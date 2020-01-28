Экономика

КоммерсантъКоммерсантъЦБ ответил на претензии Счетной палаты

Центробанк ответил Счетной палате на критику российской финансовой системы. К ЦБ возникли претензии из-за недостижения поставленных целей. Ответ Банка России, в котором объясняются причины этого, приводит Forbes.
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с чего всё началось
В опубликованном на сайте СП отчете
 указано, что именно ЦБ, которому не удалось достичь выполнения 8 из 13 ключевых показателей эффективности, стал виновником неудовлетворительного развития финансового сектора.
Ruposters.ruвчера в 08:13

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Российская газета27 января в 16:00
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