Находящийся более года под стражей советник главы «Роскосмоса», бывший спецкорреспондент «Коммерсанта» и «Ведомостей» Иван Сафронов написал статью о том, как следствие работает с подозреваемыми по делам о госизмене и шпионаже.
Другой собеседник, близкий к правительству, уточнил, что в кабинете министров рассчитывают на массовый перевод зарубежных структур крупнейших российских организаций в САР: неформальная рекомендация профильным министерствам – прежде всего Минфину и Минэку – ускорить приток компаний в российские офшоры исходила от «высшего руководства», знает собеседник «Ведомостей».
Украинский вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Ольга Стефанишина в эфире телеканала «Украина 24» сообщила, что Киев должен получить по завершении строительства трубопровода «Северный поток — 2».
Венеции удалось избежать внесения в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, находящихся под угрозой, благодаря решению властей Италии запретить с 1 августа проход больших судов, включая круизные лайнеры, по каналу Джудекка и мимо площади Святого Марка.
Сильные дожди в Забайкальском крае в пятницу привели к обрушению железнодорожного моста на перегоне Куэнга - Укурей Транссибирской железнодорожной магистрали, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Забайкалью.