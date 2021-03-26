Мишустин принял участие в возложении венков к памятнику Неизвестному солдату в Афинах

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин вместе с главами других делегаций, присутствующих на праздновании в четверг 200-летия греческой революции, принял участие в возложении венков к памятнику Неизвестному солдату на площади Синтагма (Конституции) в центре Афин.