ГТРК СамараЦБ отозвал лицензию у самарского банка «Спутник» с 1 ноября 2021 годаБанк России отозвал лицензию у самарского коммерческого банка “Спутник” с 1 ноября 2021 года.ГТРК СамараКредитная организация полностью утратила свой капитал, а временная администрация выявила крупную недостачу, сообщает пресс-служба ЦБ.Московский КомсомолецПриказом Банка России от 9 сентября на государственную корпорацию "Агентство по страхованию вкладов" возложены функции временной администрации по управлению банком "Спутник".ФинмаркетБанк "Спутник" является участником системы страхования вкладов.ПРАЙМЧитать далееСвернутьНТВНТВDaily MoscowДума ТВИА Красная ВеснаКП - СамараУтроNewsАлтапрессГазета Кировская правдаНациональная служба новостейТК ЗвездаСРБКомсомольская правдаРамблерThe Moscow PostЭкономика сегодняГазета.RuLife.ruИзвестия56orb.ruПласПодробнее о событииБанк России отозвал лицензию у самарского банка «Спутник»РИА Новости02:58ЦБ отозвал лицензию у банка «Спутник»ТАСС01:32РИА Новости: Центробанк отозвал лицензию у банка «Спутник» в Самаре с 1 ноябряLenta.ru00:57ЦБ РФ отозвал лицензию у банка «Спутник»Интерфакс01:15ЦБ отозвал лицензию у банка «Спутник»Известия00:55Центробанк отозвал лицензию у банка «Спутник»Комсомольская правда00:53ЦБ отозвал лицензию у самарского банка «Спутник»Коммерсантъ00:52Показать ещёОценить112Поделиться