Эксперты оценили потери от госрегулирования цен на подсолнечное масло

Из-за регулирования цен производители масложировой продукции не смогли заработать лишь на поставках бутилированного масла в розницу, с декабря 2020 года по март 2021-го недополученный доход составил около 7,5 млрд руб. для всей отрасли, утверждает исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев.