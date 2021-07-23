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ЦБ отозвал лицензию у попавшей под санкции США московской организации

По величине активов НКО занимала 360-е место в банковской системе России.
РБК
В январе 2019 года в Москве члена совета директоров АО «Руна-банк» Сергея Можаева арестовали за хищения.
Коммерсантъ
В июне 2019 года НКО «Русское финансовое общество» попала в санкционные списки Минфина США, связанные с КНДР.
РБК
Размер страховой ответственности предварительно оценивается в 813 миллионов рублей.
РИА Новости

С чего всё началось

ЦБ отозвал лицензии на осуществление банковских операций и профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг у зарегистрированного в Москве Руна-Банка, говорится
 на сайте регулятора.

Подробнее о событии

Центробанк отозвал с 23 июля лицензии у Руна-банка и Русского финансового общества

РИА Новости02:26

Банк России отозвал лицензию у НКО «Русское финансовое общество»

Финмаркет02:22

ЦБ отозвал лицензию у НКО «Русское финансовое общество» за расчеты с онлайн-казино

ПРАЙМ01:54

ЦБ РФ отозвал лицензию у московского Руна-банка

Интерфакс01:45

Центробанк отозвал лицензию у НКО «Русское финансовое общество»

Известия02:06

Отозвана лицензия на осуществление банковских операций у НКО «Русское финансовое общество»

Глас Народа01:55

ЦБ РФ отозвал лицензии у Руна-банка и НКО «Русское финансовое общество»

Finam.Ru01:55
Интересное

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