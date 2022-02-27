Будьте в Плюсе

ЦБ отреагировал на новости о санкциях

Российская банковская система стабильна, имеет достаточный запас капитала и ликвидности для функционирования в любой ситуации.
BFM.ru
Банковские сервисы предоставляются в обычном режиме.
BFM.ru
Банк России будет непрерывно предоставлять банкам наличную и безналичную ликвидность в рублях.
BFM.ru
При любом развитии событий банк будет осуществлять передачу банковских сообщений через систему передачи финансовых сообщений Банка России.
Shraibikus News

Подробнее о событии

Банк России дал комментарий по поводу возможного введения санкций против ЦБ РФ
Banki Loansвчера в 12:55
В Банке России прокомментировали гражданам возможное введение санкций против ЦБ РФ
Уфимские Заметкивчера в 11:10
Совкомбанк прокомментировал введение санкций
Деловое.ТВ25 февраля в 02:09
Центробанк отреагировал на новости о санкциях
ИА SM-Newsвчера в 04:37
В Банке России прокомментировали возможное введение санкций против ЦБ РФ
Свободная Прессавчера в 04:27
Центробанк обратился к россиянам в связи с санкциями
Московский Комсомолецвчера в 03:44
ЦБ отреагировал на новости о санкциях
BFM.ruвчера в 07:47

Интересное

Спикер Госдумы Володин назвал неприемлемой позицию ряда деятелей культуры по Донбассу

Председатель Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал ряд деятелей культуры за их позицию относительно происходящего в Донбассе и назвал ее неприемлемой.
Lenta.ru16:45

Глава Чечни Кадыров пригрозил Западу жестко отомстить, введя ответные санкции

Чечня готова отомстить и ввести зеркальные санкции в отношении премьера и главы МИД Великобритании, глав Еврокомиссии и Евродипломатии - Кадыров Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
РИА Новости16:39

Скончался актер Театра Комиссаржевской Борис Соколов, игравший в «Улицах разбитых фонарей»

Пять лет отработал в Театре русской драмы в Риге, где его заметил Георгий Товстоногов и пригласил в Ленинград, но потом актер перешел на работу в Театр Ленинского комсомола к Геннадию Опоркову.
Фонтанка.Рувчера в 03:37

«Аэрофлот» приостанавливает полеты по сети европейских маршрутов c 28 февраля

"Аэрофлот" предупредил о приостановке полетов по сети европейских маршрутов c 28 февраля.
РИА Новости16:25

Боррель: ЕС намерен предоставить Украине боевые самолеты

Евросоюз намерен в рамках объявленной военной помощи Украине предоставить среди прочего боевые самолеты, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.
РИА Новостивчера в 15:40

Science Times: Астрофизики Университета Рочестера считают Землю разумным существом

В Science Times была размещена статья группы астрофизиков из Рочестерского университета (США), которые выдвинули гипотезу о том, что наша планета – это разумное существо и обладает признаками личности.
FBM.ru25 февраля в 06:34

Политолог Воскресенский сообщил, что переговоры РФ и Украины пройдут утром 28 февраля

Российско-украинские переговоры пройдут утром 28 февраля в резиденции Гомельской области.
Lenta.ruвчера в 15:57

Бурак Озчивит возглавил список самых привлекательных турецких артистов

Как сообщает ФАН, турецкий актер Бурак Озчивит получил звание самого красивого актера национального телевидения.
Центральная Служба Новостейвчера в 05:44

Путин приказал Минобороны перевести российские силы в особый режим боевого дежурства

Президент России Владимир Путин приказал Министерству обороны страны перевести российские силы сдерживания в особый режим боевого дежурства.
RT на русскомвчера в 08:13

Радиоведущий Виктор Татарский умер в 82 года

Умер народный артист России, радиоведущий Виктор Татарский, ему было 82 года, сообщается в Telegram-канале Радио России.
РИА Новостивчера в 13:34