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ЦБ отозвал лицензию у поволжского банка «Мегаполис»

Центробанк отозвал лицензию у банка «Мегаполис» из Чебоксар, говорится на сайте регулятора. Кредитная организация занимала 234 место в банковской системе России.В источнике
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ЦБ отозвал лицензию у банка «Мегаполис»

Коммерсантъ01:42

ЦБ отозвал лицензию у банка «Мегаполис»

ТАСС01:59

ЦБ отозвал лицензию у банка «Мегаполис»

РИА Новости01:58

ЦБ РФ отозвал лицензию у банка «Мегаполис»

Финмаркет01:44

Центробанк отозвал лицензию у поволжского банка из третьей сотни

РБК02:23

ЦБ РФ отозвал лицензию у банка «Мегаполис»

Интерфакс01:37

Центробанк отозвал лицензию у банка «Мегаполис»

ПРАЙМ01:36
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