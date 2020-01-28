Экономика

РБКРБКСчетная палата раскритиковала работу ЦБ по развитию финансового рынка

Программа Банка России по развитию финансовых рынков не принесла ожидаемых результатов. К такому выводу пришли в Счетной палате (СП), сообщает «Российская газета». СП исследовала две программы Центробанка по основным направлениям развития финансового рынка на 2016–2018 годы и на 2019–2021 годы.
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Счетная палата заявила о рисках для финансовой системы

РИА Новости27 января в 16:30

ЦБ ответил на претензии Счетной палаты

Коммерсантъвчера в 16:48

Счетная палата раскритиковала работу ЦБ по развитию финансового рынка

РБК27 января в 17:02

Forbes опубликовал ответ Центробанка на критику Счетной палаты

Ведомостивчера в 19:32

Счетная палата предложила уточнить полномочия ЦБ при планировании развития финрынка

ТАСС27 января в 16:05

Коллективный диссонанс: СП предупредила о рисках споров ЦБ и кабмина

Известия27 января в 16:01

Боевое сокращение

Российская газета27 января в 16:00
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Общество

Советник Зеленского выругался матом из-за цен на газ

"Нафтогаз" закупил летом слишком дорогое топливо, и теперь это сказывается на карманах "простых смертных", заявил советник президента Украины Игорь Новиков.
РИА Новости 06:37
Происшествия

В Красноярске мать убила трёхлетнего сына и покончила с собой

REGNUM вчера в 23:45
Происшествия

Полицейских заподозрили в покупке наркотиков для подброса Голунову

Следственный комитет России (СКР) заподозрил пятерых бывших сотрудников УВД по Западному округу Москвы в покупке наркотиков, которые затем были подброшены журналисту Ивану Голунову.
Lenta.ru 07:04
Политика

Кравчук оправдался за слова о «встрече» Гитлера и Сталина

Бывший украинский президент Леонид Кравчук оправдался после сказанных ранее слов о том, что советский вождь Иосиф Сталин встречался с лидером Третьего рейха Адольфом Гитлером во Львове перед началом Второй мировой войны.
Газета.Ru 07:41
Происшествия

Корреспондент RT получила серьезное ранение в Идлибе

РИА Новости 08:48
Происшествия

СМИ сообщили о крушении американского военного самолета в Ираке

РБК 08:39
Религия

Священника Всеволода Чаплина похоронят на Троекуровском кладбище

Известного священника Русской православной церкви протоиерея Всеволода Чаплина, скончавшегося в воскресенье на 52-м году жизни, похоронят в среду на Троекуровском кладбище Москвы, которое является филиалом Новодевичьего кладбища, сообщили РИА Новости в храме Федора Студита у Никитских ворот, где отец Всеволод был настоятелем.
РИА Новости вчера в 07:40
Происшествия

В районе поисков Владислава Бахова под Смоленском нашли труп

РИА Новости 08:30
Политика

Путин отправил главу Чувашии в отставку

Президент России Владимир Путин отправил в отставку губернатора Чувашии Михаила Игнатьева, сообщается на сайте Кремля.
РБК 09:27
Здоровье

Онищенко оценил эффективность «Арбидола» от коронавируса

По словам врача, «Арбидол» на практике применяется исключительно редко. Препарат используется в основном для профилактики гриппа.
Твой Континент вчера в 15:24
Экономика

Минфин РФ подтвердил оценку расходов на меры из послания Путина

Минфин РФ оценил реализацию мер из послания президента Владимира Путина к Федеральному Собранию до 2024 года в 4 трлн 128,2 млрд рублей.
Интерфакс 06:41
Происшествия

В Бермудском треугольнике нашли пропавший сто лет назад корабль

Команда морских археологов нашла в Бермудском треугольнике корабль, пропавший порядка 100 лет назад, сообщает телеканал Fox News.
РИА Новости 09:22
Общество

В Ростуризме предложили вернуть туроператорам деньги за рейсы в Китай

«Обращаюсь к вам с просьбой рассмотреть возможность рекомендовать авиакомпаниям принять решение о возврате денежных средств туроператорам за авиабилеты по направлению в КНР с вылетами с 24 января 2020 года», — написала Догузова.
Известия 09:35
Политика

Эрдоган обвинил РФ в несоблюдении соглашений по сирийскому Идлибу

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия не соблюдает свои обязательства по урегулированию ситуации в сирийском Идлибе, которые были обговорены сторонами в Астане и Сочи.
Газета.Ru 05:48
Происшествия

Найдено тело подозреваемого в убийстве ростовского академика РАН

Подозреваемый в убийстве академика РАН и депутата Законодательного собрания Ростовской области Андрея Алабушева найден погибшим, сообщается на сайте Следственного комитета.
РИА Новости 03:17
Шоу-бизнес

Нашлась пропавшая актриса Наталья Андрейченко

Актриса Наталья Андрейченко вышла на связь после сообщений о своем исчезновении.
Вести Подмосковья вчера в 03:06
Происшествия

В Новокузнецке после оглашения приговора из суда сбежал осужденный

Осужденный за тяжкое преступление совершил побег из здания суда в Новокузнецке после оглашения приговора, суд приговорил его к 15 годам заключения в колонии.
ТАСС 08:56
Здоровье

Назван возможный срок появления коронавируса в России

Риск появления коронавируса на территории России Чуланов оценил как высокий.
Lenta.ru вчера в 16:58
Гаджеты

Раскрыт дизайн и характеристики Samsung Galaxy Z Flip

Как сообщает ToDay News Ufa, дизайн и технические характеристики Samsung Galaxy Z Flip стали достоянием широкой публики.
ToDay News Ufa 08:21
Политика

Депутат Рады предложил отправить в поход на Крым «уже поживших»

Депутат Верховной рады Украины Мустафа Джемилев предложил совершить "марш достоинства" на Крым тем, кто "уже пожил", а других не подвергать опасности, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:53
Политика

Путин впервые прокомментировал эпидемию коронавируса

Президент России Владимир Путин поставил задачу минимизировать потери от распространения китайского коронавируса.
Lenta.ru 06:55
Происшествия

Мужчина, оставивший сыновей в Шереметьево, сам явился к следователям

Аргументы и Факты вчера в 03:56
Наука

Выращенные в лаборатории мышцы сердца впервые были пересажены человеку

HotGeo 02:22
Музыка

Российский артист выступит в первом полуфинале «Евровидения-2020»

Согласно результатам жеребьевки, артист из России выйдет на сцену в первом полуфинале конкурса.
ТВ Центр вчера в 14:22
Политика

Песков выразил позицию Кремля по «сделке века» Трампа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал "сделку века", которую предложил президент США Дональд Трамп для урегулирования палестино-израильского конфликта.
Российский Диалог 09:30
Шоу-бизнес

Отец Децла потребовал провести ДНК-тест для внука

Отец рэпера Децла, продюсер Александр Толмацкий потребовал провести ДНК-тест для внука Тони.
Lenta.ru 07:03
Политика

Комиссия ПАСЕ отклонила поправки Украины к резолюции по России

Комиссия ПАСЕ по мониторингу отклонила большинство поправок в резолюцию по продлению полномочий российской делегации, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
РИА Новости 09:34
Политика

Песков прокомментировал идею ввести термин «Верховный правитель»

Инициатива по переименованию в Конституции России термина "президент" на "верховный правитель" новая, в ходе работы над поправками в основной закон поступает идей много, какие-то будут приняты, какие-то отсеют, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
РИА Новости 04:36
Здоровье

В Челябинской области школы закрывают на карантин

В Челябинской области несколько школ закрыты на карантин из-за ОРВИ и гриппа.
REGNUM 06:04
Происшествия

В Ростовской области два человека погибли в ДТП с автобусом

Два человека погибли и 10 пострадали в ДТП на трассе «Дон» под Ростовом-на-Дону, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.
РБК 05:37
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