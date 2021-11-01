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ЦБ отозвал лицензию у самарского банка «Спутник»

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у самарского банка «Спутник», сообщается на сайте
 регулятора.
Коммерсантъ
Приказом ЦБ на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» были возложены функции временной администрации по управлению банком «Спутник».
Известия
Проведенная ревизия касс подразделений кредитной организации выявила крупную недостачу наличных денежных средств.
ТАСС
Как сообщает агентство Интерфакс, по итогам второго квартала 2021 года банк занимал занимает 276-е место по размеру активов.
РЕН ТВ

Подробнее о событии

ЦБ отозвал лицензию у банка «Спутник»
РБК01:08
ЦБ отозвал лицензию у банка «Спутник»
ТАСС00:57
Банк России отозвал лицензию у банка «Спутник»
РИА Новости00:35
ЦБ отозвал лицензию у банка «Спутник»
RT на русском00:52
ЦБ отозвал лицензию у самарского банка «Спутник»
Коммерсантъ00:52
Центробанк отозвал лицензию у банка «Спутник»
Комсомольская правда00:53
ЦБ РФ отозвал лицензию у банка «Спутник»
Интерфакс00:34

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