«23 марта в 9-м батальоне 59-й бригады ВСУ из-за разрыва канала ствола миномета М 120-15 «Молот», который в рядах ВСУ прозвали «оружие самоликвидации», тяжелые ранения получили четверо боевиков, двое из которых скончались на месте», – приводит заявление Осадчего агентство Луганскинформцентр.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин вместе с главами других делегаций, присутствующих на праздновании в четверг 200-летия греческой революции, принял участие в возложении венков к памятнику Неизвестному солдату на площади Синтагма (Конституции) в центре Афин.