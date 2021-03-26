Московский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Рязанской области отказал 70-летнему правозащитнику Александру Бехтольду в возбуждении уголовного дела за то, что силовики ударили его по голове дубинкой и сломали фотоаппарат, сообщает .
Как следует из ее презентации, долговая нагрузка россиян достигла 11,7%. Госпожа Данилова уточнила, что долговая нагрузка у ипотечных заемщиков к началу года подросла до 1,9%, а по другим кредитам — до 9,8%. По ее словам, были и сдерживающие рост долговой нагрузки факторы, главный из которых — снижение ставок по кредитам.
Основная проблема курортного сезона в Турции — ограниченное количество российских аэропортов, откуда разрешены международные рейсы (21), но туроператоры в 2021 году планируют расширить географию вылетов до 40 городов России, в том числе из Сибири и Дальнего Востока.
Независимый эксперт на рынке платежных карт Дмитрий Вишняков считает, что увеличение интерчейнджа для электронной коммерции — самого быстрорастущего сегмента розничных продаж — это предлог к увеличению эквайринговых комиссий банков: «В период начала пандемии банки понизили комиссии, следуя пожеланиям ЦБ».