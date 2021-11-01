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ЦБ отозвал лицензию у самарского банка «Спутник» с 1 ноября 2021 года

Банк России отозвал лицензию у самарского коммерческого банка “Спутник” с 1 ноября 2021 года.
ГТРК Самара
Кредитная организация полностью утратила свой капитал, а временная администрация выявила крупную недостачу, сообщает
 пресс-служба ЦБ.
Московский Комсомолец
Приказом Банка России от 9 сентября на государственную корпорацию "Агентство по страхованию вкладов" возложены функции временной администрации по управлению банком "Спутник".
Финмаркет
Банк "Спутник" является участником системы страхования вкладов.
ПРАЙМ

Подробнее о событии

Банк России отозвал лицензию у самарского банка «Спутник»
РИА Новости02:58
ЦБ отозвал лицензию у банка «Спутник»
ТАСС01:32
РИА Новости: Центробанк отозвал лицензию у банка «Спутник» в Самаре с 1 ноября
Lenta.ru00:57
ЦБ РФ отозвал лицензию у банка «Спутник»
Интерфакс01:15
ЦБ отозвал лицензию у банка «Спутник»
Известия00:55
Центробанк отозвал лицензию у банка «Спутник»
Комсомольская правда00:53
ЦБ отозвал лицензию у самарского банка «Спутник»
Коммерсантъ00:52

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