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ЦБ отозвал лицензию у самарского банка «Спутник»

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у самарского банка «Спутник», сообщается на сайте
 регулятора.
Коммерсантъ
Как сообщает регулятор в своем пресс-релизе, банк полностью утратил собственные средства (капитал), занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери по ссудной задолженности, завышал стоимость активов в учете и отчетности.
Интерфакс
Функции временной администрации по управлению банком возложены на «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ).
Ведомости
Банк "Спутник" является участником системы страхования вкладов.
ПРАЙМ

Подробнее о событии

Банк России отозвал лицензию у самарского банка «Спутник»
РИА Новости02:58
ЦБ отозвал лицензию у банка «Спутник»
ТАСС01:32
Центробанк отозвал лицензию у банка «Спутник»
Комсомольская правда00:53
РИА Новости: Центробанк отозвал лицензию у банка «Спутник» в Самаре с 1 ноября
Lenta.ru00:57
ЦБ отозвал лицензию у банка «Спутник»
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ЦБ РФ отозвал лицензию у банка «Спутник»
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