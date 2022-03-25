«То есть в ответ на заморозку части российских резервов Россия также ввела ограничения на движения средств, которые могли бы быть перечислены в недружественные страны, на сопоставимую сумму», — отметили в ЦБ.
В ходе специальной военной операции на Украине погибли 1351 российский военный, 3825 ранены, сообщил в пятницу на брифинге в Москве первый заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.
Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) выложили полную версию разговора с главой МВД Великобритании Прити Патель, в ходе которого она рассказала об ущемлении прав русских в стране.