Финансы

REGNUMREGNUMЦентробанк прогнозирует дальнейший рост годовой инфляции в России

Москва, 18 мая 2020, 20:59 — REGNUM Банк России ожидает дальнейшего ускорения годовой инфляции в стране после апрельского показателя 3,1%. Об этом говорится в опубликованном 18 мая аналитическом комментарии регулятора «Динамика потребительских цен».
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