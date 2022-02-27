BFM.ruЦБ отреагировал на новости о санкцияхРоссийская банковская система стабильна, имеет достаточный запас капитала и ликвидности для функционирования в любой ситуации.BFM.ruБанковские сервисы предоставляются в обычном режиме.BFM.ruБанк России будет непрерывно предоставлять банкам наличную и безналичную ликвидность в рублях.BFM.ruПри любом развитии событий банк будет осуществлять передачу банковских сообщений через систему передачи финансовых сообщений Банка России.Shraibikus NewsЧитать далееСвернутьУфимские ЗаметкиУфимские ЗаметкиShraibikus NewsПодробнее о событииБанк России дал комментарий по поводу возможного введения санкций против ЦБ РФBanki Loansвчера в 12:55В Банке России прокомментировали гражданам возможное введение санкций против ЦБ РФУфимские Заметкивчера в 11:10Совкомбанк прокомментировал введение санкцийДеловое.ТВ25 февраля в 02:09Центробанк отреагировал на новости о санкцияхИА SM-Newsвчера в 04:37В Банке России прокомментировали возможное введение санкций против ЦБ РФСвободная Прессавчера в 04:27Центробанк обратился к россиянам в связи с санкциямиМосковский Комсомолецвчера в 03:44ЦБ отреагировал на новости о санкцияхBFM.ruвчера в 07:47Показать ещёОценить77Поделиться