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ЦБ отозвал лицензию у поволжского банка «Мегаполис»

Центробанк отозвал лицензию у банка «Мегаполис» из Чебоксар, говорится на сайте регулятора. Кредитная организация занимала 234 место в банковской системе России.В источнике
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ЦБ отозвал лицензию у банка «Мегаполис»

РИА Новости01:58

ЦБ отозвал лицензию банка «Мегаполис»

Вести.Ru02:16

ЦБ отозвал лицензию у банка «Мегаполис»

ТАСС01:59

Центробанк отозвал лицензию у поволжского банка из третьей сотни

РБК02:23

ЦБ РФ отозвал лицензию у банка «Мегаполис»

Финмаркет01:44

ЦБ отозвал лицензию у банка «Мегаполис»

Коммерсантъ01:42

Центробанк отозвал лицензию у банка «Мегаполис»

ПРАЙМ01:36
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Google исправил перевод идентичных фраз про Путина и Байдена

Телеканал разместил скриншот, на котором показано, что фразу «Biden changed for bad» платформа переводила как «Байден изменился к лучшему», однако аналогичное предложение с именем президента России «Putin changed for bad», в переводчике означает «Путин изменился в худшую сторону».
РБК03:03

Эксперты оценили потери от госрегулирования цен на подсолнечное масло

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РБК00:00