Дуэты. Слава расплакалась, увидев на сцене «Дуэтов» дочь Сашу

Музыкальное гранд-шоу "Дуэты" уже прославилось не только своими фееричными сюрпризами и яркими выступлениями звезд российского шоу-бизнеса, но и трогательными моментами, когда артисты и зрители не могут сдерживать слезы.