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ЦБ ответил на критику по поводу заморозки части золотовалютных резервов

Избежать заморозки части золотовалютных резервов ЦБ в долларах и евро было невозможно.
Газета.Ru
«То есть в ответ на заморозку части российских резервов Россия также ввела ограничения на движения средств, которые могли бы быть перечислены в недружественные страны, на сопоставимую сумму», — отметили в ЦБ.
РБК
На брифинге 24 марта тот заявил, что США «слышат разговоры на рынке, что Россия пытается использоваться свои запасы золота для поддержки рубля — иными словами, продавать золото, чтобы покупать рубли».
РБК
Ограничения распространяются на любые юридические лица и органы, действующие от имени или по указанию ЦБ.
Югополис

Подробнее о событии

ЦБ ответил на критику по поводу заморозки части золотовалютных резервов
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