Экономика
КоммерсантъЦБ ответил на претензии Счетной палаты
Центробанк ответил Счетной палате на критику российской финансовой системы. К ЦБ возникли претензии из-за недостижения поставленных целей. Ответ Банка России, в котором объясняются причины этого, приводит Forbes.
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с чего всё началось
В опубликованном на сайте СП отчете указано, что именно ЦБ, которому не удалось достичь выполнения 8 из 13 ключевых показателей эффективности, стал виновником неудовлетворительного развития финансового сектора.Ruposters.ruвчера в 08:13
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Счетная палата предложила уточнить полномочия ЦБ при планировании развития финрынка
ТАСС27 января в 16:05
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Подлостью и гадостью назвала эфир Малахова про свой алкоголизм Отиева
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Общество
На Украине водителя автобуса уволили из-за сериала на русском языке
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Найдено тело подозреваемого в убийстве ростовского депутата
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Китай уже передал России геном нового коронавируса 2019-nCoV.
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Политика
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Эксперт прокомментировал переход Кокорина в «Зенит-2»
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Штаб по противодействию коронавирусу в России возглавила Голикова
Председателем штаба назначена вице-премьер Татьяна Голикова, ее заместителем -- руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
Общество
Минкомсвязь не поддержала план «сотовой четверки» по развитию 5G в России
Минкомсвязь вернулась к идее создания в России инфраструктурного оператора для строительства единой сети мобильной связи пятого поколения (5G), рассказали РБК два источника в крупных сотовых компаниях.
Общество
Министр связи предложил дать силовикам доступ к данным россиян
Уполномоченным сотрудникам, ведущим оперативно-розыскную деятельность (ОРД), могут предоставить доступ к данным банков, операторов мобильной связи и другим персональным данным россиян.
Культура
Макаревич рассказал о срыве съемок фильма к 50-летию «Машины времени»
Общество
Китай потребовал от Дании извинений за карикатуру о коронавирусе
В минувший понедельник, 27 января, печатное издание опубликовало карикатуру, на которой вместо звезд на флаге КНР изображен коронавирус.
Гаджеты
Компания Microsoft выпустит обновление Windows 7
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Происшествия
В Ростовской области один человек погиб в ДТП с автобусом
Один человек погиб и шесть пострадали в результате столкновения автобуса, фуры и легкового автомобиля на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России по региону.
Экономика
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Армия и оружие
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Причина крушения пока не установлена, однако признаков того, что самолет был сбит, нет, - подчеркнул представитель американского контингента в этой стране Сонни Леджетт.
Происшествия
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Политика
Источники в Кремле назвали три возможных места будущей работы Путина
У президента России Владимира Путина после окончания нынешнего срока в 2024 году есть три возможных места будущей работы.
Происшествия
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Беременную 33-летнюю девушку убили ножом в подъезде в Новосибирске, по подозрению в совершении преступления в Омске задержали ее знакомого.
Экономика
Росстат отчитался о росте реальных доходов по итогам 2019 года
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Армия и оружие
Комплекс ПВО «Панцирь» получил гиперзвуковую ракету
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Происшествия
Бросившего двоих детей в Шереметьево отца отпустили
Жителя Хабаровского края Виктора Гаврилова, оставившего двоих сыновей в московском аэропорту Шереметьево, отпустили из управления Следственного комитета в Батайске Ростовской области.
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Коронавирус у госпитализированных воронежцев пока не подтвержден
Глава воронежского управления Роспотребнадзора Игорь Механтьев рассказал о предварительном диагнозе госпитализированных накануне мужчины и женщины.