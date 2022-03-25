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ЦБ ответил на критику по поводу заморозки части золотовалютных резервов

Избежать заморозки части золотовалютных резервов ЦБ в долларах и евро было невозможно.
Газета.Ru
«То есть в ответ на заморозку части российских резервов Россия также ввела ограничения на движения средств, которые могли бы быть перечислены в недружественные страны, на сопоставимую сумму», — отметили в ЦБ.
РБК
ЦБ запретил нерезидентам из 43 недружественных стран переводить деньги из России за границу.
РИА Новости
Отечественным брокерам теперь нельзя продавать ценные бумаги по поручению иностранных клиентов.
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