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ЦБ ожидает, что санкции против России сохранятся как минимум до 2024 года

Центробанк считает, что действующие санкции, введенные против России после начала военной операции на Украине, сохранятся на протяжении всего прогнозного горизонта, до 2024 года.
Коммерсантъ
Речь идет об экспорте и импорте товаров, заявил в своем докладе
 Центробанк.
Телеканал 360°
В Центробанке также заявили, что российская экономика «пройдёт большую часть пути адаптации» к середине 2023 года.
RT на русском
По данным ЦБ, под воздействием проводимой денежно-кредитной политики годовой темп роста цен сложится в диапазоне 5-7% по итогам 2023 года и к 2024 году вернется к целевому значению 4%.
ТАСС

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ЦБ ожидает, что санкции против России сохранятся как минимум до 2024 года
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