонники Навального пишут, что в этом году Володин летал между Москвой и Саратовом 50 раз, и это обошлось бюджету в 75 миллионов рублей – по 1,5 миллиона за один перелет.