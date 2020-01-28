Программа Банка России по развитию финансовых рынков не принесла ожидаемых результатов. К такому выводу пришли в Счетной палате (СП), сообщает «Российская газета». СП исследовала две программы Центробанка по основным направлениям развития финансового рынка на 2016–2018 годы и на 2019–2021 годы.

Происшествия Полицейских заподозрили в покупке наркотиков для подброса Голунову Следственный комитет России (СКР) заподозрил пятерых бывших сотрудников УВД по Западному округу Москвы в покупке наркотиков, которые затем были подброшены журналисту Ивану Голунову.

Политика Кравчук оправдался за слова о «встрече» Гитлера и Сталина Бывший украинский президент Леонид Кравчук оправдался после сказанных ранее слов о том, что советский вождь Иосиф Сталин встречался с лидером Третьего рейха Адольфом Гитлером во Львове перед началом Второй мировой войны.

Религия Священника Всеволода Чаплина похоронят на Троекуровском кладбище Известного священника Русской православной церкви протоиерея Всеволода Чаплина, скончавшегося в воскресенье на 52-м году жизни, похоронят в среду на Троекуровском кладбище Москвы, которое является филиалом Новодевичьего кладбища, сообщили РИА Новости в храме Федора Студита у Никитских ворот, где отец Всеволод был настоятелем.

Политика Путин отправил главу Чувашии в отставку Президент России Владимир Путин отправил в отставку губернатора Чувашии Михаила Игнатьева, сообщается на сайте Кремля.

Экономика Минфин РФ подтвердил оценку расходов на меры из послания Путина Минфин РФ оценил реализацию мер из послания президента Владимира Путина к Федеральному Собранию до 2024 года в 4 трлн 128,2 млрд рублей.

Общество В Ростуризме предложили вернуть туроператорам деньги за рейсы в Китай «Обращаюсь к вам с просьбой рассмотреть возможность рекомендовать авиакомпаниям принять решение о возврате денежных средств туроператорам за авиабилеты по направлению в КНР с вылетами с 24 января 2020 года», — написала Догузова.

Политика Эрдоган обвинил РФ в несоблюдении соглашений по сирийскому Идлибу Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия не соблюдает свои обязательства по урегулированию ситуации в сирийском Идлибе, которые были обговорены сторонами в Астане и Сочи.

Происшествия Найдено тело подозреваемого в убийстве ростовского академика РАН Подозреваемый в убийстве академика РАН и депутата Законодательного собрания Ростовской области Андрея Алабушева найден погибшим, сообщается на сайте Следственного комитета.

Происшествия В Новокузнецке после оглашения приговора из суда сбежал осужденный Осужденный за тяжкое преступление совершил побег из здания суда в Новокузнецке после оглашения приговора, суд приговорил его к 15 годам заключения в колонии.

Политика Путин впервые прокомментировал эпидемию коронавируса Президент России Владимир Путин поставил задачу минимизировать потери от распространения китайского коронавируса.