ЦБ: долговая нагрузка россиян выросла до рекордных 11,7%

Как следует из ее презентации, долговая нагрузка россиян достигла 11,7%. Госпожа Данилова уточнила, что долговая нагрузка у ипотечных заемщиков к началу года подросла до 1,9%, а по другим кредитам — до 9,8%. По ее словам, были и сдерживающие рост долговой нагрузки факторы, главный из которых — снижение ставок по кредитам.