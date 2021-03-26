Телеканал разместил скриншот, на котором показано, что фразу «Biden changed for bad» платформа переводила как «Байден изменился к лучшему», однако аналогичное предложение с именем президента России «Putin changed for bad», в переводчике означает «Путин изменился в худшую сторону».
Из-за регулирования цен производители масложировой продукции не смогли заработать лишь на поставках бутилированного масла в розницу, с декабря 2020 года по март 2021-го недополученный доход составил около 7,5 млрд руб. для всей отрасли, утверждает исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев.