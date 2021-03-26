ВедомостиЦБ отозвал лицензию у поволжского банка «Мегаполис»Центробанк отозвал лицензию у банка «Мегаполис» из Чебоксар, говорится на сайте регулятора. Кредитная организация занимала 234 место в банковской системе России.В источникеТК ЗвездаPravda.RuLife.ruПарламентская газетаЭкономика сегодняГазета.RuРоссийская газетаФАНУтроNewsРадио SputnikОбщественная служба новостейРеальное времяРИАМОZnak.comLenta.ruИзвестияФедералПрессRuNews24.ruАК&МПРАЙМВести.RuBanknn.ruТелеканал 360°Московский КомсомолецАиФ ЧебоксарыНовые ИзвестияRusbankrot.ruРосбалтБел.РуБизнес журналПодробнее о событииЦБ РФ отозвал лицензию у банка «Мегаполис»Финмаркет01:44ЦБ отозвал лицензию у банка «Мегаполис»ТАСС01:59ЦБ отозвал лицензию у банка «Мегаполис»РИА Новости01:58Центробанк отозвал лицензию у поволжского банка из третьей сотниРБК02:23ЦБ отозвал лицензию у банка «Мегаполис»Коммерсантъ01:42ЦБ РФ отозвал лицензию у банка «Мегаполис»Интерфакс01:37Центробанк отозвал лицензию у банка «Мегаполис»ПРАЙМ01:36Показать ещёОценить18КомментироватьПоделиться