Экономика

ТАССТАССЦБ ожидает дальнейшего повышения годовой инфляции

Банк России ожидает дальнейшего повышения годовой инфляции, которая в апреле в РФ составила 3,1%, но ускорение роста цен носит временный характер. Об этом сообщается в материалах регулятора.
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ЦБ России зафиксировал рост инфляции. Прогноз неутешительный

URA.Ru14:19

ЦБ заявило о дальнейшем повышении инфляции

Московский Комсомолец13:38

В ЦБ спрогнозировали дальнейший рост инфляции

Известия14:06

ЦБ ожидает дальнейшего роста инфляции

Коммерсантъ14:05

ЦБ предсказал ускорение годовой инфляции по итогам 2020-го до 4%

Фонтанка.Ру13:53

В Центробанке ожидают дальнейшее повышения годовой инфляции

Комсомольская правда14:11

ЦБ ожидает дальнейшего повышения годовой инфляции

ТАСС13:16
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Общество

В Смольном уточнили порядок выплат пенсионерам на самоизоляции

Власти Петербурга утвердили порядок предоставления выплат гражданам старше 65 лет, которые соблюдают самоизоляцию.
Peterburg2.ru 13:19
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Игры

Fortnite получит новый игровой движок Unreal Engine 5

Megaobzor.com вчера в 10:49
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Баскетбол

Кроссовки Майкла Джордана проданы за рекордные $560 тысяч

Интерфакс-Спорт 07:25
Происшествия

В Подмосковье возбудили дело об убийстве девятимесячного ребенка

ТАСС 11:51
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Финансы

ЦБ предотвратил рост доллара выше 110 рублей

Банк России предотвратил рост курса доллара выше 110 рублей, сообщают "Известия" со ссылкой на исследование Газпромбанка.
Газета.Ru 14:06
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Наука

Создан необычный тест для диагностики инфекций мочевых путей

Специалисты разработали экспресс-тест для диагностики инфекций урогенитального тракта.
Rusargument 14:34
Общество

Лукашенко подписал указ о бесплатном ЭКО

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, согласно которому с 2021 года каждая супружеская пара сможет претендовать на одну бесплатную попытку экстракорпорального оплодотворения, если женщина не старше 40 лет.
Rambler News Service 11:58
Футбол

Алдонин рассказал о премиальных в ЦСКА после победы в Кубке УЕФА

Metaratings 08:46
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Космос

Космические силы США запустили космический самолет X-37B

США вернули космический самолет X-37B на околоземную орбиту на борту ракеты-носителя Atlas V компании United Launch Alliance.
Газета.Ru 08:02
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Общество

Правительство продлило больничные для россиян старше 65 лет

Правительство разрешило работающим россиянам старше 65 лет продлить больничные листы до 29 мая. Об этом сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru 13:00
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Шоу-бизнес

Представитель Гагариной прокомментировал новости о ее разводе с мужем

Представитель певицы Полины Гагариной прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения о ее расставании с мужем Дмитрием Исхаковым, передает "360".
Газета.Ru 17:01
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Политика

Живущий в Киеве российский юморист отказался говорить о Крыме

Украинский журналист и блогер Сергей Иванов спросил российского кавээнщика Сергея Писаренко о принадлежности Крыма.
РИА Новости вчера в 12:41
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Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева опровергла слухи о своем увольнении с НТВ

iReactor вчера в 13:54
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Недвижимость

Москвичи начали массово снимать квартиры с продажи

В первую очередь снижение объемов предложения «вторички» обусловлено эпидемиологической обстановкой в столице: в период самоизоляции из-за COVID-19 собственники начали массово снимать квартиры с продажи, отложив свои планы по реализации жилья.
Lenta.ru 11:42
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Здоровье

Инфекционисты оценили влияние майских выходных на заболеваемость COVID-19

Возможные случаи заражения россиян на майских праздниках, скорее всего, уже отразились на статистике заболевших коронавирусом, считают опрошенные РБК врачи-инфекционисты.
РБК 20:00
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Политика

СБУ проверит интервью Гордона со Стрелковым и Поклонской

Служба безопасности Украины проведет проверку интервью украинского журналиста Дмитрия Гордона с экс-лидером ополчения ДНР Игорем Стрелковым и депутатом Госдумы Натальей Поклонской на предмет "разжигания вражды, поддержки терроризма и подрыва суверенитета страны", сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru 17:27
Энергетика

Стоимость нефти Brent поднялась выше $35 за баррель

Стоимость нефти Brent превысила $35 за баррель впервые с 9 апреля, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 10:48
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Происшествия

Жителя Читы похитили и 10 дней пытали из-за разбитой машины

Полицейские Читы задержали двух местных жителей, которые похитили и пытали сотрудника станции техобслуживания.
Российская газета 02:39
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Армия и оружие

В США рассказали о создаваемом в России «морском монстре»

Вашингтон, 18 мая 2020, 08:22 — REGNUM Американское издание We Are the Mighty назвало создаваемый в России новейший многоцелевой экраноплан А-050 «Чайка» новым «Каспийским монстром» наподобие ракетного корабля подобного типа проекта «Лунь».
REGNUM 01:22
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Общество

Прикованную к постели москвичку оштрафовали за несоблюдение карантина

Штраф, который был выписан инвалиду первой группы Ирине Карабулатовой за нарушение режима самоизоляции, аннулирован.
Эхо Москвы 09:06
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Политика

Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали свыше 200 тысяч человек

Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали примерно 200 000 человек.
Evo-rus.com 03:11
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Общество

Глава ФРС спрогнозировал падение ВВП США на 30%

ВВП Соединенных Штатов Америки может рухнуть на 20-30%, заявил глава Федеральной Резервной Системы (ФРС) Джером Пауэлл 18 мая в интервью CBS.
ИА Красная Весна вчера в 22:53
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Финансы

Правительство не рассматривало идею раздать россиянам средства ФНБ

Глава Минтруда России Антон Котяков заявил, что правительство РФ не рассматривало вариант с массовой раздачей гражданам средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).
Интерфакс 19:02
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Происшествия

В Костромской области нашли тело профессора из Москвы

Уголовное дело об убийстве завели в Костромской области после обнаружения в реке тела пропавшего профессора университета из Москвы с камнями в брюках, сообщила прокуратура региона.
РИА Новости 11:46
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Авто

Пикап Ford Ranger получил «мрачную» спецверсию

Кузов получит цвет Sea Grey (серый), добавили дизайнеры и красных оттенков на радиаторной решетке и дугах безопасности.
Car.ru 07:24
Общество

Инфекционист спрогнозировала ситуацию с коронавирусом в России

Ситуация с коронавирусом в России может наладиться к июлю, считает главный инфекционист Минздрава Елена Малинникова.
РИА Новости 17:14
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Экономика

Утверждена отсрочка по налогам для арендодателей

Напомним, что Госдума приняла в третьем чтении закон, предусматривающий для арендаторов отсрочку по уплате аренды недвижимости 31 марта.
Интерфакс 12:13
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Театры

Пушкинский фестиваль в Пскове пройдет в онлайн-формате

Пушкинский фестиваль в Пскове пройдет в онлайн-формате.
Московский Комсомолец Псков 03:45
Экономика

Чубайс оценил уровень бедности россиян в кризис

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс считает, что правительство РФ предпринимает правильные шаги по поддержке населения и бизнеса в кризис, однако не исключает, что количество бедных может резко увеличится.
URA.Ru 15:27
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Наука

Немецкие ученые научились останавливать коронавирус, найдя его слабое место

Авторы предположили, что зависимость нового коронавируса от повышенного производства белка может стать его слабым местом.
Хайтек+ вчера в 08:42
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Как работают Яндекс.Новости?
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