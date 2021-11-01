КоммерсантъЦБ отозвал лицензию у самарского банка «Спутник»Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у самарского банка «Спутник», сообщается на сайте регулятора.КоммерсантъПриказом ЦБ на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» были возложены функции временной администрации по управлению банком «Спутник».ИзвестияПроведенная ревизия касс подразделений кредитной организации выявила крупную недостачу наличных денежных средств.ТАССКак сообщает агентство Интерфакс, по итогам второго квартала 2021 года банк занимал занимает 276-е место по размеру активов.РЕН ТВЧитать далееСвернутьКомсомольская правдаКомсомольская правдаLife.ruВечерняя МоскваИзвестияГлавный региональныйNewsler.ruПодробнее о событииЦБ отозвал лицензию у банка «Спутник»РБК01:08ЦБ отозвал лицензию у банка «Спутник»ТАСС00:57Банк России отозвал лицензию у банка «Спутник»РИА Новости00:35ЦБ отозвал лицензию у банка «Спутник»RT на русском00:52ЦБ отозвал лицензию у самарского банка «Спутник»Коммерсантъ00:52Центробанк отозвал лицензию у банка «Спутник»Комсомольская правда00:53ЦБ РФ отозвал лицензию у банка «Спутник»Интерфакс00:34Показать ещёОценить30Поделиться