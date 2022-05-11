Посол России в США Анатолий Антонов обвинил Вашингтон в том, что он сознательно переворачивает положение с ног на голову, говоря, что кризис продовольственного снабжения происходит из-за действий Москвы.
Батальон «Восток» сил Донецкой народной республики (ДНР) обнаружил и заблокировал тоннель, по которому украинские военные покидали территорию металлургического комбината «Азовсталь» для того, чтобы набрать воду из реки.
Администрация президента США Джо Байдена, возможно, планирует развязать войну между НАТО и Россией, используя как повод вторжение Польши на Западную Украину, пишет в колонке для American Conservative полковник в отставке, экс-советник министра обороны Соединенных Штатов Дуглас Макгрегор.