Экономика
РБКСчетная палата раскритиковала работу ЦБ по развитию финансового рынка
Программа Банка России по развитию финансовых рынков не принесла ожидаемых результатов. К такому выводу пришли в Счетной палате (СП), сообщает «Российская газета». СП исследовала две программы Центробанка по основным направлениям развития финансового рынка на 2016–2018 годы и на 2019–2021 годы.
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Счетная палата предложила уточнить полномочия ЦБ при планировании развития финрынка
ТАСС27 января в 16:05
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