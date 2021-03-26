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ЦБ отозвал лицензию у поволжского банка «Мегаполис»

Центробанк отозвал лицензию у банка «Мегаполис» из Чебоксар, говорится на сайте регулятора. Кредитная организация занимала 234 место в банковской системе России.В источнике
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Центробанк отозвал лицензию у поволжского банка из третьей сотни

РБК02:23

ЦБ отозвал лицензию банка «Мегаполис»

Вести.Ru02:16

ЦБ отозвал лицензию у банка «Мегаполис»

ТАСС01:59

ЦБ отозвал лицензию у банка «Мегаполис»

РИА Новости01:58

ЦБ РФ отозвал лицензию у банка «Мегаполис»

Финмаркет01:44

ЦБ отозвал лицензию у банка «Мегаполис»

Коммерсантъ01:42

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ПРАЙМ01:36
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