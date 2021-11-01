КоммерсантъЦБ отозвал лицензию у самарского банка «Спутник»Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у самарского банка «Спутник», сообщается на сайте регулятора.КоммерсантъКак сообщает регулятор в своем пресс-релизе, банк полностью утратил собственные средства (капитал), занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери по ссудной задолженности, завышал стоимость активов в учете и отчетности.ИнтерфаксФункции временной администрации по управлению банком возложены на «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ).ВедомостиБанк "Спутник" является участником системы страхования вкладов.ПРАЙМЧитать далееСвернутьДума ТВДума ТВDaily MoscowНТВИА Красная ВеснаКП - СамараУтроNewsАлтапрессГазета Кировская правдаНациональная служба новостейТК ЗвездаСРБКомсомольская правдаРамблерThe Moscow PostЭкономика сегодняГазета.RuLife.ruИзвестия56orb.ruПласВечерняя МоскваПодробнее о событииБанк России отозвал лицензию у самарского банка «Спутник»РИА Новости02:58ЦБ отозвал лицензию у банка «Спутник»ТАСС01:32Центробанк отозвал лицензию у банка «Спутник»Комсомольская правда00:53РИА Новости: Центробанк отозвал лицензию у банка «Спутник» в Самаре с 1 ноябряLenta.ru00:57ЦБ отозвал лицензию у банка «Спутник»Известия00:55ЦБ РФ отозвал лицензию у банка «Спутник»Интерфакс01:15ЦБ отозвал лицензию у самарского банка «Спутник»Коммерсантъ00:52Показать ещёОценить111Поделиться