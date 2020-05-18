Финансы
REGNUMЦентробанк прогнозирует дальнейший рост годовой инфляции в России
Москва, 18 мая 2020, 20:59 — REGNUM Банк России ожидает дальнейшего ускорения годовой инфляции в стране после апрельского показателя 3,1%. Об этом говорится в опубликованном 18 мая аналитическом комментарии регулятора «Динамика потребительских цен».
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Общество
Минздрав назвал сроки клинических испытаний вакцины от коронавируса
Россия планирует через месяц начать клинические испытания вакцины от коронавируса, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, выступая в режиме видеоконференции на 73-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.
РБК 13:27
Общество
В Саратовской области вернули запрет на прогулки и спорт
Разрешение на прогулки по два человека и занятия спортом на улицах при соблюдении дистанции 5 м было опубликовано 12 мая.
Коммерсантъ 13:19
Футбол
Клопп заявил, что лишить «Ливерпуль» титула было бы несправедливо
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп порассуждал о возможности досрочной остановки сезона, при которой результаты всех команд будут аннулированы.
Sport24.ru 13:26
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В Ярославле на мужчину напал медведь
Газета.Ru 07:09
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Отца Нурмагомедова подключили к аппарату ИВЛ
Lenta.ru 12:49
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Fortnite получит новый игровой движок Unreal Engine 5
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Попова назвала условия возобновления работы кинотеатров и спортзалов
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, когда кинотеатры, спортивные залы и подобные заведения смогут возобновить работу.
RT на русском 06:34
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ЦСКА вспомнил о 15-летии победы в Кубке УЕФА
Газета.Ru 04:58
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Друзья сообщили о расставании Полины Гагариной с мужем-фотографом
За 2018 год выручка компании составила почти 150 млн руб. Генеральным директором компании ранее был муж певицы, однако три недели назад, уточняет издание, Дмитрий Исхаков был уволен.
Газета.Ru 09:01
Общество
Самые недооцененные города России назвал Forbes
Моя Москва.онлайн вчера в 23:54
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Неизвестный открыл стрельбу из окна московской многоэтажки
На юго-востоке Москвы неизвестный открыл стрельбу из окна жилого дома.
Lenta.ru 13:09
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Владимир Путин попросил мусульман отметить Ураза-байрам дома
Сегодня, 18 мая, Президент России Владимир Путин попросил мусульман отметить предстоящий праздник Ураза-байрам в тесном семейном кругу.
СОВА 11:44
Происшествия
Часть жилой пятиэтажки обрушилась в Одессе
Более часа ушло у украинских спасателей на поиски людей под завалами обрушившегося в понедельник старинного жилого дома в Одессе.
Вести.Ru 12:04
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Отказ шведских властей от карантина оказался бесполезным
Экономическая политика Швеции во время пандемии коронавируса и отказ от жестких карантинных мер не привели к ощутимым результатам, пишет Financial Times.
РИА Новости 13:25
Общество
Уральский производитель аппаратов ИВЛ вновь сменил гендиректора
Концерн "Радиоэлектронные технологии" Ростеха вновь сменил руководителя "Уральского приборостроительного завода", производящего аппараты для искусственной вентиляции легких (ИВЛ) под маркой "Авента", сообщили ТАСС в пресс-службе КРЭТ.
ТАСС 10:00
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Опубликовано архивное фото Аллегровой без парика и макияжа
Фанаты Ирины Аллегровой опубликовали в Instagram фотографию артистки, запечатленной без белокурого парика и яркого макияжа.
ТВ Центр 06:22
Общество
Александр Беглов: «Заболеваемость в городе на убыль не идет»
Губернатор Петербурга Александр Беглов в программе «Губернаторский эфир» на «Радио России» рассказал, что заболеваемость коронавирусом в городе не снижается.
Петербургский дневник 12:27
Политика
Генпрокурор США раскритиковал Apple за сотрудничество с Россией
Генпрокурор США Уильям Барр раскритиковал компанию Apple за сотрудничество с Россией и Китаем и неготовность помогать американским спецслужбам.
Lenta.ru 13:53
Политика
В ЦИК рассказали о выборе даты голосования по поправкам в Конституцию
Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Николай Булаев рассказал о выборе даты голосования по Конституции.
Lenta.ru 16 мая в 15:23
Происшествия
СК попросил разрешения у ВККС РФ возбудить дела на семерых судей
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин просит у Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) РФ разрешения на возбуждение уголовных дел в отношении пяти судей в отставке и двух, находящихся в должности.
Известия 05:03
Армия и оружие
В США рассказали о создаваемом в России «морском монстре»
Вашингтон, 18 мая 2020, 08:22 — REGNUM Американское издание We Are the Mighty назвало создаваемый в России новейший многоцелевой экраноплан А-050 «Чайка» новым «Каспийским монстром» наподобие ракетного корабля подобного типа проекта «Лунь».
REGNUM 01:22
Общество
В Волгоградской области составляют план по отлову голоруких граждан
Органы исполнительной власти региона должны будут составить 14-дневный план по проведению мероприятий за соблюдением на территории Волгоградской области режима повышенной готовности и правил поведения в общественных местах.
Высота 102 08:18
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская подала в суд на Виктора Дробыша
Что касается судебного иска Настасьи Самбурской против Виктора Добыша, то наставник пока никак не высказался по этому вопросу, сообщает «Газета.ru».
Вокруг ТВ 06:33
Технологии
СДЭК опровергла кражу данных 9 миллионов пользователей
Напомним, «Коммерсантъ» со ссылкой на Telegram-канал In4security рассказал о том, что базу данных клиентов СДЭК выставили на продажу в интернете за 70 тысяч рублей.
Популярная механика 07:07
Общество
Китай выделит $2 млрд cтранам, пострадавшим от коронавируса
Власти Китая в течение двух лет предоставят помощь странам, пострадавшим от коронавируса.
BFM.ru 07:06
Гаджеты
Xiaomi показала новый смартфон Redmi 10X на Dimensity 820
Rusargument 05:16
Общество
Bloomberg: более ста миллионов китайцев попали под новый карантин
Из-за новой вспышки коронавируса в самоизоляции оказались более 108 миллионов китайцев. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.
РИА Новости 12:20
Религия
Патриарх Кирилл отстранил от управления епархиями двух епископов
RT на русском 10:27
Энергетика
Польша разрывает контракт с Россией по транзиту газа
По газопроводу "Ямал-Европа" Россия перекачивала в Германию около 33 млрд кубометров в год.
Газета.Ru 15 мая в 14:33